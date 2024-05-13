Aerial view of green vineyard hills with red-tiled roofs and winding road in South Styria.
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Styrie du Sud
Vignobles, routes des vins et tavernes vigneronnes

Des collines, du vin et des gens chaleureux : explorez les routes des vins de la Styrie du Sud à pied ou à vélo !

Un verre de vin, une salade de poulet pané à l’huile de pépins de courge et la vue sur les collines : voilà comment les gourmets connaissent la région. Les vignobles alternent avec forêts, vergers et prairies.
Un délicieux dialogue entre nature et culture : en Styrie du Sud, l’Autriche révèle son visage le plus romantique et gourmand. Point d’orgue des découvertes naturelles et véritable artère de vie, la Route des vins de Styrie du Sud déroule ses paysages protégés, ses vastes vignobles et ses Buschenschänken pittoresques.

La Styrie du Sud en un coup d'œil
Localisation40 km au sud de Graz
Routes des vins3
Domaines viticolesenv. 285
Tavernes vigneronnesenv. 250
Surface viticoleavec 611 hectares, c'est le plus petit territoire viticole d'Autriche

À Kitzeck im Sausal, la plus haute commune viticole d’Autriche, à 564 mètres d’altitude, profitez de l’un des panoramas les plus spectaculaires de la Styrie du Sud.

La Styrie du Sud sous toutes ses facettes

Les incontournables

Route des vins de Sausal : des vignobles escarpés

Table frontalière : un aperçu de la Route des vins

Pique-nique dans les vignes

Caves à vin et vinothèques

Activités dans le sud de la Styrie

Hébergements insolites

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Parc naturel de Styrie du Sud

Forêts, champs, prairies fleuries, vergers et vignobles : le parc naturel offre une diversité exceptionnelle de paysages. Son exposition au sud lui confère chaleur et lumière, faisant de ses 15 communes – réparties sur près de 400 km² – un refuge unique pour les espèces animales et végétales typiques de la Styrie méridionale.

Parc naturel de Styrie du Sud

FAQs

La Styrie du Sud est célèbre pour ses routes des vins, ses domaines viticoles et ses tavernes vigneronnes Voici cinq lieux incontournables :

Routes des vins et domaines viticoles :
La route des vins du sud de la Styrie serpente à travers les collines douces de la région et offre des panoramas spectaculaires sur les vignobles. De nombreux domaines et vinothèques invitent à déguster les meilleurs crus locaux.

Randonnée sur le sentier du Klapotetz :
Le Klapotetz, moulin à vent en bois typique, fait partie intégrante de la culture régionale. Le sentier du Klapotetz allie nature, culture et plaisir, traversant un paysage pittoresque le long des vignes, ponctué de nombreuses Buschenschänken accueillantes.

Parc naturel de Styrie du Sud :
Un véritable paradis pour les amoureux de la nature. Collines ondoyantes, forêts, champs, prairies et vignobles composent ce paysage harmonieux. Randonneurs et cyclistes y trouvent un vaste réseau de sentiers parfaitement balisés.

Gastronomie et tavernes vigneronnes :
De l’huile de pépins de courge à la Brettljause, sans oublier le pain frais accompagné d’un verre de vin styrien : les Buschenschänken (tavernes vigneronnes) sont le lieu idéal pour savourer la cuisine locale dans une ambiance chaleureuse et authentique.

Trois routes des vins serpentent à travers la Styrie du Sud :

Route des vins de Styrie du Sud : la plus célèbre de la région, elle traverse des paysages viticoles enchanteurs, bordés de nombreux domaines et Buschenschänken. L’itinéraire commence généralement à Ehrenhausen et se poursuit via Leutschach jusqu’à Kitzeck im Sausal.

Route des vins du Sausal : ce parcours traverse la région viticole de Gamlitz, réputée pour ses collines douces et ses vins d’exception. Elle relie les villages de Gamlitz, Ratsch et leurs environs.

Route des vins du Schilcher : cette route doit sa renommée au Schilcher, vin rosé unique élaboré à partir du cépage Blauer Wildbacher.

La Styrie du Sud regorge de villages viticoles nichés au cœur des collines et le long des routes des vins. Voici quelques-uns des plus connus :

Leutschach an der Weinstraße : situé au centre de la route des vins du sud de la Styrie, ce village est réputé pour ses vignobles, ses Buschenschänken et sa proximité avec la frontière slovène.

Ehrenhausen an der Weinstraße : charmant village viticole, souvent choisi comme point de départ pour explorer la route des vins du sud de la Styrie.

Gamlitz : l’un des hauts lieux du vin styrien. On y trouve de nombreux domaines, une tradition viticole vivante et une multitude d’activités de loisirs.

Kitzeck im Sausal : le village viticole le plus élevé d’Europe. Il offre une vue à couper le souffle sur les collines environnantes et des vins d’une qualité remarquable.

Sulztal an der Weinstraße : petit village apprécié pour son calme et sa proximité avec d’excellents domaines viticoles.

Straß in Steiermark : autre destination prisée, idéale pour partir à la découverte des trésors de la région.

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