Održivo zimovanje u austrijskim skijalištima

Zimski sportovi, čist planinski zrak, impresivne panorame. Zimski i skijaški odmori u austrijskim Alpama legendarni su. Kako mi možemo doprinijeti održivom zimovanju?

Toplina i čarolija planinskih koliba, planine i zimske radosti, padine iz snova za sve razine vještine – zimovanje u Austriji jednostavno je prekrasno! Ali regije mogu ponuditi još više: sve više skijališta i smještaja dokazuje da zimski sportovi i održivost nisu međusobno isključivi – upravo suprotno. Oni koji putuju otvorenih očiju otkrit će odgovoran rad i pohvalna nastojanja na stazama i izvan njih: energetski učinkovite žičare, klimatski prihvatljiva putovanja, certificirani hoteli, pa čak i skijaške propusnice s izračunatim ugljičnim otiskom.

Zima u Austriji znači kretanje. Ne glasno, nipošto nametljivo, već s kreativnošću, kvalitetom i snažnom regionalnom predanošću. Bilo na prirodnom ledu jezera Weissensee, sa zelenom električnom energijom na Riesneralmu ili bez automobila vlakom do Schladminga: oni koji odaberu svjesno provesti zimovanje pomažu u oblikovanju budućnosti Alpa – korak po korak, zavoj po zavoj.