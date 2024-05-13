Tražite odličan restoran u Koruškoj? Ovo su naše preporuke – od gostionica do profinjenih restorana.

Čista životna radost u svakom zalogaju: Vrhunska gastronomija Koruške prava je poslastica. Velike majstorice i majstori kuhinje stvaraju originalne, sofisticirane klasike koje interpretiraju na nove načine. U jelima se često osjeti i dašak Mediterana, ipak je Jadran tu vrlo blizu. Predstavljamo lijep izbor nagrađivanih vrhunskih adresa za gurmane.

Koruška ima čak 200 jezera za kupanje – uz impresivne planinske krajolike, prekrasne vinograde i slikovita sela. Slow food filozofija ovdje idu ruku pod ruku s umijećem uživanja u životu. To naravno uključuje kulinarske užitke koji postaju iskustvo za sva osjetila na posebnim mjestima uz vodu, u prirodi i u planinskim visinama.

Koruški klasici, koji su nekad tradicionalni, nekad moderniji, i nova koruška kuhinja s alpsko-jadranskim okusima čine slasnu simbiozu u gostionicama ove najjužnije savezne zemlje u Austriji. Od sočnog koruškog kuglofa reindlinga, peciva od kvasnog tijesta do svježe ribe iz lokalnih jezera i poznate koruške tjestenine Kasnudeln s vješto „zavijenim“ rubovima, mnoga se ovdje blaga može pronaći na jelovnicima gostionica, od kojih su neke toliko udobne da ćete pomisliti da se nalazite u dnevnoj sobi.