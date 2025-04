U Austriji u tradicionalnoj vinskoj konobi, Heurigeru, uz vino se poslužuje i dodatna porcija strasti koju budi pogled na vinogradarski krajolik.

Posjet vinarkama i vinarima

Već dva desetljeća vino iz Austrije postaje sve kvalitetnije. Rezultat toga jest činjenica da je austrijsko vino, bio to veltlinac zeleni iz Donje Austrije, štajerski Sauvignon Blanc ili Blaufränkisch iz Gradišća, postalo omiljeno među znalcima čak i u Tokiju ili New Yorku. Na odmoru u Austriji svi će imati priliku još se više približiti vinu. Kako to obično i biva, brojni su načini da se dođe do cilja.

Najugodniji, ali svakako ne i najdosadniji, posjet je vinarkama i vinarima. Da mlade generacije spajaju stoljetnu tradiciju proizvodnje vina sa snažnim duhom inovativnosti vidljivo je ne samo u vinskim podrumima, već i u arhitekturi: uz rustikalne, klasične vinogradarske kuće usred vinograda, sve se češće susreću smjeli, novi oblici vinske arhitekture. Oni čine skladnu igru ​​prirode, tradicije i suvremene arhitekture koju znalci mogu osjetiti uz svaki gutljaj vina.