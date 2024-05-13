Održivo zimovanje u austrijskim skijalištima

Zimski sportovi, čist planinski zrak, impresivne panorame. Zimski i skijaški odmori u austrijskim Alpama legendarni su. Kako mi možemo doprinijeti održivom zimovanju?

Toplina i čarolija planinskih koliba, planine i zimske radosti, padine iz snova za sve razine vještine – zimovanje u Austriji jednostavno je prekrasno! Ali regije mogu ponuditi još više: sve više skijališta i smještaja dokazuje da zimski sportovi i održivost nisu međusobno isključivi – upravo suprotno. Oni koji putuju otvorenih očiju otkrit će odgovoran rad i pohvalna nastojanja na stazama i izvan njih: energetski učinkovite žičare, klimatski prihvatljiva putovanja, certificirani hoteli, pa čak i skijaške propusnice s izračunatim ugljičnim otiskom.

Zima u Austriji znači kretanje. Ne glasno, nipošto nametljivo, već s kreativnošću, kvalitetom i snažnom regionalnom predanošću. Bilo na prirodnom ledu jezera Weissensee, sa zelenom električnom energijom na Riesneralmu ili bez automobila vlakom do Schladminga: oni koji odaberu svjesno provesti zimovanje pomažu u oblikovanju budućnosti Alpa – korak po korak, zavoj po zavoj.

Čisti snijeg

Savjet 1: Birajte održiva skijališta

Održivo zimanje je moguće! Više od 120 klimatskih i energetskih regija-modela razvija se s pogledom usmjerenim ka zelenoj budućnosti. Svijest i aktivno djelovanje jednako su važni kao i konkretne mjere za očuvanje prirode, klimatske neutralnosti i održivosti.

Koliko su održiva skijališta sa sustavima za zasnježivanje?

Sustavi za zasnježivanje osjetljiva su tema i o njima se puno raspravlja. No imamo dobre vijesti: austrijske skijaške regije uložile su mnogo inovativnog rada, tehnologije i znanja te su postigle ohrabrujuće uspjehe u održivoj tehnologiji zasnježivanja.

Oko 90 % energije koja se koristi za umjetni snijeg u Austriji dolazi iz obnovljivih izvora energije kao što su bioelektrična energija, fotonaponski sustavi ili druga moderna dostignuća. A usto: zasnježivanje ne smanjuje količine pitke vode. Stroge smjernice osiguravaju regulirano crpljenje vode i visoke standarde kvalitete. Na primjer, aditivi u vodi općenito su zabranjeni u Austriji. Kada se snijeg otopi, voda se vraća u regionalni prirodni okoliš. To znači da se voda koristi, a ne troši.

Održiva skijališta

Seefeld: ekološka oznaka i zelena mobilnost

S ekološkom oznakom još od 2023. godine: zaštita klime, održavanje planinskih šuma, nove željezničke i autobusne mreže, FlixBus veze i jaka regionalna suradnja.

Seefeld

Golm: zimski sport uz 100 % zelenu energiju i Green Ticket

Ciljano zasnježivanje, e-mobilnost, eko energija, cilj CO₂ za 2030. i očuvanje prirode čine ovo skijalište koje učinkovito koristi resurse predvodnikom u Vorarlbergu.

Golm

Riesneralm: ekološka energija iz vlastite hidroelektrane

Inovativna elektrana proizvodi više el. energije nego što je troši. Sustav za zasnježivanje radi izravno, bez akumulacijskog bazena. S nagradom za energetski koncept.

Riesneralm

Kaunertal: nagrađivani zimski odmor bez prepreka

Prirodni snijeg umjesto potpunog zasnježivanja, energetski učinkovite žičare, besplatni ski autobusi i nagrada UNWTO-a – poštovanje prema prirodi i divljim životinjama.

Park prirode Kaunertal

Jezero Weissensee: zima na prirodnom ledu, bez gužve i vreve

Priroda umjesto gužve i vreve: klizanje na prirodnom ledu, slow food, pristup bez automobila i zaštićene obale čine zimu na jezeru Weissensee održivom i opuštajućom.

