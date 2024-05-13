Wolfgang Amadeus Mozart
Od Salzburga do Beča: Mozart kao čudo od djeteta, skladatelj i ikona bečke klasike
Introduction
Wolfgang Amadeus Mozart smatra se čudom od djeteta koje je već s pet godina skladalo, a sa šest putovalo Europom – uglavnom sa sestrom Nannerl. Njegova glazba otvorila mu je vrata plemićkih palača, odvela ga u Pariz i London te ga učinila jednim od najpoznatijih Europljana svog vremena. U samo 35 godina života Mozart je stvorio 626 djela: simfonije, koncerte, komornu i crkvenu glazbu te opere, uključujući „Malu noćnu muziku” i do danas slavljenu „Čarobnu frulu”.
Njegova pisma otkrivaju živahnu i impulzivnu osobu koja je oscilirala između discipline i kaosa. Obitelj ga je zvala „Wolferl” – dijete koje je skladalo na malom putnom klaviru, a u prtljazi nosilo gramatičke knjige, svečanu odjeću za nastupe, čaj, šećer i putnu ljekarnu. Putovanja su značila sate vožnje u kočijama po neravnim putevima. Mozart je ukupno poduzeo 17 putovanja i proveo gotovo deset godina života na putu.
U te dinamične godine ubrajaju se opere koje su oblikovale povijest glazbe: „Idomeneo” je praizveden 1781. u minhenskom kazalištu Cuvilliés i smatra se njegovom prvom velikom operom. U Beču je na pozornicu Burgtheatra postavio svoje slavne Da Ponteove opere: „Figarov pir” premijerno je izveden 1786., a „Così fan tutte” uslijedio je 1790. u Burgtheatru na Michaelerplatzu. „Don Giovanni” je premijerno izveden 1787. u Pragu, dok je kratko prije njegove smrti, 1791. u Beču, u kazalištu Theater auf der Wieden praizvedena „Čarobna frula”.
Mozart je glazbeno oblikovan u Salzburgu, svom rodnom gradu i prvom mjestu djelovanja. U Beču je dosegnuo stvaralačku zrelost koja ga je učinila jednim od najutjecajnijih skladatelja bečke klasike. U ulici Domgasse 5, današnjem Mozarthausu Vienna, Mozart je imao svoje najproduktivnije razdoblje. Ovdje su nastale simfonije, crkvena glazba, gudački kvarteti i njegov nedovršeni Requiem. Kao samostalni umjetnik, Mozart je ostvarivao prosječni godišnji prihod od 5000 guldena – što danas odgovara iznosu od oko 150 000 eura.
Istodobno ostaje čovjek: impulzivan, duhovit, kaotičan i pun životne radosti. Njegova prepiska otkriva čovjeka iza mita o Mozartu: zabavljača, prijatelja, brata. Pio je bademovo mlijeko u salcburškoj kavani Tomaselli, kuglao se sa sestrom Nannerl, kušao tamno pivo u Stieglbräuu i uživao u društvenim večerima.
Prijateljstvo s Josephom Haydnom donijelo mu je najviše priznanje. Haydn ga je nazvao najvećim skladateljem kojeg je ikada poznavao. Povezivalo ih je članstvo u masonskoj loži – krugu umjetnosti, prosvjetiteljstva i razmjene ideja.
Posljednjih deset godina života Mozart je proveo u Beču. Ondje se vjenčao u katedrali sv. Stjepana, ondje su mu rođena djeca i ondje je umro 1791. godine. Brojne špekulacije prate njegov buran život, a osobito njegovu iznenadnu smrt. Kratko prije nego što je izdahnuo, vjerovao je da su ga otrovali, no znanost danas takvu mogućnost smatra isključenom. Njegova glazba i danas oduševljava i dotiče ljude diljem svijeta – na koncertima u opernim kućama i na mjestima njegova djelovanja u Austriji.
Originalna Mozart kugla iz Salzburga postoji u mnogim varijantama – ali samo slastičarnica Fürst proizvodi original: s jezgrom od marcipana, obavijenom nugatom i tamnom čokoladom.
270 godina Wolfganga Amadeusa Mozarta: Salzburg svom slavnom sinu posvećuje jubilarnu godinu ispunjenu glazbom. Uz velike koncertne cikluse, poput 70. Mozartovog tjedna, posebne pozornice pozivaju vas da otkrijete Mozartovu glazbu u njezinoj raznolikosti.
Wolfgang Amadeus Mozart iz svih perspektiva
„… kako sa sobom nemam nijednu simfoniju, na brzinu pišem novu …“Pismo Wolfganga Amadéa Mozarta Leopoldu Mozartu, u Salzburgu, iz Linza 31. listopada 1783.
