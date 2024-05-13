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Wolfgang Amadeus Mozart
Od Salzburga do Beča: Mozart kao čudo od djeteta, skladatelj i ikona bečke klasike

Wolfgang Amadeus Mozart ubraja se među najpoznatije skladatelje svijeta. Njegova glazba vodi u Salzburg i Beč: na mjesta njegova djelovanja i nezaboravne glazbe.

Wolfgang Amadeus Mozart smatra se čudom od djeteta koje je već s pet godina skladalo, a sa šest putovalo Europom – uglavnom sa sestrom Nannerl. Njegova glazba otvorila mu je vrata plemićkih palača, odvela ga u Pariz i London te ga učinila jednim od najpoznatijih Europljana svog vremena. U samo 35 godina života Mozart je stvorio 626 djela: simfonije, koncerte, komornu i crkvenu glazbu te opere, uključujući „Malu noćnu muziku” i do danas slavljenu „Čarobnu frulu”.

Njegova pisma otkrivaju živahnu i impulzivnu osobu koja je oscilirala između discipline i kaosa. Obitelj ga je zvala „Wolferl” – dijete koje je skladalo na malom putnom klaviru, a u prtljazi nosilo gramatičke knjige, svečanu odjeću za nastupe, čaj, šećer i putnu ljekarnu. Putovanja su značila sate vožnje u kočijama po neravnim putevima. Mozart je ukupno poduzeo 17 putovanja i proveo gotovo deset godina života na putu.

U te dinamične godine ubrajaju se opere koje su oblikovale povijest glazbe: „Idomeneo” je praizveden 1781. u minhenskom kazalištu Cuvilliés i smatra se njegovom prvom velikom operom. U Beču je na pozornicu Burgtheatra postavio svoje slavne Da Ponteove opere: „Figarov pir” premijerno je izveden 1786., a „Così fan tutte” uslijedio je 1790. u Burgtheatru na Michaelerplatzu. „Don Giovanni” je premijerno izveden 1787. u Pragu, dok je kratko prije njegove smrti, 1791. u Beču, u kazalištu Theater auf der Wieden praizvedena „Čarobna frula”.

Mozart je glazbeno oblikovan u Salzburgu, svom rodnom gradu i prvom mjestu djelovanja. U Beču je dosegnuo stvaralačku zrelost koja ga je učinila jednim od najutjecajnijih skladatelja bečke klasike. U ulici Domgasse 5, današnjem Mozarthausu Vienna, Mozart je imao svoje najproduktivnije razdoblje. Ovdje su nastale simfonije, crkvena glazba, gudački kvarteti i njegov nedovršeni Requiem. Kao samostalni umjetnik, Mozart je ostvarivao prosječni godišnji prihod od 5000 guldena – što danas odgovara iznosu od oko 150 000 eura.

Istodobno ostaje čovjek: impulzivan, duhovit, kaotičan i pun životne radosti. Njegova prepiska otkriva čovjeka iza mita o Mozartu: zabavljača, prijatelja, brata. Pio je bademovo mlijeko u salcburškoj kavani Tomaselli, kuglao se sa sestrom Nannerl, kušao tamno pivo u Stieglbräuu i uživao u društvenim večerima.

Prijateljstvo s Josephom Haydnom donijelo mu je najviše priznanje. Haydn ga je nazvao najvećim skladateljem kojeg je ikada poznavao. Povezivalo ih je članstvo u masonskoj loži – krugu umjetnosti, prosvjetiteljstva i razmjene ideja.

Posljednjih deset godina života Mozart je proveo u Beču. Ondje se vjenčao u katedrali sv. Stjepana, ondje su mu rođena djeca i ondje je umro 1791. godine. Brojne špekulacije prate njegov buran život, a osobito njegovu iznenadnu smrt. Kratko prije nego što je izdahnuo, vjerovao je da su ga otrovali, no znanost danas takvu mogućnost smatra isključenom. Njegova glazba i danas oduševljava i dotiče ljude diljem svijeta – na koncertima u opernim kućama i na mjestima njegova djelovanja u Austriji.

