La Styrie du Sud est célèbre pour ses routes des vins, ses domaines viticoles et ses tavernes vigneronnes Voici cinq lieux incontournables :

Routes des vins et domaines viticoles :

La route des vins du sud de la Styrie serpente à travers les collines douces de la région et offre des panoramas spectaculaires sur les vignobles. De nombreux domaines et vinothèques invitent à déguster les meilleurs crus locaux.

Randonnée sur le sentier du Klapotetz :

Le Klapotetz, moulin à vent en bois typique, fait partie intégrante de la culture régionale. Le sentier du Klapotetz allie nature, culture et plaisir, traversant un paysage pittoresque le long des vignes, ponctué de nombreuses Buschenschänken accueillantes.

Parc naturel de Styrie du Sud :

Un véritable paradis pour les amoureux de la nature. Collines ondoyantes, forêts, champs, prairies et vignobles composent ce paysage harmonieux. Randonneurs et cyclistes y trouvent un vaste réseau de sentiers parfaitement balisés.

Gastronomie et tavernes vigneronnes :

De l’huile de pépins de courge à la Brettljause, sans oublier le pain frais accompagné d’un verre de vin styrien : les Buschenschänken (tavernes vigneronnes) sont le lieu idéal pour savourer la cuisine locale dans une ambiance chaleureuse et authentique.