Mozartovim stopama u Austriji
Mozartova šetnja Bečom
Obiđi Beč Mozartovim stopama: grad u kojem je proveo posljednjih deset godina svojega života, u kojem se oženio, skladao, umro i u kojemu je pokopan na groblju St. Marx.
Mozartova šetnja Salzburgom
Tijekom šetnje otkrivate Salzburg korak po korak: od mjesta gdje je odrastao preko tihih groblja pa sve do trgova na kojima je Mozartova glazba stvarala povijest.
Grob u Beču
Mozart je isprva pokopan u običnom grobu na groblju St. Marx. Godine 1891. njegovi su posmrtni ostaci premješteni u počasni grob na Središnjem groblju (skupina 32 A).
Time Travel Vienna
Multimedijalni efekti u 5D kinu susreću se s glazbenim legendama. Wolfgang Amadeus Mozart i Johann Strauss mlađu pritom stvaraju šarmantno-duhovit doživljaj.
Mozartova rezidencija na Makartplatzu
Kuća majstora plesa priča o danima ispunjenima glazbom: jednosatni obilazak vodi kroz rekonstruirane prostorije, aktualne izložbe te uz slavni Mozartov portret iz Verone.
Kuća glazbe
Uz „Facing Mozart“ posjetitelji mogu interaktivno oživjeti Mozartov portret: upravljanje njegovim pokretima glave i mimikom putem facetrackinga pruža veliku zabavu!
Salcburško kazalište lutaka
Mjesto gdje se stapaju lutke i Mozartova glazba: Profinjena umjetnost lutkarstva, glazbena preciznost i koreografirana igra marioneta oživljavaju „Čarobnu frulu”.
Samostan Lambach
Važna postaja na putovanju: Mozart je opatu benediktinskog samostana u znak zahvalnosti posvetio „Lambacher simfoniju“.
DomQuartier
U DomQuartieru i u katedrali Mozartov rad oživljava: originalne prostorije prikazuju mjesta na kojima je skladao i muzicirao u službi kneževsko-nadbiskupskog dvora.
Mozartova rodna kuća u Salzburgu
Rodna kuća u kojoj se 1756. rodilo čudo od djeteta, jedan je od najposjećenijih muzeja na svijetu, a dostupan je bez prepreka.
Baden kod Beča
Tijekom posjeta Badenu kod Beča, gdje je Constanze boravila u lječilištu, Mozart je za voditelja zbora skladao slavni „Ave verum corpus“.
Gostionica „Weißes Kreuz”
Innsbruck je bio jedna od postaja na Mozartovim putovanjima u Italiju. S 13 godina Mozart je odsjedao u gostionici „Weißes Kreuz“ koja je danas usred pješačke zone.
Opere
Idomeneo, KV 366 (1780.): Opera o zavjetu koji kralja prisiljava da žrtvuje vlastitog sina. Sukob je to između božanske volje, ljubavi i čovječnosti. Praizvedena 29. siječnja 1781. u kazalištu Cuvilliés u Münchenu.
Figarov pir (1786.): Da Ponteova opera puna intriga u dvorcu grofa Almavive u Sevilli. Figaro i Susanna duhovito se bore protiv planova svog gospodara. Praizvedena 1. svibnja 1786. u Hofburgtheatru.
Don Giovanni (1787.): Drama o zavođenju, moći i moralnim ponorima Don Giovannija. U noći punoj osvete i nadnaravnih pojava on srlja ka svom kraju. Praizvedena 29. listopada 1787. u Pragu
Opere
Così fan tutte, KV 588 (1790): Da Ponteova opera britka je igra o ljubavi, vjernosti i iskušenju, u kojoj su dva para stavljena na kušnju obmanom. Praizvedena 26. siječnja 1790. u bečkom Hofburgtheatru.
Čarobna frula (1791): Opera s bajkovitim motivima i simbolikom koja pripovijeda o putovanju Tamina i Pamine u potrazi za mudrošću i istinom. Praizvedena neposredno prije Mozartove smrti, 30. rujna 1791. u kazalištu Theater auf der Wieden u Beču.
Ostala djela
Koncert za klavir br. 21 (1785.): Poznat po stavku „Andante”, nježne melodije i mirne uzvišenosti. Spaja briljantne solo dionice s elegantnom orkestralnom glazbom.
Mala noćna muzika (1787.): Vedra serenada prepoznatljive melodije, živahnih i svečanih stavaka te smirenog Andantea.
