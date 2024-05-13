Najbolji restorani u Gornjoj Austriji
Crème de la Crème gornjoaustrijske gastronomije zaista je vrijedan divljenja: Ovdje se naime nalazi impresivan broj vrhunskih restorana nagrađivanih kuharskim kapama Gault&Millaua i zvjezdicama. Kuhinja je vrlo kreativna i autentična, a cilj joj je majstorski oplemeniti ono najbolje iz regije, koja je jedna od najljepših u zemlji. Tu će se ispuniti vaše gastronomske želje, obećavamo!
Jezera Attersee, Traunsee, Hallstattsko jezero: Ovo su samo tri od više od 70 jezera u Salzkammergutu, koja također imaju živahnu gastronomsku scenu koja ne poslužuje samo svježu ribu. Pogled na vodu i planine neopisivo je lijep! A skrivene u prirodi i u ugodnim dvorištima, pronaći ćete izuzetne kulinarske dragulje koji zaista razumiju svoj zanat i znaju kako ugodno iznenaditi goste.
„Hock di her!“ prijateljski je uzvik kojim gornjoaustrijske domaćice i domaćini radosno pozivaju goste u svoje restorane i gostionice. Atmosfera u gostionicama je opuštena, a ovdje se posebno snažno osjeti životni elan ove savezne zemlje. Hrana koja se poslužuje najfinija je tradicionalna domaća kuhinja, ali ne nedostaje ni novog i modernog. Ipak gostionice uvijek odražavaju duh sadašnjosti. U slast!
Philip Rachinger dokazuje da se progresivno i prizemljeno međusobno ne isključuju u restoranu Mühltalhof s nekonvencionalnim šarmom, a ponekad čak i bez jelovnika. Rezultat? Vrhunska kuhinja!
Jela koja Max Schellerer poslužuje u restoranu Tanglberg nadahnuta su Francuskom, a savršeno ih nadopunjuju suvremena umjetnička djela u galeriji: mjesto za sve one koji vole profinjenost.
U restoranu Das Verdi u Linzu, otac i sin kuhaju zajedno; fina kuhinja na granici je između regionalnog i mediteranskog. Preporuka: riblja jela.
U sličnoj konstelaciji, naime u timu majka-sin, u čarobnom restoranu Waldschänke poslužuje se „hrana za dušu s najboljim proizvodima regije“, u kojoj se ljeti može uživati u vrtu koji izgleda kao prizor iz slikovnice.
„Totalno opuštenu vrhunsku kuhinju“ usredotočenu na regionalnu i sezonsku ponudu s daškom međunarodnog nudi Lukas Kienbauer: „Želim da se osjećate kao da ste došli u posjet kod prijatelja“.
Vrhunski restorani u Gornjoj Austriji
Novi dizajnerski restoran Lukasa Kapellera i Michaela Schlöglhofera u Steyru spektakularan je, pravi „atelje za umjetnost i kulinarstvo“ – kuhinja je ovdje uzbudljiva, iskrena, sofisticirana.
Restoran Holzpoldl u Lichtenbergu je „kulinarsko balansiranje između seoske gostionice i gurmanskog restorana“; kuhinja Manuela Grabnera uvijek je nepretenciozna.
Nepotrebnih komplikacija nema ni u restoranu Kammer5, koji je smješten u starom seoskom gospodarstvu u regiji Innviertel. Tim poslužuje simbiozu lokalne i francuske kuhinje.
„Nekomplicirane eksperimente i neposluh“ nude u restoranu Rossbarth u Linzu; ovdje ne kompliciraju stvari, a atmosfera je ležerna.
Prava kulinarska institucija je gostionica Gasthof Rahofer u Kronstorfu koja kuha s najboljim jednostavnim namirnicama iz regije – također u novoj postavi.
Restoran Göttfried u Linzu etabliran je baren jednako toliko, a poslužuje iskrenu, autentičnu kuhinju s međunarodnim utjecajima.
Restorani s posebnim ambijentom u Gornjoj Austriji
Čaroban vrt s pogledom na jezero Attersee dovoljan je razlog da navratite u Bräu – činjenica da ovdje poslužuju tradicionalnu kuhinju sa svježom ribom iz jezera dodatni je plus.
