Najbolji restorani u Koruškoj
Čista životna radost u svakom zalogaju: Vrhunska gastronomija Koruške prava je poslastica. Velike majstorice i majstori kuhinje stvaraju originalne, sofisticirane klasike koje interpretiraju na nove načine. U jelima se često osjeti i dašak Mediterana, ipak je Jadran tu vrlo blizu. Predstavljamo lijep izbor nagrađivanih vrhunskih adresa za gurmane.
Koruška ima čak 200 jezera za kupanje – uz impresivne planinske krajolike, prekrasne vinograde i slikovita sela. Slow food filozofija ovdje idu ruku pod ruku s umijećem uživanja u životu. To naravno uključuje kulinarske užitke koji postaju iskustvo za sva osjetila na posebnim mjestima uz vodu, u prirodi i u planinskim visinama.
Koruški klasici, koji su nekad tradicionalni, nekad moderniji, i nova koruška kuhinja s alpsko-jadranskim okusima čine slasnu simbiozu u gostionicama ove najjužnije savezne zemlje u Austriji. Od sočnog koruškog kuglofa reindlinga, peciva od kvasnog tijesta do svježe ribe iz lokalnih jezera i poznate koruške tjestenine Kasnudeln s vješto „zavijenim“ rubovima, mnoga se ovdje blaga može pronaći na jelovnicima gostionica, od kojih su neke toliko udobne da ćete pomisliti da se nalazite u dnevnoj sobi.
Vrhunski kuhar Fabian Kautz poslužuje sofisticiranu regionalnu kuhinju s mediteranskim utjecajima u restoranu Vogelhaus gdje se u jelovnicima, koji se mijenjaju svaki mjesec, osjeti ljubav prema detaljima. Za profinjene!
Sličan pristup ima i Hubert Wallner koji u svom restoranu goste iznenađuje lokalnim jelima koja vješto kombinira s mediteranskim i dalekoistočnim utjecajima.
Vrhunska adresa za kreativne riblje specijalitete je riblji restoran Sicher u kojem su zlatovčice i pastrve iz vlastitih ribnjaka, a oko 200 vrsta začinskog bilja i razno povrće iz vlastite poljoprivrede.
I u restoranu Forelle na jezeru Weißensee od domaće ribe i začinskog bilja pripremaju se elegantna jela, uz najbolje proizvode odabranih lokalnih dobavljača.
Sofisticirana jela u restoranu Lagana regionalna su, spremljena od sezonskih namirnica i svježa – od poslovnih ručkova do večera u više sljedova.
Vrhunski restorani u Koruškoj
U restoranu Lilienberg u prekrasnoj vinariji, novi glavni kuhar Thomas Guggenberger kuha sa strašću i majstorskom kuharskom preciznošću.
„Prirodnu kuhinja regije Alpe-Jadran“ poslužuje Trippolt zum Bären u kojem kuhar Josef Trippolt kulinarski balansira između regionalne i mediteranske kuhinje.
Eksperimentalna i vrlo kreativna jela poslužuju se u restoranu Moritz u kojem Roman Pichler poslužuje sofisticiranu „sporu“ hranu u modernom i prozračnom ambijentu preuređenog restorana.
La Terrasse u elegantnom dvorcu Seefels elegantno je mjesto na kojem se poslužuju moderne interpretacije alpsko-jadranske kuhinje koje uz pogled na Vrbsko jezero već niz godina stvara Richard Hessl.
Na jezeru Weissensee nalazi se restoran Neusacherhof u kojem mladi kuhar Stefan Glantschnig sprema uzbudljiva jela: majstor je vrhunske gostioničarske kuhinje, ali i profinjenih jela, a u svim varijantama koristi regionalne proizvode.
Restorani s posebnim ambijentom u Koruškoj
U malom, finom restoranu Bärenwirt usred glavnog trga Hermagora, Claudia i Manuel Ressi u najboljem svjetlu predstavljaju proizvode iz doline Gailtal majstorski spajajući tradicionalno i moderno.
Riblja jela i divan pogled na Osojsko jezero gostima se nude u restoranu Stiftsschmiede. Ovdje mediteranske i regionalne namirnice pretvaraju u elegantna, ali vrlo autentična jela.