Jezero Weissensee

Snow Space Salzburg: na putu ka klimatskoj neutralnosti

100 % zelena električna energija, HVO gusjenice za staze, javni prijevoz, e-punionice i eko gradnja – ovo će skijalište biti klimatski neutralno do 2025./26.

Snow Space Salzburg

Wilder Kaiser: Ekološka oznaka i zelene ponude

100 % zelena električna energija, besplatni ski autobusi, održiv smještaj, regionalni proizvodi i događanja: regija dosljedno u djelo provodi ono što obećava eko oznaka.

Wilder Kaiser

Wagrain-Kleinarl: zelena destinacija s fokusom na održivost

Regiju karakteriziraju održiva poduzeća s certifikatom GSTC i ekološkom oznakom, zelena mobilnost, regionalni proizvodi i ponude uz učinkovito korištenje resursa.

Wagrain-Kleinarl

Zell am See-Kaprun: Best Tourism Village sa zelenom ponudom

Regija ima 100 % obnovljivu energiju, hibridne gusjenice za staze, fotonaponske sustave, sustav upravljanja EMAS i zelenu mobilnost sa skijaškim autobusima i vlakovima.

Zell am See-Kaprun

Katschberg: održivo zimovanje sa zelenim konceptom

Alternativna mobilnost, regionalni proizvodi, kompenzacija CO₂ i klimatski prihvatljive aktivnosti izvan staza savršeno se uklapaju u održivo zimovanje.

Katschberg

Što austrijske žičare čini održivima?

Niska potrošnja električne energije kroz modernizaciju

U posljednjih 10 godina industrija žičara već je postigla 20 % uštede energije. Tako primjerice skijalište Nassfeld pokazuje kako se to radi uspješno.

Korištenje zelene električne energije

Prednost se daje obnovljivim izvorima energije. Tako primjerice rade regije u Zillertal Areni.

Samostalna proizvodnja energije

Mnoge regije, poput Ischgla sa žičarom Silvretta, pokreću svoje žičare i sjedežnice koristeći 100 % zelenu električnu energiju iz Austrije.

Cjelovita mobilnost

Potreba za privatnim prijevozom niska je jer je žičara lako dostupna vlakom – tako je naprimjer do Bečkih Alpa moguće doći bez automobila.

Predvodnici i vizionari

Neki od začetnika ove ideje su primjerice Snow Space Salzburg, Wagrain-Kleinarl u SalzburgerLandu i tirolska regija Wilder Kaiser.

Noćite u održivim smještajnim objektima

Savjet 2: Rezervirajte smještaj s ekološkim certifikatom

Gošće i gosti u Austriji trebali bi se moći osloniti na ekološki prihvatljivu opskrbu energijom, kulturnu i društvenu odgovornost, vrhunsku kakvoću organske hrane i mnoge druge kriterije održivosti. Preporučujemo da obratite pozornost na sljedeća četiri certifikata:

  • Hoteli s austrijskom ekološkom oznakom provode mjere zaštite klime i doprinose osiguranju naših sredstava za život. Visoka se kakvoća tu podrazumijeva!

  • Ekološki hoteli posvećeni su ekološkom razvoju. U tu svrhu redovito prolaze neovisne kontrole sukladnosti s ekološkim načelima.

  • Green Key ekološki je certifikat za, među ostalim, hotele i temelji se na strogim kriterijima upravljanja održivošću.

  • Tako je primjerice EU Ecolabel, ekološka oznaka EU-a priznata u svim državama članicama EU-a i dodjeljuje se svim vrstama proizvoda i usluga.

  • Odmor na seoskom gospodarstvu odličan je primjer održivog putovanja, na kojem se podržava ekološke, regionalne i društveno-kulturne aspekte destinacije.