Wolfgang Amadeus Mozart
rođenje:27. siječnja 1756. u Salzburgu
smrt: 5. prosinca 1791. u Beču
nadimak:Wolferl
opus:626 djela (katalogiziranih u Köchelovu katalogu)
najpoznatije djelo:Čarobna frula
prvo djelo:Menuet u F-duru (skladao 1761. s 5 godina)
posljednje djelo:Rekvijem u d-molu (1791.)

Originalna Mozart kugla iz Salzburga postoji u mnogim varijantama – ali samo slastičarnica Fürst proizvodi original: s jezgrom od marcipana, obavijenom nugatom i tamnom čokoladom.

270 godina Wolfganga Amadeusa Mozarta: Salzburg svom slavnom sinu posvećuje jubilarnu godinu ispunjenu glazbom. Uz velike koncertne cikluse, poput 70. Mozartovog tjedna, posebne pozornice pozivaju vas da otkrijete Mozartovu glazbu u njezinoj raznolikosti.

Wolfgang Amadeus Mozart iz svih perspektiva

„… kako sa sobom nemam nijednu simfoniju, na brzinu pišem novu …“

Pismo Wolfganga Amadéa Mozarta Leopoldu Mozartuu Salzburgu, iz Linza 31. listopada 1783.

Mozartovim stopama u Austriji

Mozartova šetnja Bečom

Obiđi Beč Mozartovim stopama: grad u kojem je proveo posljednjih deset godina svojega života, u kojem se oženio, skladao, umro i u kojemu je pokopan na groblju St. Marx.

Mozartova šetnja

Mozartova šetnja Salzburgom

Tijekom šetnje otkrivate Salzburg korak po korak: od mjesta gdje je odrastao preko tihih groblja pa sve do trgova na kojima je Mozartova glazba stvarala povijest.

Mozartova šetnja Salzburgom

Grob u Beču

Mozart je isprva pokopan u običnom grobu na groblju St. Marx. Godine 1891. njegovi su posmrtni ostaci premješteni u počasni grob na Središnjem groblju (skupina 32 A).

Grob u Beču

Time Travel Vienna

Multimedijalni efekti u 5D kinu susreću se s glazbenim legendama. Wolfgang Amadeus Mozart i Johann Strauss mlađu pritom stvaraju šarmantno-duhovit doživljaj.

Time Travel Vienna

Mozartova rezidencija na Makartplatzu

Kuća majstora plesa priča o danima ispunjenima glazbom: jednosatni obilazak vodi kroz rekonstruirane prostorije, aktualne izložbe te uz slavni Mozartov portret iz Verone.

Mozartova rezidencija

Kuća glazbe

Uz „Facing Mozart“ posjetitelji mogu interaktivno oživjeti Mozartov portret: upravljanje njegovim pokretima glave i mimikom putem facetrackinga pruža veliku zabavu!

Kuća glazbe

Salcburško kazalište lutaka

Mjesto gdje se stapaju lutke i Mozartova glazba: Profinjena umjetnost lutkarstva, glazbena preciznost i koreografirana igra marioneta oživljavaju „Čarobnu frulu”.

Salcburško kazalište lutaka

Samostan Lambach

Važna postaja na putovanju: Mozart je opatu benediktinskog samostana u znak zahvalnosti posvetio „Lambacher simfoniju“.

Samostan Lambach

DomQuartier

U DomQuartieru i u katedrali Mozartov rad oživljava: originalne prostorije prikazuju mjesta na kojima je skladao i muzicirao u službi kneževsko-nadbiskupskog dvora.

DomQuartier

Mozartova rodna kuća u Salzburgu

Rodna kuća u kojoj se 1756. rodilo čudo od djeteta, jedan je od najposjećenijih muzeja na svijetu, a dostupan je bez prepreka.