Ako pak zauzmete mjesto na terasi restorana Kronensaal u utvrdi Landskron uživat ćete u nagrađivanoj kuhinji dokazane kvalitete, a pritom vam pogled može lutati nad krovovima Villacha i planinskim svijetom Karavanki.
Minimalistička „spora“ hrana i kuhinja s daškom Mediterana poslužuje se u restoranu Seespitz u hotelu u dvorcu Velden koji se nalazi na samom Vrbskom jezeru gdje svježa riba dolazi iz vlastitog jezera dvorca.
Restorani s posebnim pogledom u Koruškoj
Uživanje u jelu u vinogradu s pogledom na planine? To je moguće u restoranu Leiten u Klagenfurtu gdje se poslužuju isključivo regionalni i sezonski proizvodi iz vlastitih vrtova.
Tko preferira biti uz vodu će na verandi hotela-restorana Seefischer na Millsattskom jezeru naći upravo ono što želi. Tu se uživa u austrijsko-mediteranskim jelima uz dašak svjetskoga. Na istom se jezeru nalazi hotel Das Moerisch gdje se u paviljonu kraj jezera i na verandi može uživati u alpsko-jadranskoj kuhinji s puno svježe ribe.
Hotel na plaži jezera Weissensee, Strandhotel am Weissensee, prvi je vegetarijanski hotel u Austriji. Uz pogled na bistru vodu, poslužuju se uglavnom regionalna, organska i mnoga veganska jela.
Također uz vodu, naime na Vrbskom jezeru, nalazi se Werzer’s Badehaus. Kuhinja ovog restorana poznata je po ribljim jelima i vrlo vješto balansira između tradicije i moderne. Posebno su lijepi zalasci sunca nad jezerom.
Pansioni u Koruškoj
Gurmanski restoran u Landhotelu Lindenhof malen je, ali vrlo fin: za samo pet stolova ugodno će vas iznenaditi moderne interpretacije klasika. Sastojci za jela koja se ovdje poslužuju dolaze iz neposredne blizine.
„Stari tanjuri, mlada kuhinja, lokalni sastojci i puno dobrih vina“. Krilatica je to objekta Bär & Schaft Wirtschaft u Völkermarktu – kući s bogatom poviješću.
Pansion Alte Point u Arriachu u srcu Koruške popularna je adresa na kojoj se poslužuje vrhunska regionalna kuhinja, koja je ponekad izdašna, ponekad laganija, ali uvijek uvjerljiva i ukusna.
U ležernoj atmosferi, Frierss Feines Haus u Villachu poslužuje koruške specijalitete, ali i sofisticiranu fuziju alpske i azijske kuhinje.
U pansionu Kropf Poslužuju se dobri stari klasici s modernim utjecajima. Ako vas zanima uzbudljiv gurmanski jelovnik, sastavljen od onog najboljeg iz regije, trebali biste rezervirati stol za petak navečer!
Gosionice u Koruškoj
Loystubn u hotelu Pulverer u Bad Kleinkirchheimu ima dugu povijest, koja seže čak 400 godina u prošlost, a jednako je impresivna i kuhinja u kojoj se poslužuju proizvodi iz vlastitog uzgoja.
Bilje, cvijeće i začini u središtu su pozornosti u gostionici Kunsthandwerk u Liebenfelsu. Ona se nalazi u šarmantnoj šumarskoj kući i poslužuje koruške klasike kao i jela iz woka.
Hrskava pržena piletina omiljeno je jelo u seoskoj gostionici Neugebauer u Löllingu. No ni modernoga tu ne nedostaje pa se tako ovdje može kušati i „koruški sushi“ od lokalne pastve.
Rustikalna gostionica Sandwirt u Maria Saalu kod Klagenfurta ugodno je mjesto u kojem se poslužuju regionalna jela s mediteranskim naglascima, ali i gotovo zaboravljena jela kojima se udahnjuje novi život. Vrt za goste također je prekrasan.
U gostionici Brunnwirt Kassl u Guttaringu također možete sjediti vani i uživati u sofisticiranim domaćim jelima koja nikoga neće ostaviti ravnodušnim.