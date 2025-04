Sound of Music

Obitelj Trapp legendaran je dio salcburške povijesti, no široj javnosti nisu poznati neki detalji vezane za tu obitelj. Jeste li znali da je obitelj 1933. izgubila svoje bogatstvo te da je Maria von Trapp morala otpustiti svu poslugu kako bi se mogla preseliti u njihove odaje? Bili su prisiljeni iznajmiti svoju staru kuću. Jednom kada je jedan gost čuo kako pjevaju njihova djeca, predložio im je da se prijave na natjecanje narodne glazbe. Tako je započelo legendarno putovanje koje je bilo nadahnuće za The Sound of Music – „Moje pjesme, moji snovi“, jedan od najuspješnijih mjuzikla svih vremena.

„Moje pjesme, moji snovi“ dao nam je bezvremenske klasike kao što su Edelweiß, Do-Re-Mi i My Favorite Things, pjesme koje se prenose s generacije na generaciju. Posjetitelji iz cijelog svijeta dolaze vidjeti lokacije snimanja filma u Salzburgu, od zapanjujućeg dvorca Leopoldskron, izgrađenog u rokoko stilu, pa sve do vrtova dvorca Mirabell.

Posjet Salzburgu pretvara se u vremeplov dok šetate gradom i istražujete lokacije na kojima je sniman film. Savjet: Rezervirajte vođeni obilazak o filmu „Moje pjesme, moji snovi“ te uronite u priču o obitelji Trapp.