Hoteli s ekološkim certifikatom

Hoteli s ekološkim certifikatom posvećeni su održivosti: štede energiju, smanjuju količinu otpada, promiču regionalne proizvode i fokusiraju se na ekološku mobilnost. To osigurava svjestan boravak na destinaciji koji štedi resurse, no bez kompromisa u pogledu udobnosti.

Prirodni hotel Forsthofgut u Leogangu (5 zvjezdica)

Hotel na plaži u Neusachu na jezeru Weissensee (4 zvjezdica)

Almwellness Pierer, Fladnitz Teichalm (4 zvjezdice Superior)

Prirodni hotel Chesa Valisa u Kleinwalsertalu (4 zvjezdice)

Gralhof u Neusachu na jezeru Weissensee (4 zvjezdice)

Ekološki hotel Schwanen, Bezau, Bregenška šuma (4 zvjezdice)

Ekološki hotel Grafenast, Pill bei Schwaz (3 zvjezdice)

Što hotel čini održivim?

  • Velika se važnost pridaje ekološki prihvatljivim, društvenim i kulturnim aspektima   

  • Naglasak je na sezonskoj, regionalnoj i organskoj hrani

  • Dobro osmišljeni energetski koncepti

  • Mjere za uštedu resursa

  • Sustavi za ponovnu upotrebu vode

  • Uključenost u regionalne zajednice, kulturu i tradicije

  • Prirodni materijali koriste se za izradu namještaja i tekstila

  • Bioklimatski kriteriji gradnje (npr. dobra izolacija)

  • Nizak ugljični otisak

  • Potrebe gostiju, lokalnog stanovništva i prirode međusobno su usklađene

Ekološki prihvatljivo putovanje na snijeg

Savjet 3: Vlakom na zimovanje

Ako od samog početka zimovanja želite djelovati održivo: putujte vlakom. Mnoge željezničke veze vode izravno do austrijskih skijališta i zimskih regija u Alpama. „Posljednji kilometar“ često se pokriva shuttle autobusima, hotelskim taksijima ili javnim prijevozom.

Izravno do austrijskih zimskih regija vlakom

Kitzbühel: 3 željeznička kolodvora, 1 autobusni servis

St. Anton am Arlberg: izravno iz Beča, Münchena i Züricha

Gastein: dolazak vlakom i lokalna mobilnost

Saalbach Hinterglemm: dođite do destinacije ugodno spavajući

Radstadt: vlak, autobus, taksi

Schladming-Dachstein: nježna mobilnost

Skijaški odmor bez automobila

Savjet 4: Koristite održivu mobilnost u skijalištu

Kada se dolazi vlakom postavljaju se sljedeća pitanja: Kako doći od željezničke stanice do hotela? I kako se kretati po skijalištu bez vlastitog automobila? Odgovor na ova pitanja u Austriji su shuttle busovi, vlastiti prijevoz hotela, lokalni javni prijevoz i električni automobili, od kojih svi omogućuju ugodnu, održivu mobilnost u skijalištu.

Brojna veća skijališta osiguravaju svođenje privatnog prijevoza u skijalištu na minimum i nude maksimalnu mobilnost svim gošćama i gostima. Korištenje skijaških autobusa obično je besplatno uz skijašku propusnicu. Domaćice i domaćini rado će dati informacije o raznim mogućnostima u regiji i skijalištu za maksimalnu mobilnost – bez negativnih posljedica za okoliš.

Mobilnost bez automobila: skijaški autobusi, shuttle itd.

Koruška

Usluga shuttle prijevoza: shuttle prijevoz od željezničkog kolodvora u Koruškoj – za prijevoz na „zadnjem kilometru“ između regionalnih željezničkih kolodvora i smještaja ili željezničkih kolodvora i izletničkih odredišta.

Donja Austrija

Semmering-Rax: program mobilnostishuttle prijevoz i proširenje postojećih VOR linija (linija Udruženja istočne regije za promet) autobusom koji vozi prema i iz dolina.

Gornja Austrija

Pyhrn-Priel-Hinterstoder: jamstvo izvrsne mobilnosti – pristupačnost regije vlakom ili autobusom za duge relacije, brz prijevoz od željezničkog kolodvora do smještaja, usluga mobilnosti na licu mjesta.

