Uroniti u ledeno hladnu vodu zimi? Patricia Schumacher kaže da je to savršen lijek protiv zimske depresije. Ova i još brojne druge dobrobiti pripisuju se ledenim kupkama.

Krajolik je prekriven bijelim snježnim pokrivačem, a na horizontu se planine poput krune uzdižu ka vedrom nebu. Jezero Zauchensee nalazi se u skijalištu Altenmarkt-Zauchensee u SalzburgerLandu, a pod debelim slojem leda, gotovo je nevidljivo. Da je to zaista jezero otkriva tek rupa koja je izrezana pilom i kroz koju se vidi voda.

Patricia Schumacher usredotočena je na tu rupu u ledu. Ova mlada žena iz Kalifornije udiše duboko i polako ulazi u vodu. Temperatura vode tek je malo iznad ledišta. „Na početku je kupanje u ledenoj vodi poput šoka. Čini se kao da ti tijelo gori ili kao da ne možeš disati”, kaže Patricia. Ali onda...