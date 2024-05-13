Illuminated town hall with clock tower and modern glass dome at St. Pölten town square at dusk.
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Sankt Pölten
La plus jeune des capitales régionales autrichiennes marie à merveille baroque et modernité

La capitale de la Basse-Autriche est pleine de contrastes : vestiges romains et influences celtiques y côtoient le baroque, l'art nouveau et l'architecture moderne.

Un regard vers l'avenir

La plus jeune capitale d'Autriche est résolument tournée vers l'avenir. En témoignent le Festspielhaus, qui propose un large spectre de productions artistiques, allant de la musique classique au contemporain, en passant par la danse et l'art-performances. Il abrite par ailleurs l'Orchestre de la Basse-Autriche. Le nouveau quartier administratif avec le siège du gouvernement régional - un bâtiment en forme de vaisseau à l'architecture remarquable - témoigne, lui aussi, de la volonté de St. Pölten de s'inscrire dans le 21e siècle. Puis, le quartier de la culture avec son musée régional ultra-moderne et sa tour sonore "Klangturm" complète le renouveau architectural de la ville. Le réaménagement de la place baroque de l'hôtel de ville par l'architecte Boris Podrecca témoigne également de cette belle énergie de transformation.

La capitale du baroque

Les origines de St. Pölten remontent loin dans l'histoire du pays. La ville possède le plus ancien droit de cité d'Autriche, accordé par l'évêque Conrad de Passau en 1159. Elle peut également se vanter d'être la capitale de l'art baroque. En effet, après que l'architecte d'origine tyrolienne Jakob Prandtauer s'y soit installé en 1689, une véritable frénésie de la construction a saisi la ville et de nombreux bâtiments richement décorés témoignent encore aujourd'hui de cette époque.

St. Pölten en un coup d'oeil
Populationenv. 58 860 habitants (2024)
Capitale régionalede la Basse-Autriche
Surface 108,44 km²
Point de vueKlangturm (77 mètres)

Niederösterreich Card
La Bundesländercard permet d'accéder gratuitement à quelque 350 lieux d'excursion dans toute la Basse-Autriche.

St. Pölten sous toutes ses facettes

Les incontournables

Marché de Noël : ambiance de l'Avent au centre-ville

Centre-ville baroque : le joyau de St. Pölten

Festspielhaus : musique, théâtre et danse

Musée de Basse-Autriche : histoire et nature

Tour sonore : la plus belle vue sur la ville

Activités à St. Pölten et dans ses alentours

Les plus beaux ciurcuits

Visites guidées insolites

Visites avec guide de la ville ou avec appli smartphone

Excursions autour de St. Pölten

Événements

Marchés de Noël dans le centre-ville historique

Représentations musicales, vin chaud, spécialités régionales, artisanat d'art et défilés de personnages traditionnels : le marché de Noël est un incontournable en hiver

La période de l'Avent

Musique et théâtre au Festspielhaus St. Pölten

Du classique, du jazz et de la pop, de la danse et du théâtre : des représentations de top niveau s'adressent aussi bien à un jeune public qu'aux connaisseurs.

Festspielhaus
Les meilleures adresses

Auberges de campagne, tavernes typiques et restaurants

La cuisine de Basse-Autriche possède un fort caractère : traditionnelle ou réinterprétée, ses racines puisent toujours dans les produits du terroir. Ainsi, les asperges du Marchfeld, les abricots de la Wachau ou encore le pavot du Waldviertel pour ne nommer que quelques uns des produits AOC de Basse-Autriche, jouent les vedettes dans les recettes originales et régionales que de nombreux chefs subliment grâce à leur créativité.

L'auberge de Basse-Autriche est un bien culturel. Ici, tout est réuni : l'hospitalité typiquement autrichienne, des restaurateurs engagés et une cuisine d'excellence qui met en avant les ingrédients du terroir.

Nos bonnes adresses

FAQs

St. Pölten propose de nombreuses activités et excursions - culturelles ou sportives. Châteaux et forteresses, ensembles architecturaux contemporains, musées insolites, vestiges romains, espaces naturels - les visiteurs ont l'embarras du choix.

La Traisen prend sa source dans la vallée Traisental, traverse la ville de St. Pölten et se jette dans le Danube. De chaque côté de la digue de la Traisen s'étendent de magnifiques plaines alluviales proposant pistes cyclables, sentiers pour la course à pied et la marche nordique ainsi que des installations pour pratiquer le roller.

Grâce à la Museumscard, il est possible de visiter tous les musées et toutes les salles d'exposition de St. Pölten tout au long de l'année. Elle permet de visiter gratuitement (une seule fois) les institutions suivantes :

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