Održivo zimovanje u austrijskim skijalištima
Toplina i čarolija planinskih koliba, planine i zimske radosti, padine iz snova za sve razine vještine – zimovanje u Austriji jednostavno je prekrasno! Ali regije mogu ponuditi još više: sve više skijališta i smještaja dokazuje da zimski sportovi i održivost nisu međusobno isključivi – upravo suprotno. Oni koji putuju otvorenih očiju otkrit će odgovoran rad i pohvalna nastojanja na stazama i izvan njih: energetski učinkovite žičare, klimatski prihvatljiva putovanja, certificirani hoteli, pa čak i skijaške propusnice s izračunatim ugljičnim otiskom.
Zima u Austriji znači kretanje. Ne glasno, nipošto nametljivo, već s kreativnošću, kvalitetom i snažnom regionalnom predanošću. Bilo na prirodnom ledu jezera Weissensee, sa zelenom električnom energijom na Riesneralmu ili bez automobila vlakom do Schladminga: oni koji odaberu svjesno provesti zimovanje pomažu u oblikovanju budućnosti Alpa – korak po korak, zavoj po zavoj.
Savjet 1: Birajte održiva skijališta
Održivo zimanje je moguće! Više od 120 klimatskih i energetskih regija-modela razvija se s pogledom usmjerenim ka zelenoj budućnosti. Svijest i aktivno djelovanje jednako su važni kao i konkretne mjere za očuvanje prirode, klimatske neutralnosti i održivosti.
Koliko su održiva skijališta sa sustavima za zasnježivanje?
Sustavi za zasnježivanje osjetljiva su tema i o njima se puno raspravlja. No imamo dobre vijesti: austrijske skijaške regije uložile su mnogo inovativnog rada, tehnologije i znanja te su postigle ohrabrujuće uspjehe u održivoj tehnologiji zasnježivanja.
Oko 90 % energije koja se koristi za umjetni snijeg u Austriji dolazi iz obnovljivih izvora energije kao što su bioelektrična energija, fotonaponski sustavi ili druga moderna dostignuća. A usto: zasnježivanje ne smanjuje količine pitke vode. Stroge smjernice osiguravaju regulirano crpljenje vode i visoke standarde kvalitete. Na primjer, aditivi u vodi općenito su zabranjeni u Austriji. Kada se snijeg otopi, voda se vraća u regionalni prirodni okoliš. To znači da se voda koristi, a ne troši.
Održiva skijališta
Seefeld: ekološka oznaka i zelena mobilnost
S ekološkom oznakom još od 2023. godine: zaštita klime, održavanje planinskih šuma, nove željezničke i autobusne mreže, FlixBus veze i jaka regionalna suradnja.
Golm: zimski sport uz 100 % zelenu energiju i Green Ticket
Ciljano zasnježivanje, e-mobilnost, eko energija, cilj CO₂ za 2030. i očuvanje prirode čine ovo skijalište koje učinkovito koristi resurse predvodnikom u Vorarlbergu.
Riesneralm: ekološka energija iz vlastite hidroelektrane
Inovativna elektrana proizvodi više el. energije nego što je troši. Sustav za zasnježivanje radi izravno, bez akumulacijskog bazena. S nagradom za energetski koncept.
Kaunertal: nagrađivani zimski odmor bez prepreka
Prirodni snijeg umjesto potpunog zasnježivanja, energetski učinkovite žičare, besplatni ski autobusi i nagrada UNWTO-a – poštovanje prema prirodi i divljim životinjama.
Jezero Weissensee: zima na prirodnom ledu, bez gužve i vreve
Priroda umjesto gužve i vreve: klizanje na prirodnom ledu, slow food, pristup bez automobila i zaštićene obale čine zimu na jezeru Weissensee održivom i opuštajućom.
