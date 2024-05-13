Putovati održivo
Zeleni odmor u Austriji

Oni koji putuju na održiv način paze na prirodu, zaštitu klime i dobar odnos s ostalim ljudima i prirodom. Austrija je zemlja u kojoj je održivo putovati lako.

U Austriji priroda igra glavnu ulogu: šume i planinski pašnjaci se njeguju, vode se održavaju čistima, krajolici su zaštićeni i promiče se biološka raznolikost. Austrijske regije i domaćice i domaćini pokazuju kako treba razmišljati i djelovati u interesu budućih generacija. Ova odgovornost kontinuirano stvara održive inovacije kao što su koncepti mobilnosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Lako je uroniti u netaknutu, čistu prirodu u Austriji – na planinama, na planinskim pašnjacima, uz vodu ili u šumi. Veliki doprinos tome daju ljudi koji ovdje žive. Oni vrlo ozbiljno shvaćaju svoju dužnost da se održivo brinu za sva prirodna blaga. Sve su gošće i gosti pozvani da učine isto.

Što znači „putovati održivo“?

Svi oni koji kod kuće uspješno spajaju vlastitu udobnost i dobrobit s odgovornošću za okoliš, prirodno žele isto činiti i na putovanju te putovati održivo. Na zelenom odmoru neće nedostajati nadahnuća i lijepih stvari, a sve to uz brigu o prirodi, zaštiti klime i dobroj suradnji s ljudima koji žive u regiji u koju se putuje na odmor:

  • Priroda

    Oni koji putuju održivo odnose se prema netaknutoj prirodi i dobro održavanom kulturnom krajoliku s poštovanjem i odgovorno.

  • Smještaj i mobilnost  

    Oni koji putuju održivo biraju ekološki certificiran smještaj i nježnu mobilnost.

  • Sociokulturna održivost 

    Oni koji putuju održivo otvoreni su za međusobno razumijevanje i mogu računati na odmor bez prepreka i kulturnu uključenost.

Savjeti i informacije o održivom putovanju

Čovjek u središtu svega

Fair play u Austriji kao destinaciji za odmor

Ključ koji otvara vrata pravednosti često je dobra suradnja i slaganje. Zato u Austriji kao destinaciji za odmor vrijedi sljedeće: fair play za inkluzivno društvo u kojem svi uključeni preuzimaju odgovornost:

Tko doprinosi fair playu u pogledu sociokulturne održivosti?

  • Gosti: održivo putuje onaj tko svoj ugljični otisak svodi na najmanju moguću mjeru i tko brine o dobrobiti ostalih.

  • Domaćice i domaćini koji se zalažu za međusobno razumijevanje u pogledu uključivosti i odmora bez prepreka, ali i za pravednost prema svom timu.

  • Regije: s netaknutim krajolicima, čistim vodama, obnovljivim izvorima energije i zaštitom spomenika osiguravaju poštivanje mjera za zaštitu klime.

Savjeti i informacije o sociokulturnoj održivosti

Odmor bez prepreka i kulturna uključivost

Zaštita spomenika je zaštita klime

Zaštita spomenika sinonim je za sociokulturnu održivost. Zato je očuvanje povijesnih građevina izuzetna i važna inicijativa u Austriji.

Vođene ture o zaštiti spomenika

Cijeniti prirodu, štititi prirodu

Odmor za brojne generacije

U Austriji priroda igra glavnu ulogu, a u središtu interesa su zaštićeni krajolici, čista jezera za kupanje i prirodna područja. Usto je Austrija, kao predvodnik u području organske poljoprivrede, pri vrhu europske ljestvice ekoloških uzgojnih površina, a biološka raznolikost u tome igra važnu ulogu.

Na mnogim mjestima ovdje ljudi žive vrlo svjesni vrijednosti svog ekološkog blaga, a njihova je predanost shodno tome velika: šume i planinski pašnjaci pažljivo se održavaju, vode se održavaju čistima, a prirodna su područja zaštićena. Očuvanje ovih staništa za ljude, životinje i biljke put je prema budućnosti. Nije li divno to što u Austriji tako lako možete izgraditi most između osobne udobnosti i odgovornosti?