Restoran Bootshaus na jezeru Traunsee poznat je daleko izvan granica regije Salzkammergut. Lukas Nagl virtuoz je riblje kuhinje, ali zna kuhati i meso – zaista majstorski.
Novost je Beletage s otvorenom kuhinjom u hotelu Post u Traunkirchenu, gdje se poslužuje „kuhinja za dušu, za zajedničko uživanje i dijeljenje“, s pogledom na veličanstvene planine u daljini koji nadopunjuje živahnu gostioničku kuhinju restorana Poststube 1327.
Izvrsna „kuhinja temeljena na prirodi“ nudi se u restoranu Rau na rubu Vapnenačkih Alpa, gdje je priroda još uvijek divno divlja. Divan doživljaj!
Elegantna atmosfera očekuje vas u restoranu Poll’s Kaiserterrasse poznatog hotela Weißes Rössl na jezeru Wolfgangsee. Neki sastojci dolaze iz vlastite proizvodnje, a pogled na jezero je nevjerojatan.
Restorani s posebnim pogledom u Gornjoj Austriji
Restoran Bergergut nalazi se u Afieslu, gradiću u Mühlviertelu. Regionalna, majstorski precizna kuhinja toliko je izvrsna da ljudi putuju izdaleka kako bi u njoj uživali. Vrhunac: domaći kruh.
U idiličnom restoranu Landhaus zu Appesbach poslužuju se lokalni klasici i gotovo zaboravljena jela u elegantnoj atmosferi, uz jezero Wolfgangsee koje je divna kulisa za objedovanje.
Na samom jezeru Mondsee nalazi se restoran Lackner gdje se poslužuje svježa riba iz jezera te tradicionalna peciva iz regije.
Posjet restoranu Siriuskogl u Bad Ischlu poseban je doživljaj. Christoph „Krauli“ Held i njegov predani, mladi tim ovdje naime poslužuju kreativnu i nekonvencionalnu regionalnu kuhinju s veličanstvenim pogledom na Salzkammergut.
Dio toplica Geinberg je i restoran Geinberg5, smješten uz jezero s lopočima i usredotočen na najbolje sastojke iz regije.
Pansioni u Gornjoj Austriji
U dvorcu Schloss Hochhaus u Vorchdorfu smjestila se fino uređena gostionica s gostioničkom kuhinjom kakva i treba biti: čvrsta, prizemna, vrhunski pripremljena.
Pansion Steegwirt u Bad Goisernu smješten je na Hallstattskom jezeru, a poslužuje klasična jela s modernim naglascima (uključujući iznutrice), pripremljena prema filozofiji „od njuške do repa“.
Pansion Kirchenwirt Diersbach interpretira tradicionalna jela na suvremen i kreativan način, majstorski se poigravajući s okusima i teksturama.
Jednostavna, autentična jela poslužuje Wirt z’Kraxenberg u Kirchheimu, koji svakog mjeseca mijenja jelovnik, ali koji je uvijek u skladu sa sezonom.
U regiji Mühlviertel omiljen je Keplingerwirt koji više od 30 godina privlači ljude koji vole jednostavnu i sofisticiranu kuhinju. Svakako kušajte jastučiće punjene čvarcima s kupusom.
Gostionice u Gornjoj Austriji
U gostionici Zum Goldenen Hirschen u Gmundenu novi glavni kuhar Christoph Parzer kulinarski balansira između tradicionalne gostioničarske i profinjene kuhinje – među ostalim, uz ribu iz jezera Traunsee i sočne odreske.
Tko voli autentičnu, jednostavnu sezonsku kuhinju s inovativnim naglascima trebao bi svratiti u Schmiede u gradiću Pfaffingu. Ovdje jela znaju na najbolji mogući način iznenaditi.
Ekskluzivnost i tradicija također se divno spajaju u gostionici Moser Alm u Mönchdorfu: „Usredotočeni smo na uzbudljiva jela koja tjeraju na razmišljanje.“
U ugodnoj sali za jelo gostionice Bergpfeffer (Vorderstoder) poslužuju se jela koja su usko povezana s regijom, a vina koja se sljubljuju se jelima izvrsna su.
Restoran Rahofer u Steyru, omiljen već gotovo 40 godina, nudi mediteransku kuhinju, a idilično dvorište poziva na uživanje u životu.