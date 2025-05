Auberges modernes en Basse-Autriche

L'hôtel-restaurant Hopfeld est considéré comme le fleuron culinaire de Stockerau : outre les classiques de toute l'année - l'accent est mis sur le bœuf bio des environs - on y trouve une cuisine de saison fraîche et colorée. Du bœuf séché, du poisson fraîchement pêché et des légumes du jardin de la maison sont mis en valeur au Landgasthof zur Linde dans la forêt viennoise. Du poulet cuit au four aux pâtisseries, le Pollak's Wirtshaus im Retzbacherhof sert des plats traditionnels du Weinviertel sans chichi ni pipapo. Viande, herbes, légumes : le restaurant de campagne Winkelhofer dans le Weinviertel utilise beaucoup de produits de sa propre ferme, et ce "du nez à la queue" ; les résultats sont à la fois créatifs et proches du terroir. Le Gasthof Buchinger, dans le Waldviertel, propose une "cuisine vraie, simple et naturelle", et la collaboration avec les fournisseurs de la région est exemplaire.