Snow Space Salzburg: na putu ka klimatskoj neutralnosti
100 % zelena električna energija, HVO gusjenice za staze, javni prijevoz, e-punionice i eko gradnja – ovo će skijalište biti klimatski neutralno do 2025./26.
Wilder Kaiser: Ekološka oznaka i zelene ponude
100 % zelena električna energija, besplatni ski autobusi, održiv smještaj, regionalni proizvodi i događanja: regija dosljedno u djelo provodi ono što obećava eko oznaka.
Wagrain-Kleinarl: zelena destinacija s fokusom na održivost
Regiju karakteriziraju održiva poduzeća s certifikatom GSTC i ekološkom oznakom, zelena mobilnost, regionalni proizvodi i ponude uz učinkovito korištenje resursa.
Zell am See-Kaprun: Best Tourism Village sa zelenom ponudom
Regija ima 100 % obnovljivu energiju, hibridne gusjenice za staze, fotonaponske sustave, sustav upravljanja EMAS i zelenu mobilnost sa skijaškim autobusima i vlakovima.
Što austrijske žičare čini održivima?
Niska potrošnja električne energije kroz modernizaciju
U posljednjih 10 godina industrija žičara već je postigla 20 % uštede energije. Tako primjerice skijalište Nassfeld pokazuje kako se to radi uspješno.
Korištenje zelene električne energije
Prednost se daje obnovljivim izvorima energije. Tako primjerice rade regije u Zillertal Areni.
Samostalna proizvodnja energije
Mnoge regije, poput Ischgla sa žičarom Silvretta, pokreću svoje žičare i sjedežnice koristeći 100 % zelenu električnu energiju iz Austrije.
Cjelovita mobilnost
Potreba za privatnim prijevozom niska je jer je žičara lako dostupna vlakom – tako je naprimjer do Bečkih Alpa moguće doći bez automobila.
Predvodnici i vizionari
Neki od začetnika ove ideje su primjerice Snow Space Salzburg, Wagrain-Kleinarl u SalzburgerLandu i tirolska regija Wilder Kaiser.
Savjet 2: Rezervirajte smještaj s ekološkim certifikatom
Gošće i gosti u Austriji trebali bi se moći osloniti na ekološki prihvatljivu opskrbu energijom, kulturnu i društvenu odgovornost, vrhunsku kakvoću organske hrane i mnoge druge kriterije održivosti. Preporučujemo da obratite pozornost na sljedeća četiri certifikata:
Hoteli s austrijskom ekološkom oznakom provode mjere zaštite klime i doprinose osiguranju naših sredstava za život. Visoka se kakvoća tu podrazumijeva!
Ekološki hoteli posvećeni su ekološkom razvoju. U tu svrhu redovito prolaze neovisne kontrole sukladnosti s ekološkim načelima.
Green Key ekološki je certifikat za, među ostalim, hotele i temelji se na strogim kriterijima upravljanja održivošću.
Tako je primjerice EU Ecolabel, ekološka oznaka EU-a priznata u svim državama članicama EU-a i dodjeljuje se svim vrstama proizvoda i usluga.
Odmor na seoskom gospodarstvu odličan je primjer održivog putovanja, na kojem se podržava ekološke, regionalne i društveno-kulturne aspekte destinacije.
Hoteli s ekološkim certifikatom
Što hotel čini održivim?
Velika se važnost pridaje ekološki prihvatljivim, društvenim i kulturnim aspektima
Naglasak je na sezonskoj, regionalnoj i organskoj hrani
Dobro osmišljeni energetski koncepti
Mjere za uštedu resursa
Sustavi za ponovnu upotrebu vode
Uključenost u regionalne zajednice, kulturu i tradicije
Prirodni materijali koriste se za izradu namještaja i tekstila
Bioklimatski kriteriji gradnje (npr. dobra izolacija)
Nizak ugljični otisak
Potrebe gostiju, lokalnog stanovništva i prirode međusobno su usklađene
Savjet 3: Vlakom na zimovanje
Ako od samog početka zimovanja želite djelovati održivo: putujte vlakom. Mnoge željezničke veze vode izravno do austrijskih skijališta i zimskih regija u Alpama. „Posljednji kilometar“ često se pokriva shuttle autobusima, hotelskim taksijima ili javnim prijevozom.