Mozartova rodna kuća

Baden kod Beča

Tijekom posjeta Badenu kod Beča, gdje je Constanze boravila u lječilištu, Mozart je za voditelja zbora skladao slavni „Ave verum corpus“.

Baden kod Beča

Gostionica „Weißes Kreuz”

Innsbruck je bio jedna od postaja na Mozartovim putovanjima u Italiju. S 13 godina Mozart je odsjedao u gostionici „Weißes Kreuz“ koja je danas usred pješačke zone.

Gostionica „Weißes Kreuz”

MYTHOS MOZART u Beču

Uroni u Mozartov svijet i obiđi pet soba u sat vremena: multimedijalno interaktivno iskustvo o skladateljevu životu i stvaralaštvu.

Mythos Mozart
Pregled Mozartovih najpoznatijih djela

Opere

  • Idomeneo, KV 366 (1780.): Opera o zavjetu koji kralja prisiljava da žrtvuje vlastitog sina. Sukob je to između božanske volje, ljubavi i čovječnosti. Praizvedena 29. siječnja 1781. u kazalištu Cuvilliés u Münchenu.

  • Figarov pir (1786.): Da Ponteova opera puna intriga u dvorcu grofa Almavive u Sevilli. Figaro i Susanna duhovito se bore protiv planova svog gospodara. Praizvedena 1. svibnja 1786. u Hofburgtheatru.

  • Don Giovanni (1787.): Drama o zavođenju, moći i moralnim ponorima Don Giovannija. U noći punoj osvete i nadnaravnih pojava on srlja ka svom kraju. Praizvedena 29. listopada 1787. u Pragu

Opere

  • Così fan tutte, KV 588 (1790): Da Ponteova opera britka je igra o ljubavi, vjernosti i iskušenju, u kojoj su dva para stavljena na kušnju obmanom. Praizvedena 26. siječnja 1790. u bečkom Hofburgtheatru.

  • Čarobna frula (1791): Opera s bajkovitim motivima i simbolikom koja pripovijeda o putovanju Tamina i Pamine u potrazi za mudrošću i istinom. Praizvedena neposredno prije Mozartove smrti, 30. rujna 1791. u kazalištu Theater auf der Wieden u Beču.

Ostala djela

  • Koncert za klavir br. 21 (1785.): Poznat po stavku „Andante”, nježne melodije i mirne uzvišenosti. Spaja briljantne solo dionice s elegantnom orkestralnom glazbom.

  • Mala noćna muzika (1787.): Vedra serenada prepoznatljive melodije, živahnih i svečanih stavaka te smirenog Andantea.

  • Simfonija br. 41 „Jupiter“ (1788.): Mozartova monumentalna posljednja simfonija blista harmonijskom složenošću i tehničkim umijećem. Posebno se ističe briljantno kontrapunktno finale.

  • Requiem u d-molu (1791.): Dramatično, emocionalno i nedovršeno djelo s mračnim zborovima i snažnim

Od Hollywooda do streaminga: Mozart na filmskom platnu

  • Koga bogovi vole (1942.)

  • Amadeus (1984.)

  • Moja Afrika (1985.)

  • Elvira Madigan (1967.)

  • Špijun koji me volio (1977.)

  • Dozvola za ubojstvo (1989.)

  • Posljednji akcijski junak (1993.)

  • Pustolovine Huckleberryja Finna (1993.)Hokus Pokus (1993.)

  • Iskupljenje u Shawshanku (1994.)

  • Gospodin Magoo (1997.)

  • Potraga za Nemom (2003.)

  • Breaking Bad (2008.)

  • Alisa u zemlji čudesa (2010.)

  • Kruna (2016.)

  • Izbavitelji 2 (2018.)

  • Bridgerton (2020.)

Playlista Mozartove bečke klasike

Istaknuto o Mozartu: događanja i koncerti

Tijekom cijele godine koncerti, festivali i posebni programi slave glazbenu baštinu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ovdje možete doživjeti događanja koja oživljavaju njegova djela i svijet bečke klasike.

