Uskrsni običaji i sajmovi u Austriji

Tijekom Velikoga tjedna crkvena zvona utihnu. Prema legendi, ona na Veliki četvrtak odlete u Rim i ne zvone sve do Uskrsne nedjelje. Zadatak zvonjenja za to vrijeme preuzimaju klepetaljke zvane „Ratscherbuam”. To su naprave izrađene od drva, koje okretanjem proizvode glasno klepetanje. Djeca prolaze gradom recitirajući tradicionalne napjeve i pjevajući prigodne pjesme uz klepet svojih klepetaljki.