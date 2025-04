Klizanje na ledu u Austriji

Klizanje na ledu vrlo je popularna aktivnost u Austriji. U gradu ili na zaleđenim jezerima – klizite po ledu i osjetite radost zajedničkog uživanja u prirodi!

Klizanje na jezeru, čista romantika!

Atmosfera na prirodnim klizalištima na zaleđenim austrijskim jezerima zaista je čarobna! Beskrajno klizanje pod otvorenim nebom, tiho krckanje leda pod klizaljkama, prostranstvo jezera i krajolika oko njega, nekad s pogledom na snijegom prekrivene livade, a nekad na visoke planine: klizanje na ledu u austrijskoj prirodi jedinstven je doživljaj. Klizališta su obično lako dostupna s parkirališta na plažama jezera, a često se tamo nalaze i klupe za obuvanje klizaljki. Ovdje možete pronaći brojne savjete gdje pronaći najljepša prirodna klizališta u Austriji.

Klizališta u gradu

Noćne vožnje na umjetnom ledu uz spektakularnu rasvjetu i glazbu, natkrivena klizališta, klizanje ljeti – u mnogim austrijskim gradovima imate priliku opustiti se uz klizanje na urbanim klizalištima.

Poznati bečki Ledeni san na Rathausplatzu primjerice već je institucija: svake godine od siječnja do ožujka trg ispred gradske vijećnice pretvara se u klizalište površine 9000 m² i pravi je raj za ljubitelje klizanja. Ispred osvijetljenih pročelja povijesnih zgrada nalaze se četiri velika klizališta, a kroz romantično osvijetljeni park gradske vijećnice vijugaju ledene staze različitim rutama. Posebna atrakcija jedinstvena u svijetu je „Sky Rink“ – klizalište na povišenom katu, do kojeg se dolazi preko rampe. U stankama se klizači griju punčem i čajem, a na brojnim štandovima na otvorenom i u rustikalnoj kolibi poslužuju se uglavnom austrijske delicije. Navečer se cijeli trg pretvara u šareno more svjetla. Ovo vrlo posebno igralište površine glatke poput zrcala otvoreno je svaki dan. Nije ni čudo da se ovo klizalište zove Ledeni san, bečki Ledeni san!