Simfonija br. 41 „Jupiter“ (1788.): Mozartova monumentalna posljednja simfonija blista harmonijskom složenošću i tehničkim umijećem. Posebno se ističe briljantno kontrapunktno finale.
Requiem u d-molu (1791.): Dramatično, emocionalno i nedovršeno djelo s mračnim zborovima i snažnim
Od Hollywooda do streaminga: Mozart na filmskom platnu
Koga bogovi vole (1942.)
Amadeus (1984.)
Moja Afrika (1985.)
Elvira Madigan (1967.)
Špijun koji me volio (1977.)
Dozvola za ubojstvo (1989.)
Posljednji akcijski junak (1993.)
Pustolovine Huckleberryja Finna (1993.)Hokus Pokus (1993.)
Iskupljenje u Shawshanku (1994.)
Gospodin Magoo (1997.)
Potraga za Nemom (2003.)
Breaking Bad (2008.)
Alisa u zemlji čudesa (2010.)
Kruna (2016.)
Izbavitelji 2 (2018.)
Bridgerton (2020.)
Istaknuto o Mozartu: događanja i koncertiTijekom cijele godine koncerti, festivali i posebni programi slave glazbenu baštinu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ovdje možete doživjeti događanja koja oživljavaju njegova djela i svijet bečke klasike.
Posebna izložba: Kosmos Čarobna frula
Čarobna frula i njezin put od premijere do međunarodnog uspjeha – osvijetljen rijetkim predmetima, scenografijama i uvidima u više od dva stoljeća povijesti izvođenja.
Mozart Dinner koncerti
Između zvukova opera „Don Giovanni”, „Figarov pir” ili „Čarobna frula” uživajte u kulinarskim kreacijama koje obogaćuju doživljaj u povijesnom ambijentu Mozartova doba.
Bečki Mozart koncerti
Baš kao u 18. stoljeću: arije, uvertire i Mozartovi zvuci susreću se s baroknim kostimima i legendarnim bečkim koncertnim dvoranama – večer s povijesnim štihom.
Mozartov vjetar u leđa: Nannerl i Constanze
Maria Anna „Nannerl“ Mozart bila je Wolfgangova prva velika glazbena suradnica. Rođena u ulici Getreidegasse u Salzburgu, i sama je smatrana čudom od djeteta. Njezino djetinjstvo bilo je ispunjeno glazbom, zagonetkama i putovanjima – uz podršku majke koja je svojoj djeci omogućila obrazovanje i poticala njihovu znatiželju.
Nannerl je blistala na pozornicama Pariza, Londona i europskih dvorova, a divila joj se i sama Marija Terezija. Ipak, društvena ograničenja ubrzo su njezin talent potisnula u privatnost. Kasnije je poučavala u Salzburgu i St. Gilgenu, skladala vlastita djela i održavala intenzivnu korespondenciju s bratom. Brak s Johannom Baptisteom von Berchtoldom donio joj je sigurnost, ali u okruženju koje ženama nije nudilo umjetničku slobodu. Dugi niz godina živjela je u St. Gilgenu brinući se o velikoj obitelji, a nakon suprugove smrti vratila se u Salzburg.
Constanze Mozart u Beču je postala Wolfgangova najbliža saveznica i sposobna organizatorica. Bila je njegova muza, pružala mu je organizacijsku podršku te je pjevala zahtjevne dionice, poput sopranskog sola u Velikoj misi u c-molu.
Nakon njegove smrti 1791. godine preuzela je odgovornost: organizirala je koncerte, putovala s njegovim kompozicijama, pregovarala s izdavačima i pomogla u izradi prve Mozartove biografije. Constanze se također pobrinula da se Requiem dovrši, čime je presudno utjecala na očuvanje i percepciju Mozartove glazbene ostavštine.
Zanimljivosti o Mozartu: uvid u život čuda od djetetaWolfgang Amadeus Mozart bio je mnogo više od genija bečke klasike: njegova svakodnevica, putovanja i neobične navike pričaju fascinantne priče – koje nadilaze samu njegovu glazbu. Jeste li znali da…
Putovanja i obrazovanje
… su putovanja u Mozartovo doba bila naporna i spora?
Putovanje konjskom zapregom od Salzburga do Beča moglo je trajati i do tjedan dana.
… je „putni klavir” pratio Mozarta na njegovim turnejama?
Ovaj mali prijenosni instrument bio je širok 90 cm i dubok 31 cm – idealno za skladanje i na putovanjima.
… je otac Leopold Mozart uvijek nosio pisma preporuke?