Odmor u austrijskoj prirodi i s njom

Mobilnost i zaštita resursa

Održivo zimovanje

Je li održivo zimovanje uopće moguće? U Austriji je odgovor na ovo pitanje vrlo jasan: da! S jedne strane zalaganjem svakog pojedinog gosta, a s druge strane opsežnim promjenama i razvojem u cijelim regijama. Mnoga zimska sportska odmarališta u alpskoj regiji primjer su toga kako se skijati može u skladu s prirodom. To znači da jednako pazimo na ljude, životinje i prirodu – a time i na generacije koje dolaze poslije nas. Već su provedene brojne mjere: od smanjenja emisija CO₂ preko nježne mobilnosti i korištenja obnovljivih izvora energije do izrade snijega na način koji štedi resurse.

Regije modeli za klimu i energijuŽičare u Austriji

Često postavljena pitanja

Na održivom ćemo odmoru doživjeti lijepe stvari, a istovremeno posvetiti pažnju prirodi, zaštiti klime i suživotu s lokalnim stanovništvom. Od dnevnog kupanja na jezeru do zimskog odmora, od posjeta restoranu do kulturnog izleta: održivo putovanje smanjuje ugljični otisak i uzima u obzir različite perspektive.

Ekološki: Austrija nudi netaknute krajolike i čiste vode. Održivo putovanje znači uživati u ovim prirodnim bogatstvima s poštovanjem i pažnjom.

Ekonomično: Obnovljivi izvori energije i inovativne ideje za zaštitu klime oblikuju austrijski turizam. Klimatski neutralan smještaj i blaga mobilnost doprinose održivom putovanju.

Društveno: Razumijevanje i uključivost ovdje su najvažniji. Promovira se i stalno razvija pristup bez prepreka.

  • Polaganje velike vrijednosti na ekološke, društvene i kulturne aspekte 

  • Usredotočenost na sezonsku, regionalnu, organsku hranu 

  • Dobro osmišljeni energetski koncepti 

  • Mjere štednje resursa 

  • Rasvjeta s niskom potrošnjom energije 

  • Sustavi za ponovnu upotrebu vode 

  • Angažman u regionalnim zajednicama, kulturi i tradiciji 

  • upotreba prirodnih materijala za izradu namještaja i tekstila 

  • Bioklimatski kriteriji gradnje (npr. dobra izolacija) 

  • Poboljšanje bilance emisija ugljičnog dioksida 

  • Usklađivanje potreba gostiju, lokalnog stanovništva i prirode 

Postizanje klimatske neutralnosti projektima neutralizacije emisija više nije dopušteno. Izraz klimatska neutralnost smije se koristiti samo ako...

  • ...se izradi potpuna bilanca emisija (Scope 1-3) u skladu s Protokolom o stakleničkim plinovima.

  • ...je predstavljen konkretan akcijski plan za postizanje neutralnosti (s planom vremena i resursa) koji uključuje mjere izbjegavanja i smanjenja te konačno mjere kompenzacije.

  • ...se ishodi certifikat od neovisnog, priznatog tijela koje potvrđuje klimatsku neutralnost.

  • ...su sve informacije lako dostupne gostima, odnosno transparentno objavljene.

Proizvodi, usluge ili projekti koji su protuteža negativnoj ukupnoj bilanci globalnog zatopljenja opisuju se kao klimatski pozitivni. To znači da hotel, na primjer, kompenzira više emisija CO2 nego što je sam prouzročio. Ova prekomjerna kompenzacija ima pozitivan učinak na klimu. 

Klimatski povoljno općenita je izjava o okolišu i stoga dovodi u zabludu – bez dodatnog objašnjenja stvarno provedenih mjera. Ono što se smatra klimatski povoljnim može se različito tumačiti od gosta do gosta.