Posebna izložba: Kosmos Čarobna frula

Čarobna frula i njezin put od premijere do međunarodnog uspjeha – osvijetljen rijetkim predmetima, scenografijama i uvidima u više od dva stoljeća povijesti izvođenja.

Posebna izložba

Mozart Dinner koncerti

Između zvukova opera „Don Giovanni”, „Figarov pir” ili „Čarobna frula” uživajte u kulinarskim kreacijama koje obogaćuju doživljaj u povijesnom ambijentu Mozartova doba.

Mozart Dinner koncerti

Bečki Mozart koncerti

Baš kao u 18. stoljeću: arije, uvertire i Mozartovi zvuci susreću se s baroknim kostimima i legendarnim bečkim koncertnim dvoranama – večer s povijesnim štihom.

Bečki Mozart koncerti

Mozartov tjedan u Salzburgu

Mozartov tjedan u Salzburgu vodeći je svjetski festival posvećen Mozartu. Riječ je o koncertnoj seriji koja se svake godine održava povodom Mozartova rođendana.

Mozartov tjedan
Mozart i žene

Mozartov vjetar u leđa: Nannerl i Constanze

Maria Anna „Nannerl“ Mozart bila je Wolfgangova prva velika glazbena suradnica. Rođena u ulici Getreidegasse u Salzburgu, i sama je smatrana čudom od djeteta. Njezino djetinjstvo bilo je ispunjeno glazbom, zagonetkama i putovanjima – uz podršku majke koja je svojoj djeci omogućila obrazovanje i poticala njihovu znatiželju.

Nannerl je blistala na pozornicama Pariza, Londona i europskih dvorova, a divila joj se i sama Marija Terezija. Ipak, društvena ograničenja ubrzo su njezin talent potisnula u privatnost. Kasnije je poučavala u Salzburgu i St. Gilgenu, skladala vlastita djela i održavala intenzivnu korespondenciju s bratom. Brak s Johannom Baptisteom von Berchtoldom donio joj je sigurnost, ali u okruženju koje ženama nije nudilo umjetničku slobodu. Dugi niz godina živjela je u St. Gilgenu brinući se o velikoj obitelji, a nakon suprugove smrti vratila se u Salzburg.

Constanze Mozart u Beču je postala Wolfgangova najbliža saveznica i sposobna organizatorica. Bila je njegova muza, pružala mu je organizacijsku podršku te je pjevala zahtjevne dionice, poput sopranskog sola u Velikoj misi u c-molu.

Nakon njegove smrti 1791. godine preuzela je odgovornost: organizirala je koncerte, putovala s njegovim kompozicijama, pregovarala s izdavačima i pomogla u izradi prve Mozartove biografije. Constanze se također pobrinula da se Requiem dovrši, čime je presudno utjecala na očuvanje i percepciju Mozartove glazbene ostavštine.

Zanimljivosti o Mozartu: uvid u život čuda od djeteta

Wolfgang Amadeus Mozart bio je mnogo više od genija bečke klasike: njegova svakodnevica, putovanja i neobične navike pričaju fascinantne priče – koje nadilaze samu njegovu glazbu. Jeste li znali da…

Putovanja i obrazovanje

  • … su putovanja u Mozartovo doba bila naporna i spora?

  • Putovanje konjskom zapregom od Salzburga do Beča moglo je trajati i do tjedan dana.

  • … je „putni klavir” pratio Mozarta na njegovim turnejama?

  • Ovaj mali prijenosni instrument bio je širok 90 cm i dubok 31 cm – idealno za skladanje i na putovanjima.

  • … je otac Leopold Mozart uvijek nosio pisma preporuke?

  • Ona su bila ključna za audijencije kod plemića i pomagala su da putovanje budu lakša.

