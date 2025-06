Ledenjak Hintertux u Tirolu

„The snow must go on!" – prema tom sloganu, ledenjak Hintertux impresionira posjetiteljice i posjetitelje s više od 60 kilometara prirodnih snježnih staza svih razina težine: izbor seže od dubokog snijega i snježnih padina do izazovnih hupser staza – zimski sportovi na nadmorskim visinama do 3250 metara.

Snowboarderi zaljubit će se u široke staze, spektakularne visine, legendarni après-ski i zabavne padine. Dječji spust na terenu za početnike u Sommerbergalmu obećava zabavna uzbuđenja za najmlađe sa snježnim tunelima, strmim zavojima i valovitim stazama, a Ledena palača fascinira ogromnim ledenicama i neobičnim ledenim formacijama – blještavim prirodnim spektaklom.