Sankt Pölten
La plus jeune des capitales régionales autrichiennes marie à merveille baroque et modernité
Introduction
Un regard vers l'avenir
La plus jeune capitale d'Autriche est résolument tournée vers l'avenir. En témoignent le Festspielhaus, qui propose un large spectre de productions artistiques, allant de la musique classique au contemporain, en passant par la danse et l'art-performances. Il abrite par ailleurs l'Orchestre de la Basse-Autriche. Le nouveau quartier administratif avec le siège du gouvernement régional - un bâtiment en forme de vaisseau à l'architecture remarquable - témoigne, lui aussi, de la volonté de St. Pölten de s'inscrire dans le 21e siècle. Puis, le quartier de la culture avec son musée régional ultra-moderne et sa tour sonore "Klangturm" complète le renouveau architectural de la ville. Le réaménagement de la place baroque de l'hôtel de ville par l'architecte Boris Podrecca témoigne également de cette belle énergie de transformation.
La capitale du baroque
Les origines de St. Pölten remontent loin dans l'histoire du pays. La ville possède le plus ancien droit de cité d'Autriche, accordé par l'évêque Conrad de Passau en 1159. Elle peut également se vanter d'être la capitale de l'art baroque. En effet, après que l'architecte d'origine tyrolienne Jakob Prandtauer s'y soit installé en 1689, une véritable frénésie de la construction a saisi la ville et de nombreux bâtiments richement décorés témoignent encore aujourd'hui de cette époque.
Niederösterreich Card
La Bundesländercard permet d'accéder gratuitement à quelque 350 lieux d'excursion dans toute la Basse-Autriche.
St. Pölten sous toutes ses facettes
Les incontournables
Activités à St. Pölten et dans ses alentours
Les plus beaux ciurcuits
Événements
Marchés de Noël dans le centre-ville historique
Représentations musicales, vin chaud, spécialités régionales, artisanat d'art et défilés de personnages traditionnels : le marché de Noël est un incontournable en hiver
Auberges de campagne, tavernes typiques et restaurants
La cuisine de Basse-Autriche possède un fort caractère : traditionnelle ou réinterprétée, ses racines puisent toujours dans les produits du terroir. Ainsi, les asperges du Marchfeld, les abricots de la Wachau ou encore le pavot du Waldviertel pour ne nommer que quelques uns des produits AOC de Basse-Autriche, jouent les vedettes dans les recettes originales et régionales que de nombreux chefs subliment grâce à leur créativité.
L'auberge de Basse-Autriche est un bien culturel. Ici, tout est réuni : l'hospitalité typiquement autrichienne, des restaurateurs engagés et une cuisine d'excellence qui met en avant les ingrédients du terroir.