Ljubav, prijateljstvo i uspjeh

  • … je Mozart svoje najproduktivnije razdoblje proveo u ulici Domgasse 5 u Beču?

  • Ovdje, u današnjem Mozarthausu u Beču, stvorio je mnoga svoja najpoznatija djela.

  • … se Mozart odlučio za brak iz ljubavi, umjesto da se oženi plemkinjom?

  • Unatoč tomu što je proglašen vitezom, titula mu je bila u drugom planu te je oženio Constanze Weber.

  • … su Mozart i Joseph Haydn 1781. godine razvili blisko prijateljstvo?

  • Unatoč dobnoj razlici od 24 godine, dva skladatelja povezivala je snažna glazbena spona.

  • … su žene igrale važnu ulogu u Mozartovu životu?

Život i smrt

  • … je Mozart posljednjih deset godina života proveo u Beču?

  • Ovdje se oženio, ovdje su mu rođena djeca i u tom je carskom gradu naposljetku i preminuo.

  • … je Mozart bio društven i slobodouman te je kućne zabave pretpostavljao dvorskim svečanostima?

  • U svojim se pismima britkim humorom često šalio na račun plemstva i njihove uštogljenosti.

  • … je Mozart bio strastveni kartaš koji je obožavao brojčane zagonetke i vladao više od 14 igara?

Život i smrt

  • Tarock mu je bio jedan od favorita – a često se igralo i u novac.

  • … je Mozart pratio modu i imao slabost prema finim tkaninama, gumbima i vezovima?

  • Za njega je odjeća bila dio scenskog nastupa i izraz njegova temperamenta.

  • … je Mozart bio ljubitelj krepkih jela – od pečenih kotleta do jetrenih okruglica s kiselim kupusom?

  • Uz takva jela najradije je pio tamno pivo.

  • … je Mozart pokopan u Beču?

  • Njegov se grob nalazi na groblju St. Marx, no točno mjesto ukopa ostalo je nepoznato.

Filmovi

  • ... postoje brojni filmovi koji prikazuju život i mit o Wolfgangu Amadeusu Mozartu?

  • Amadeus (1984., režija: Miloš Forman) – najuspješniji svjetski film o Mozartu, s Tomom Hulceom u ulozi Mozarta i F. Murrayem Abrahamom kao Salierijem.

  • Wen die Götter lieben (1942., režija: Karl Hartl) – austrijski klasik s Hansom Holtom u glavnoj ulozi.

  • Mozart – Reich mir die Hand, mein Leben (1955., režija: Karl Hartl) – nastavak s Oskarom Wernerom u ulozi Mozarta.

  • Vergesst Mozart (1985., režija: Slavo Luther) – njemački film u kojem glumi Armin Mueller-Stahl.

Glazbena epoha harmonične jasnoće

Bečka klasika

Bečka klasika (1770.-1830.) povijesni je glazbeni stil europske glazbene umjetnosti. Obilježili su ga ponajprije skladatelji Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart i Ludwig van Beethoven.

Godine nakon Mozartova preseljenja u Beč bile su ključne za razvoj bečke škole. U tom su razdoblju Joseph Haydn i Mozart razmjenjivali svoje umjetničke ideje i nadahnjivali jedan drugoga za stvaranje novih skladbi za gudačke kvartete i simfonija, žanra koji je u ono vrijeme među publikom bio iznimno popularan.

Inače: U Beču svake večeri uživo 10.000 ljubitelja glazbe uživa u klasičnoj glazbi - to je jedinstveno u cijelome svijetu.

Program klasične glazbe u Beču
Mozartova omiljena jela

Kulinarska strana čuda od djeteta

Wolfgang Amadeus Mozart nije volio samo glazbu, već i male trenutke uživanja u svakodnevici. U tradicionalnom Café Tomaselli u Salzburgu, samo nekoliko koraka od njegove rodne kuće, rado je pio bademovo mlijeko – ritual koji mu je pružao mir u užurbanoj svakodnevici. Također, među njegovim favoritima bila su krepka jela: uz kiseli kupus s jetrenim okruglicama najradije je birao tamno pivo. U dnevniku njegove sestre Nannerl zaiblježeno je kako su njih dvoje u pivovari Stieglbräu provodili ugodne sate družeći se uz kuglanje.