Ona su bila ključna za audijencije kod plemića i pomagala su da putovanje budu lakša.
Ljubav, prijateljstvo i uspjeh
… je Mozart svoje najproduktivnije razdoblje proveo u ulici Domgasse 5 u Beču?
Ovdje, u današnjem Mozarthausu u Beču, stvorio je mnoga svoja najpoznatija djela.
… se Mozart odlučio za brak iz ljubavi, umjesto da se oženi plemkinjom?
Unatoč tomu što je proglašen vitezom, titula mu je bila u drugom planu te je oženio Constanze Weber.
… su Mozart i Joseph Haydn 1781. godine razvili blisko prijateljstvo?
Unatoč dobnoj razlici od 24 godine, dva skladatelja povezivala je snažna glazbena spona.
… su žene igrale važnu ulogu u Mozartovu životu?
Život i smrt
… je Mozart posljednjih deset godina života proveo u Beču?
Ovdje se oženio, ovdje su mu rođena djeca i u tom je carskom gradu naposljetku i preminuo.
… je Mozart bio društven i slobodouman te je kućne zabave pretpostavljao dvorskim svečanostima?
U svojim se pismima britkim humorom često šalio na račun plemstva i njihove uštogljenosti.
… je Mozart bio strastveni kartaš koji je obožavao brojčane zagonetke i vladao više od 14 igara?
Život i smrt
Tarock mu je bio jedan od favorita – a često se igralo i u novac.
… je Mozart pratio modu i imao slabost prema finim tkaninama, gumbima i vezovima?
Za njega je odjeća bila dio scenskog nastupa i izraz njegova temperamenta.
… je Mozart bio ljubitelj krepkih jela – od pečenih kotleta do jetrenih okruglica s kiselim kupusom?
Uz takva jela najradije je pio tamno pivo.
… je Mozart pokopan u Beču?
Njegov se grob nalazi na groblju St. Marx, no točno mjesto ukopa ostalo je nepoznato.
Filmovi
... postoje brojni filmovi koji prikazuju život i mit o Wolfgangu Amadeusu Mozartu?
Amadeus (1984., režija: Miloš Forman) – najuspješniji svjetski film o Mozartu, s Tomom Hulceom u ulozi Mozarta i F. Murrayem Abrahamom kao Salierijem.
Wen die Götter lieben (1942., režija: Karl Hartl) – austrijski klasik s Hansom Holtom u glavnoj ulozi.
Mozart – Reich mir die Hand, mein Leben (1955., režija: Karl Hartl) – nastavak s Oskarom Wernerom u ulozi Mozarta.
Vergesst Mozart (1985., režija: Slavo Luther) – njemački film u kojem glumi Armin Mueller-Stahl.
Bečka klasika
Bečka klasika (1770.-1830.) povijesni je glazbeni stil europske glazbene umjetnosti. Obilježili su ga ponajprije skladatelji Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart i Ludwig van Beethoven.
Godine nakon Mozartova preseljenja u Beč bile su ključne za razvoj bečke škole. U tom su razdoblju Joseph Haydn i Mozart razmjenjivali svoje umjetničke ideje i nadahnjivali jedan drugoga za stvaranje novih skladbi za gudačke kvartete i simfonija, žanra koji je u ono vrijeme među publikom bio iznimno popularan.
Inače: U Beču svake večeri uživo 10.000 ljubitelja glazbe uživa u klasičnoj glazbi - to je jedinstveno u cijelome svijetu.
Kulinarska strana čuda od djeteta
Wolfgang Amadeus Mozart nije volio samo glazbu, već i male trenutke uživanja u svakodnevici. U tradicionalnom Café Tomaselli u Salzburgu, samo nekoliko koraka od njegove rodne kuće, rado je pio bademovo mlijeko – ritual koji mu je pružao mir u užurbanoj svakodnevici. Također, među njegovim favoritima bila su krepka jela: uz kiseli kupus s jetrenim okruglicama najradije je birao tamno pivo. U dnevniku njegove sestre Nannerl zaiblježeno je kako su njih dvoje u pivovari Stieglbräu provodili ugodne sate družeći se uz kuglanje.
U pismu iz Frankfurta na Majni iz listopada 1791. godine, svojoj supruzi Constanze pše: „u pola 6 izašao sam kroz Stubentorska vrata – i krenuo u svoju omiljenu šetnju preko Glacisa prema kazalištu – što vidim? – što mirišem? – – to je Don Primus s karbonadama! che gusto!” Ovi trenuci pričaju o čovjeku koji je znao povezati užitak, druženje i svakodnevicu.