Djeca su radoznala. Planinarske rute u Austriji točno su ono što ti treba ako želiš iskusiti raznolik planinarski dan, zabavne su i šarolike.

Priroda u Austriji idealna ako s obitelji tijekom planinarenja želiš doživjeti putovanje puno raznih otkrića. Austrijske planine i alpski pašnjaci su naime veliko igralište gdje je jednostavnost dio planinarske opreme. Dječje oči ponosno blistaju nakon što pronađu najbolju granu koja će im služiti kao štap. Mališani sa znatiželjom promatraju koloniju mrava. A pred kraj planinarenja ​​u gostionici na planinskom pašnjaku možete kao nagradu birati između carskog drobljenca i germknedli.

U austrijskoj prirodi putovanje je cilj. To je mjesto koje pruža osjećaj bezbrižnosti i mira za kojim čeznu roditelji i djeca u svakodnevnom životu. Ovdje se stvaraju uspomene - usred tisuća nijansi zelene koje se mogu pronaći u šumi te uz kristalno čista jezera u kojima se zrcale planine. Utrka do ruba šume, rješavanje zagonetki na tematskim stazama i balansiranje na deblima - to je ono što će oduševiti dječja srca. Upravo ti nezaboravni trenuci na šumskim stazama, na planini ili uz vodu sačinjavaju alpski stil života u Austriji. Ovdje se djeca lako zainteresiraju za čuda prirode. A ono što djeca dobro poznaju, znat će i cijeniti.