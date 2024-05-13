Styrie du Sud
Vignobles, routes des vins et tavernes vigneronnes
Introduction
Un verre de vin, une salade de poulet pané à l’huile de pépins de courge et la vue sur les collines : voilà comment les gourmets connaissent la région. Les vignobles alternent avec forêts, vergers et prairies.
Un délicieux dialogue entre nature et culture : en Styrie du Sud, l’Autriche révèle son visage le plus romantique et gourmand. Point d’orgue des découvertes naturelles et véritable artère de vie, la Route des vins de Styrie du Sud déroule ses paysages protégés, ses vastes vignobles et ses Buschenschänken pittoresques.
À Kitzeck im Sausal, la plus haute commune viticole d’Autriche, à 564 mètres d’altitude, profitez de l’un des panoramas les plus spectaculaires de la Styrie du Sud.
La Styrie du Sud sous toutes ses facettes
Les incontournables
Hébergements insolites
Parc naturel de Styrie du Sud
Forêts, champs, prairies fleuries, vergers et vignobles : le parc naturel offre une diversité exceptionnelle de paysages. Son exposition au sud lui confère chaleur et lumière, faisant de ses 15 communes – réparties sur près de 400 km² – un refuge unique pour les espèces animales et végétales typiques de la Styrie méridionale.