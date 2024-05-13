Oni koji putuju na održiv način paze na prirodu, zaštitu klime i dobar odnos s ostalim ljudima i prirodom. Austrija je zemlja u kojoj je održivo putovati lako.

U Austriji priroda igra glavnu ulogu: šume i planinski pašnjaci se njeguju, vode se održavaju čistima, krajolici su zaštićeni i promiče se biološka raznolikost. Austrijske regije i domaćice i domaćini pokazuju kako treba razmišljati i djelovati u interesu budućih generacija. Ova odgovornost kontinuirano stvara održive inovacije kao što su koncepti mobilnosti i korištenje obnovljivih izvora energije.

Lako je uroniti u netaknutu, čistu prirodu u Austriji – na planinama, na planinskim pašnjacima, uz vodu ili u šumi. Veliki doprinos tome daju ljudi koji ovdje žive. Oni vrlo ozbiljno shvaćaju svoju dužnost da se održivo brinu za sva prirodna blaga. Sve su gošće i gosti pozvani da učine isto.