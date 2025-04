Une mosaïque unique de lacs scintillants, de sommets majestueux et de trésors culturels comme Hallstatt et Bad Ischl, tous deux inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO

La région compte plus de 70 lacs de baignade – des petits et des grands, des profonds et des peu profonds, avec des couleurs allant du vert au turquoise. C’est le sel, exploité ici depuis toujours, qui a donné son nom à cette région nichée entre le Dachstein, le Massif mort et les Höllengebirge, aux confins de la Haute-Autriche, de Salzbourg et de la Styrie ("Salz" signifie "sel" en allemand).

Là où l'empereur se détendait : au 19ème siècle, l'empereur François-Joseph Ier et l'impératrice Sissi venaient dans le Salzkammergut pour ce que l'on appelle la villégiature d'été : comme beaucoup d'autres citadins, ils passaient la saison chaude à Bad Ischl. Aujourd'hui encore, de nombreux vacanciers passent l'été dans les huit régions du Salzkammergut : Attersee-Attergau, Ausseerland, Bad Ischl, Dachstein-Salzkammergut, Fuschlsee, Mondsee-Irrsee, Traunsee-Almtal et Wolfgangsee.