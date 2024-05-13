Led, led, ledena kupka!
Veliki hit i nova moda: oduševljenje ledenom vodom

Uroniti u ledeno hladnu vodu zimi? Patricia Schumacher kaže da je to savršen lijek protiv zimske depresije. Ova i još brojne druge dobrobiti pripisuju se ledenim kupkama.

Krajolik je prekriven bijelim snježnim pokrivačem, a na horizontu se planine poput krune uzdižu ka vedrom nebu. Jezero Zauchensee nalazi se u skijalištu Altenmarkt-Zauchensee u SalzburgerLandu, a pod debelim slojem leda, gotovo je nevidljivo. Da je to zaista jezero otkriva tek rupa koja je izrezana pilom i kroz koju se vidi voda.

Patricia Schumacher usredotočena je na tu rupu u ledu. Ova mlada žena iz Kalifornije udiše duboko i polako ulazi u vodu. Temperatura vode tek je malo iznad ledišta. „Na početku je kupanje u ledenoj vodi poput šoka. Čini se kao da ti tijelo gori ili kao da ne možeš disati”, kaže Patricia. Ali onda...

Izađite iz zone udobnosti!

Ledene kupke protiv zimske depresije

Nakon preseljenja u Austriju, Patricia – pravo ljetno dijete iz Kalifornije – morala se priviknuti na zimu u novoj domovini. Hladno godišnje doba isprva joj je teško padalo, sve dok se Patricia nije odlučila aktivno boriti protiv zimske depresije. Izravno suočavanje njezina tijela s hladnoćom tijekom kupanja u ledenoj vodi pomoglo joj je da preraste svoje strahove i izađe iz zone udobnosti.

„Kada sam tek počela s ledenim kupkama, moj stav, moje stanje uma, moj cjelokupni pogled na zimu potpuno su se promijenili. Tako sam zavoljela hladno godišnje doba i prepoznla njegovu ljepotu.“ Nakon prve ledene kupke, Patricia je imala toliko nove energije da gotovo nije mogla spavati. Kao u nekoj vrsti meditacije, kaže Patricia, fokus je isključivo na trenutku i disanju koje je sporo i duboko. „Moraš se prepustiti i biti potpuno ovdje i sada.“

Koje su dobrobiti ledene kupke?

Imunološki sustav

Redovite ledene kupke mogu ojačati imunološki sustav. Hladnoća izaziva reakciju u tijelu koja povećava proizvodnju bijelih krvnih stanica. Ove stanice pomažu u borbi protiv bolesti.

Krvotok

Hladna voda uzrokuje skupljanje krvnih žila, koje se zatim ponovno šire kada se tijelo zagrije. Ova reakcija može pomoći u poboljšanju protoka krvi i boljoj opskrbi organa kisikom i hranjivim tvarima.

Upale

Kupanje u ledenoj vodi može imati protuupalni učinak. Hladnoća može pomoći u smanjenju oteklina i upala, slično nanošenju leda na ozlijeđeno područje.

Hormoni sreće

Ekstremna hladnoća tijekom kupanja u ledenoj vodi može potaknuti proizvodnju endorfina, takozvanih hormona sreće. To može poboljšati raspoloženje i općenito stanje tijela i uma.

Energija i regeneracija

Mnoge ljubiteljice i ljubitelji kupanja u ledenoj vodi kažu da osjete povećanje razine energije nakon kupke. Usto, hladnoća može pomoći skratiti vrijeme oporavka nakon tjelesne aktivnosti.

Mentalna stabilnost

Redovite ledene kupke mogu smanjiti stres i doprinijeti psihičkoj stabilnosti. Izazivanje i prevladavanje hladnog šoka također može ojačati samopouzdanje i samoučinkovitost.

Budite oprezni kod ledenih kupki!

Odlučite li se isprobati ledenu kupku, prvi put to svakako pokušajte samo pod nadzorom i uz upute te nakon savjetovanja s liječnikom! Osobito ako bolujete od primjerice astme, visokog krvnog tlaka ili imate srčane probleme. Preporuča se s treninzima započeti u jesen i polako se navikavati na niže temperature.

Primijetila sam da mi ledene kupke daju energiju. Hladna voda oslobađa hormone sreće u mom tijelu. Raspoloženje mi se popravilo i stabiliziralo.

Patricia Schumacherobožavateljica ledenih kupki

Najbolja mjesta za (vođeno) kupanje u ledu

Almsee u Filzmoosu u SalzburgerLandu

Ledenjačko jezero Hintertux u Tirolu

Jezero Zellersee u SalzburgerLandu

Jezero Faakersee u Koruškoj

Bodensko jezero u Vorarlbergu

Badeschiff na dunavskom kanalu u Beču

Grünwaldsee u Obertauernu u SalzburgerLandu

Ledenjak Kaunertal u Tirolu

10 savjeta za pravilno kupanje u ledenoj vodi

  1. Osobito na početku, nikada ne idite na kupku sami – uvijek s pratnjom!

  2. Postupno se priviknite na ledenu vodu polaganim koracima – idealno uz tuširanje hladnom vodom.

  3. U otvorenim vodama započnite s privikavanjem već ljeti, dok je voda još toplija.

  4. Nikada ne skačite u hladnu vodu! Prvo umočite ruke u vodu, navlažite lice, a zatim polako zakoračite u vodu dok izdišete.

  5. Sa sobom imajte bovu za plivanje za koju se možete uhvatiti u slučaju nužde.

  6. Vježbe disanja pomoći će da pronađete mir – čak i u hladnoj vodi.

  7. Nemojte ostati u vodi dulje od nekoliko minuta.

  8. Obavezno se utoplite prije i poslije plivanja: brzo se osušite i obucite toplu odjeću. Tijelo se dalje hladi čak i izvan vode.

  9. Nemojte raditi gimnastičke vježbe za zagrijavanje nakon ledene kupke. To može preopteretiti krvožilni sustav i dovesti do šoka.

  10. Izbjegavajte alkohol ili kofein. Oni proširuju krvne žile i tako se tijelo hladi. Bolje je izabrati vrući čaj od đumbira koji posebno dobro grije iznutra.

Savjeti za zaštitu klime 

Kako održavamo svoja jezera čistima?

Jezera su važna staništa za životinje i biljke te su od posebno velike ekološke važnosti u Austriji. Zdrav sustav jezera podržava bioraznolikost i pomaže u održavanju riba i drugih vodenih organizama. Stoga pazimo na svoja jezera:

  • Pridržavamo se određenih zona zaštite za biljke i životinje.

  • Ne ostavljamo otpad na jezeru ili oko njega.

  • Ne koristimo jezero ni njegovu obalu kao toalet.    

  • Ne hranimo ribe ni ptice vodarice. Ostaci hrane stvaraju višak hranjivih tvari.

Održivo putovanje