U pismu iz Frankfurta na Majni iz listopada 1791. godine, svojoj supruzi Constanze pše: u pola 6 izašao sam kroz Stubentorska vrata – i krenuo u svoju omiljenu šetnju preko Glacisa prema kazalištu – što vidim? – što mirišem? – – to je Don Primus s karbonadama! che gusto!Ovi trenuci pričaju o čovjeku koji je znao povezati užitak, druženje i svakodnevicu.

FAQ

Wolfgang Amadeus Mozart živio je od 27. siječnja 1756. do 5. prosinca 1791. Rođen je u Salzburgu, a umro je u Beču u dobi od samo 35 godina.

  • Čarobna frula (1791.): opera s bajkovitim motivima i simbolikom, koja priča priču o putovanju Tamina i Pamine te o njihovoj potrazi za mudrosti i istinom. Mozartova glazba pritom osnažuje čarobnu atmosferu.

  • Mala noćna muzika (1787.): vedra serenada poznata po upečatljivoj melodiji. Sastoji se od živahnih, svečanih stopa i elegantnog, smirenog andantea.

  • Simfonija br. 41 „Jupiter“ (1788.): monumentalna posljednja Mozartova simfonija koja osvaja složenim harmonijama i tehničkom vještinom. Posebno je dojmljivo briljantno, kontrapunktalno finale.

  • Rekvijem u d-molu (1791.): Mozartovo dramatično djelo s emocionalnom dubinom, koje je ostalo nedovršeno, sadrži mračnu zborsku glazbu i moćne solističke dionice koje ga čine fascinantnim remek-djelom.

  • Koncert za klavir br. 21 (1785.): poznat po „andanteu“ koji impresionira nježnom melodijom i tihom dostojanstvenošću, koncert povezuje briljantne solističke dionice s elegantnom orkestralnom glazbom.

Mozartovo posljednje počivalište je na bečkom groblju St. Marx. Budući da je pokopan u grobnici za sirotinju, točna lokacija njegova groba nije poznata. Danas je njegovo posljednje počivalište obilježeno spomenikom. Na bečkom Centralnom groblju u znak sjećanja na velikog skladatelja uređena je počasna grobnica.

  • Mozarthaus Vienna: jedini Mozartov stan u Beču očuvan u izvornom obliku, u kojemu je živio od 1784. do 1787. i u kojemu je, između ostalog, skladao „Figarov pir“.

  • Katedrala svetog Stjepana: u njoj se Mozart oženio s Constanze Weber, a ondje je održana i njegova misa zadušnica.

  • Bečki teatar: mjesto na kojemu je praizvedena „Čarobna frula“, kao i druga Mozartova djela.

  • Dvorac Schönbrunn: Mozart je u njemu još kao dijete svirao carici Mariji Tereziji.

  • Groblje St. Marx: Mozartovo posljednje počivalište, na kojemu se nalazi i njegov spomenik.

  • Mozartova rodna kuća: Mozart je rođen u uličici Getreidegasse 9 u Salzburgu. Njegova je rodna kuća danas muzej s originalnim instrumentima i osobnim predmetima.

  • Mozartova kuća: u njoj je Mozart živio od 1773. do 1780. Danas je u njoj smješten muzej posvećen njegovu životu i stvaralaštvu.

  • Salzburška katedrala: Mozart je u njoj kršten, a poslije je često kao orguljaš svirao u katedrali.

  • Mozarteum: sveučilište i koncertna dvorana, u kojoj se njeguju Mozartova djela i izvode koncerti.

  • Mozartov trg: na njemu stoji Mozartov spomenik.

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