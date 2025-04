Le lac Wolfgangsee dans le Salzkammergut

Voile sur le lac Wolfgangsee

Le Wolfgangsee, le plus grand et le plus profond des lacs de la région de Salzbourg, est une destination prisée des navigateurs. Les meilleures communautés de voile s’y retrouvent pour profiter des conditions idéales offertes par les vents du nord-ouest, du sud, ou encore par le "Brunnwind", qui garantit un temps de navigation fiable.

Même les professionnels ne tarissent pas d'éloges sur la qualité de la navigation au Wolfgangsee. Les frères Konstantin et Oliver Kobale connaissent ce lac comme leur propre poche : après leurs nombreuses étapes internationales, ils reviennent toujours ici, appréciant les nuances de bleu et de vert dans lesquelles ils se plongent après avoir navigué à travers le monde. Toujours enthousiastes à l'idée de rentrer chez eux, ils retrouvent avec joie "leur" lac alpin. Aujourd'hui, les deux frères ont atteint leur rêve en participant à l'Ocean Race, la célèbre course autour du monde, en tant que navigateurs offshore.