SalzburgerLand

Zell am See-Kaprun: kartica mobilnosti za javni prijevoz, besplatna u ljetnim mjesecima od prvog noćenja.

Štajerska

U cijeloj Štajerskoj do mnogih se područja može lako doći javnim prijevozom.

Tirol

Usluga shuttle prijevoza: Four Seasons Travel, za prelazak „zadnjeg kilometra“ unutar Tirola, od/do zračne luke, željezničkog kolodvora i kao prijevoz za izlete.

Vorarlberg

Javni prijevoz: skijaški autobusi i vlakovi – moderni, udobni, s voznim redovima s puno polazaka. Skijaški autobusi besplatni su uz višednevne skijaške karte.

Kupiti ili unajmiti

Savjet 5: Unajmite skijašku opremu (uz ekološke standarde)

Oni koji planiraju zimovanje imajući na umu održivost jednako su dosljedni u tom nastojanju i u pogledu skijaške opreme i pitaju se:

1. Trebam li zaista novu opremu? Održivo je koristiti opremu koju imamo dok ona ne izgubi funkcionalnost ili više ne može jamčiti sigurnost pri korištenju.

2. Što trebam uzeti u obzir pri kupnji nove opreme? Preferirajte proizvođače koji se fokusiraju na ekološku osviještenost i ekološke standarde: klimatski prihvatljivi materijali koji se mogu reciklirati, suradnja s ekološkim organizacijama, transparentnost i pošteni uvjeti u proizvodnom procesu.

3. Koje su prednosti najma opreme? Najam skijaške opreme štedi proizvodne resurse, jamči najmodernije, najbolje održavane modele svake sezonske i smanjuje troškove prtljage.

Doživite zimsku idilu

Savjet 6: Isprobajte održive zimske sportove

Oni koji vole zimovanje u Austriji mogu uživati u brojnim opcijama za kvalitetno provođenje vremena, i bez skija. Brojne su mogućnosti za nježno uživanje u ljepoti planina i zimskih krajolika izvan staza.

Održivi zimski sportovi

Klizanje na ledu

Skijanje i wellness u Austriji

Često postavljana pitanja

Izraz „klimatski neutralno“ smije se koristiti samo ako...

  • je izrađena potpuna bilanca stakleničkih plinova (Opseg 1-3 prema Protokolu o stakleničkim plinovima)

  • je dostupan konkretan akcijski plan sa strategijama izbjegavanja i smanjenja, uključujući vremenski okvir

  • se preostale emisije kompenziraju putem certificiranih projekata kompenzacije, dovršena je neovisna certifikacija i sve informacije transparentno se objavljuju. Samo kompenziranje bez prethodnog smanjenja nije dopušteno.

Klimatski pozitivno znači: kompenzira se više CO₂ nego što je stvarno proizvedeno.
Hotel, na primjer, prvo sastavlja pregled svih emisija – od grijanja do dolaska gošći i gostiju. Zatim se te emisije smanjuju koliko je god moguće. Ono što se ne može izbjeći kompenzira se putem certificiranih projekata zaštite klime – više nego što je zapravo potrebno.

To stvara pozitivan utjecaj na klimu. To se naziva klimatski pozitivno.

Izraz „klimatski povoljno“ nije pravno zaštićen i može značiti mnogo toga, ovisno o tome tko ga koristi.
Bez konkretnog objašnjenja koje su mjere zapravo provedene, ova se izjava smatra previše nejasnom i lako nas može zavarati.

Ono što netko smatra „klimatski povoljnim“ često je osobna procjena: nekima je dovoljna zelena električna energija, za druge je važna i regionalna hrana ili mobilnost bez automobila. Stoga je važno: svako oglašavanje navođenjem „klimatske povoljnosti“ mora biti jasno i transparentno te se mora objasniti što to točno znači – inače pojam gubi kredibilitet.

