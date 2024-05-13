Led, led, ledena kupka!
Veliki hit i nova moda: oduševljenje ledenom vodom
Krajolik je prekriven bijelim snježnim pokrivačem, a na horizontu se planine poput krune uzdižu ka vedrom nebu. Jezero Zauchensee nalazi se u skijalištu Altenmarkt-Zauchensee u SalzburgerLandu, a pod debelim slojem leda, gotovo je nevidljivo. Da je to zaista jezero otkriva tek rupa koja je izrezana pilom i kroz koju se vidi voda.
Patricia Schumacher usredotočena je na tu rupu u ledu. Ova mlada žena iz Kalifornije udiše duboko i polako ulazi u vodu. Temperatura vode tek je malo iznad ledišta. „Na početku je kupanje u ledenoj vodi poput šoka. Čini se kao da ti tijelo gori ili kao da ne možeš disati”, kaže Patricia. Ali onda...
Izađite iz zone udobnosti!
Nakon preseljenja u Austriju, Patricia – pravo ljetno dijete iz Kalifornije – morala se priviknuti na zimu u novoj domovini. Hladno godišnje doba isprva joj je teško padalo, sve dok se Patricia nije odlučila aktivno boriti protiv zimske depresije. Izravno suočavanje njezina tijela s hladnoćom tijekom kupanja u ledenoj vodi pomoglo joj je da preraste svoje strahove i izađe iz zone udobnosti.
„Kada sam tek počela s ledenim kupkama, moj stav, moje stanje uma, moj cjelokupni pogled na zimu potpuno su se promijenili. Tako sam zavoljela hladno godišnje doba i prepoznla njegovu ljepotu.“ Nakon prve ledene kupke, Patricia je imala toliko nove energije da gotovo nije mogla spavati. Kao u nekoj vrsti meditacije, kaže Patricia, fokus je isključivo na trenutku i disanju koje je sporo i duboko. „Moraš se prepustiti i biti potpuno ovdje i sada.“
Koje su dobrobiti ledene kupke?
Imunološki sustav
Redovite ledene kupke mogu ojačati imunološki sustav. Hladnoća izaziva reakciju u tijelu koja povećava proizvodnju bijelih krvnih stanica. Ove stanice pomažu u borbi protiv bolesti.
Krvotok
Hladna voda uzrokuje skupljanje krvnih žila, koje se zatim ponovno šire kada se tijelo zagrije. Ova reakcija može pomoći u poboljšanju protoka krvi i boljoj opskrbi organa kisikom i hranjivim tvarima.
Upale
Kupanje u ledenoj vodi može imati protuupalni učinak. Hladnoća može pomoći u smanjenju oteklina i upala, slično nanošenju leda na ozlijeđeno područje.
Hormoni sreće
Ekstremna hladnoća tijekom kupanja u ledenoj vodi može potaknuti proizvodnju endorfina, takozvanih hormona sreće. To može poboljšati raspoloženje i općenito stanje tijela i uma.
Energija i regeneracija
Mnoge ljubiteljice i ljubitelji kupanja u ledenoj vodi kažu da osjete povećanje razine energije nakon kupke. Usto, hladnoća može pomoći skratiti vrijeme oporavka nakon tjelesne aktivnosti.
Mentalna stabilnost
Redovite ledene kupke mogu smanjiti stres i doprinijeti psihičkoj stabilnosti. Izazivanje i prevladavanje hladnog šoka također može ojačati samopouzdanje i samoučinkovitost.
Budite oprezni kod ledenih kupki!
Odlučite li se isprobati ledenu kupku, prvi put to svakako pokušajte samo pod nadzorom i uz upute te nakon savjetovanja s liječnikom! Osobito ako bolujete od primjerice astme, visokog krvnog tlaka ili imate srčane probleme. Preporuča se s treninzima započeti u jesen i polako se navikavati na niže temperature.
Primijetila sam da mi ledene kupke daju energiju. Hladna voda oslobađa hormone sreće u mom tijelu. Raspoloženje mi se popravilo i stabiliziralo.Patricia Schumacher, obožavateljica ledenih kupki
Najbolja mjesta za (vođeno) kupanje u ledu
Osobito na početku, nikada ne idite na kupku sami – uvijek s pratnjom!
Postupno se priviknite na ledenu vodu polaganim koracima – idealno uz tuširanje hladnom vodom.
U otvorenim vodama započnite s privikavanjem već ljeti, dok je voda još toplija.
Nikada ne skačite u hladnu vodu! Prvo umočite ruke u vodu, navlažite lice, a zatim polako zakoračite u vodu dok izdišete.
Sa sobom imajte bovu za plivanje za koju se možete uhvatiti u slučaju nužde.
Vježbe disanja pomoći će da pronađete mir – čak i u hladnoj vodi.
Nemojte ostati u vodi dulje od nekoliko minuta.
Obavezno se utoplite prije i poslije plivanja: brzo se osušite i obucite toplu odjeću. Tijelo se dalje hladi čak i izvan vode.
Nemojte raditi gimnastičke vježbe za zagrijavanje nakon ledene kupke. To može preopteretiti krvožilni sustav i dovesti do šoka.
Izbjegavajte alkohol ili kofein. Oni proširuju krvne žile i tako se tijelo hladi. Bolje je izabrati vrući čaj od đumbira koji posebno dobro grije iznutra.
Savjeti za zaštitu klime
Jezera su važna staništa za životinje i biljke te su od posebno velike ekološke važnosti u Austriji. Zdrav sustav jezera podržava bioraznolikost i pomaže u održavanju riba i drugih vodenih organizama. Stoga pazimo na svoja jezera:
Pridržavamo se određenih zona zaštite za biljke i životinje.
Ne ostavljamo otpad na jezeru ili oko njega.
Ne koristimo jezero ni njegovu obalu kao toalet.
Ne hranimo ribe ni ptice vodarice. Ostaci hrane stvaraju višak hranjivih tvari.