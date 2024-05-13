Wolfgang Amadeus Mozart ubraja se među najpoznatije skladatelje svijeta. Njegova glazba vodi u Salzburg i Beč: na mjesta njegova djelovanja i nezaboravne glazbe.

Wolfgang Amadeus Mozart smatra se čudom od djeteta koje je već s pet godina skladalo, a sa šest putovalo Europom – uglavnom sa sestrom Nannerl. Njegova glazba otvorila mu je vrata plemićkih palača, odvela ga u Pariz i London te ga učinila jednim od najpoznatijih Europljana svog vremena. U samo 35 godina života Mozart je stvorio 626 djela: simfonije, koncerte, komornu i crkvenu glazbu te opere, uključujući „Malu noćnu muziku” i do danas slavljenu „Čarobnu frulu”.

Njegova pisma otkrivaju živahnu i impulzivnu osobu koja je oscilirala između discipline i kaosa. Obitelj ga je zvala „Wolferl” – dijete koje je skladalo na malom putnom klaviru, a u prtljazi nosilo gramatičke knjige, svečanu odjeću za nastupe, čaj, šećer i putnu ljekarnu. Putovanja su značila sate vožnje u kočijama po neravnim putevima. Mozart je ukupno poduzeo 17 putovanja i proveo gotovo deset godina života na putu.

U te dinamične godine ubrajaju se opere koje su oblikovale povijest glazbe: „Idomeneo” je praizveden 1781. u minhenskom kazalištu Cuvilliés i smatra se njegovom prvom velikom operom. U Beču je na pozornicu Burgtheatra postavio svoje slavne Da Ponteove opere: „Figarov pir” premijerno je izveden 1786., a „Così fan tutte” uslijedio je 1790. u Burgtheatru na Michaelerplatzu. „Don Giovanni” je premijerno izveden 1787. u Pragu, dok je kratko prije njegove smrti, 1791. u Beču, u kazalištu Theater auf der Wieden praizvedena „Čarobna frula”.

Mozart je glazbeno oblikovan u Salzburgu, svom rodnom gradu i prvom mjestu djelovanja. U Beču je dosegnuo stvaralačku zrelost koja ga je učinila jednim od najutjecajnijih skladatelja bečke klasike. U ulici Domgasse 5, današnjem Mozarthausu Vienna, Mozart je imao svoje najproduktivnije razdoblje. Ovdje su nastale simfonije, crkvena glazba, gudački kvarteti i njegov nedovršeni Requiem. Kao samostalni umjetnik, Mozart je ostvarivao prosječni godišnji prihod od 5000 guldena – što danas odgovara iznosu od oko 150 000 eura.

Istodobno ostaje čovjek: impulzivan, duhovit, kaotičan i pun životne radosti. Njegova prepiska otkriva čovjeka iza mita o Mozartu: zabavljača, prijatelja, brata. Pio je bademovo mlijeko u salcburškoj kavani Tomaselli, kuglao se sa sestrom Nannerl, kušao tamno pivo u Stieglbräuu i uživao u društvenim večerima.

Prijateljstvo s Josephom Haydnom donijelo mu je najviše priznanje. Haydn ga je nazvao najvećim skladateljem kojeg je ikada poznavao. Povezivalo ih je članstvo u masonskoj loži – krugu umjetnosti, prosvjetiteljstva i razmjene ideja.

Posljednjih deset godina života Mozart je proveo u Beču. Ondje se vjenčao u katedrali sv. Stjepana, ondje su mu rođena djeca i ondje je umro 1791. godine. Brojne špekulacije prate njegov buran život, a osobito njegovu iznenadnu smrt. Kratko prije nego što je izdahnuo, vjerovao je da su ga otrovali, no znanost danas takvu mogućnost smatra isključenom. Njegova glazba i danas oduševljava i dotiče ljude diljem svijeta – na koncertima u opernim kućama i na mjestima njegova djelovanja u Austriji.