Izravno do austrijskih zimskih regija vlakom
Savjet 4: Koristite održivu mobilnost u skijalištu
Kada se dolazi vlakom postavljaju se sljedeća pitanja: Kako doći od željezničke stanice do hotela? I kako se kretati po skijalištu bez vlastitog automobila? Odgovor na ova pitanja u Austriji su shuttle busovi, vlastiti prijevoz hotela, lokalni javni prijevoz i električni automobili, od kojih svi omogućuju ugodnu, održivu mobilnost u skijalištu.
Brojna veća skijališta osiguravaju svođenje privatnog prijevoza u skijalištu na minimum i nude maksimalnu mobilnost svim gošćama i gostima. Korištenje skijaških autobusa obično je besplatno uz skijašku propusnicu. Domaćice i domaćini rado će dati informacije o raznim mogućnostima u regiji i skijalištu za maksimalnu mobilnost – bez negativnih posljedica za okoliš.
Mobilnost bez automobila: skijaški autobusi, shuttle itd.
Koruška
Usluga shuttle prijevoza: shuttle prijevoz od željezničkog kolodvora u Koruškoj – za prijevoz na „zadnjem kilometru“ između regionalnih željezničkih kolodvora i smještaja ili željezničkih kolodvora i izletničkih odredišta.
Donja Austrija
Semmering-Rax: program mobilnosti – shuttle prijevoz i proširenje postojećih VOR linija (linija Udruženja istočne regije za promet) autobusom koji vozi prema i iz dolina.
Gornja Austrija
Pyhrn-Priel-Hinterstoder: jamstvo izvrsne mobilnosti – pristupačnost regije vlakom ili autobusom za duge relacije, brz prijevoz od željezničkog kolodvora do smještaja, usluga mobilnosti na licu mjesta.
SalzburgerLand
Zell am See-Kaprun: kartica mobilnosti za javni prijevoz, besplatna u ljetnim mjesecima od prvog noćenja.
Tirol
Usluga shuttle prijevoza: Four Seasons Travel, za prelazak „zadnjeg kilometra“ unutar Tirola, od/do zračne luke, željezničkog kolodvora i kao prijevoz za izlete.
Vorarlberg
Javni prijevoz: skijaški autobusi i vlakovi – moderni, udobni, s voznim redovima s puno polazaka. Skijaški autobusi besplatni su uz višednevne skijaške karte.
Savjet 5: Unajmite skijašku opremu (uz ekološke standarde)
Oni koji planiraju zimovanje imajući na umu održivost jednako su dosljedni u tom nastojanju i u pogledu skijaške opreme i pitaju se:
1. Trebam li zaista novu opremu? Održivo je koristiti opremu koju imamo dok ona ne izgubi funkcionalnost ili više ne može jamčiti sigurnost pri korištenju.
2. Što trebam uzeti u obzir pri kupnji nove opreme? Preferirajte proizvođače koji se fokusiraju na ekološku osviještenost i ekološke standarde: klimatski prihvatljivi materijali koji se mogu reciklirati, suradnja s ekološkim organizacijama, transparentnost i pošteni uvjeti u proizvodnom procesu.
3. Koje su prednosti najma opreme? Najam skijaške opreme štedi proizvodne resurse, jamči najmodernije, najbolje održavane modele svake sezonske i smanjuje troškove prtljage.
Savjet 6: Isprobajte održive zimske sportove
Oni koji vole zimovanje u Austriji mogu uživati u brojnim opcijama za kvalitetno provođenje vremena, i bez skija. Brojne su mogućnosti za nježno uživanje u ljepoti planina i zimskih krajolika izvan staza.