Jednostavne, ali ugodne gostionice, restorani s posebno lijepim pogledom i najbolji restorani u Gornjoj Austriji koji čekaju da ih otkrijete. Izbor je više nego odličan!

Crème de la Crème gornjoaustrijske gastronomije zaista je vrijedan divljenja: Ovdje se naime nalazi impresivan broj vrhunskih restorana nagrađivanih kuharskim kapama Gault&Millaua i zvjezdicama. Kuhinja je vrlo kreativna i autentična, a cilj joj je majstorski oplemeniti ono najbolje iz regije, koja je jedna od najljepših u zemlji. Tu će se ispuniti vaše gastronomske želje, obećavamo!

Jezera Attersee, Traunsee, Hallstattsko jezero: Ovo su samo tri od više od 70 jezera u Salzkammergutu, koja također imaju živahnu gastronomsku scenu koja ne poslužuje samo svježu ribu. Pogled na vodu i planine neopisivo je lijep! A skrivene u prirodi i u ugodnim dvorištima, pronaći ćete izuzetne kulinarske dragulje koji zaista razumiju svoj zanat i znaju kako ugodno iznenaditi goste.

„Hock di her!“ prijateljski je uzvik kojim gornjoaustrijske domaćice i domaćini radosno pozivaju goste u svoje restorane i gostionice. Atmosfera u gostionicama je opuštena, a ovdje se posebno snažno osjeti životni elan ove savezne zemlje. Hrana koja se poslužuje najfinija je tradicionalna domaća kuhinja, ali ne nedostaje ni novog i modernog. Ipak gostionice uvijek odražavaju duh sadašnjosti. U slast!