Putovati održivo
Zeleni odmor u Austriji
U Austriji priroda igra glavnu ulogu: šume i planinski pašnjaci se njeguju, vode se održavaju čistima, krajolici su zaštićeni i promiče se biološka raznolikost. Austrijske regije i domaćice i domaćini pokazuju kako treba razmišljati i djelovati u interesu budućih generacija. Ova odgovornost kontinuirano stvara održive inovacije kao što su koncepti mobilnosti i korištenje obnovljivih izvora energije.
Lako je uroniti u netaknutu, čistu prirodu u Austriji – na planinama, na planinskim pašnjacima, uz vodu ili u šumi. Veliki doprinos tome daju ljudi koji ovdje žive. Oni vrlo ozbiljno shvaćaju svoju dužnost da se održivo brinu za sva prirodna blaga. Sve su gošće i gosti pozvani da učine isto.
Svi oni koji kod kuće uspješno spajaju vlastitu udobnost i dobrobit s odgovornošću za okoliš, prirodno žele isto činiti i na putovanju te putovati održivo. Na zelenom odmoru neće nedostajati nadahnuća i lijepih stvari, a sve to uz brigu o prirodi, zaštiti klime i dobroj suradnji s ljudima koji žive u regiji u koju se putuje na odmor:
Priroda
Oni koji putuju održivo odnose se prema netaknutoj prirodi i dobro održavanom kulturnom krajoliku s poštovanjem i odgovorno.
Smještaj i mobilnost
Oni koji putuju održivo biraju ekološki certificiran smještaj i nježnu mobilnost.
Sociokulturna održivost
Oni koji putuju održivo otvoreni su za međusobno razumijevanje i mogu računati na odmor bez prepreka i kulturnu uključenost.
Savjeti i informacije o održivom putovanju
Čovjek u središtu svega
Ključ koji otvara vrata pravednosti često je dobra suradnja i slaganje. Zato u Austriji kao destinaciji za odmor vrijedi sljedeće: fair play za inkluzivno društvo u kojem svi uključeni preuzimaju odgovornost:
Tko doprinosi fair playu u pogledu sociokulturne održivosti?
Gosti: održivo putuje onaj tko svoj ugljični otisak svodi na najmanju moguću mjeru i tko brine o dobrobiti ostalih.
Domaćice i domaćini koji se zalažu za međusobno razumijevanje u pogledu uključivosti i odmora bez prepreka, ali i za pravednost prema svom timu.
Regije: s netaknutim krajolicima, čistim vodama, obnovljivim izvorima energije i zaštitom spomenika osiguravaju poštivanje mjera za zaštitu klime.
Savjeti i informacije o sociokulturnoj održivosti
Cijeniti prirodu, štititi prirodu
U Austriji priroda igra glavnu ulogu, a u središtu interesa su zaštićeni krajolici, čista jezera za kupanje i prirodna područja. Usto je Austrija, kao predvodnik u području organske poljoprivrede, pri vrhu europske ljestvice ekoloških uzgojnih površina, a biološka raznolikost u tome igra važnu ulogu.
Na mnogim mjestima ovdje ljudi žive vrlo svjesni vrijednosti svog ekološkog blaga, a njihova je predanost shodno tome velika: šume i planinski pašnjaci pažljivo se održavaju, vode se održavaju čistima, a prirodna su područja zaštićena. Očuvanje ovih staništa za ljude, životinje i biljke put je prema budućnosti. Nije li divno to što u Austriji tako lako možete izgraditi most između osobne udobnosti i odgovornosti?
Odmor u austrijskoj prirodi i s njom
Mobilnost i zaštita resursa
Je li održivo zimovanje uopće moguće? U Austriji je odgovor na ovo pitanje vrlo jasan: da! S jedne strane zalaganjem svakog pojedinog gosta, a s druge strane opsežnim promjenama i razvojem u cijelim regijama. Mnoga zimska sportska odmarališta u alpskoj regiji primjer su toga kako se skijati može u skladu s prirodom. To znači da jednako pazimo na ljude, životinje i prirodu – a time i na generacije koje dolaze poslije nas. Već su provedene brojne mjere: od smanjenja emisija CO₂ preko nježne mobilnosti i korištenja obnovljivih izvora energije do izrade snijega na način koji štedi resurse.