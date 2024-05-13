Najljepši rooftop barovi u Austriji

Ljetne večeri, svjetla grada, dragi ljudi: nad krovovima gradova nastaju trenuci koji traju – uz hladna pića i nezaboravne zalaske sunca. 

Elegantno, ležerno i jednostavno božanstveno: rooftop barovi u Austriji sinonim su urbane ljetne ležernosti. Svi koji ovdje započnu svoju večer doživjet će taj poseban osjećaj, kao da lebde iznad grada – daleko od svakodnevice, blizu svojih prijateljica i prijatelja, poznanica i poznanika ili partnerica i partnera.  

Piće na krovnoj terasi, glazba u zraku, pogled na krovove i planine – upravo su to trenuci koji rooftop barove s lijepim pogledom čine tako posebnima. Ovdje se perspektiva mijenja: grad koji ste razgledavali tijekom dana otkriva novo lice odozgo te izgleda prozračnije, svjetlije, iznenađujuće. Između gradskih svjetala i zlatnih zalazaka sunca, javlja se osjećaj koji se ne može uhvatiti, ali se zadržava dugo nakon odlaska.  

Od Beča do Innsbrucka, od Salzburga do Graza: Panoramski barovi, sky barovi i elegantne krovne terase ljetu u gradu daju jedinstven karakter: lagan, živahan i prepun užitaka za sva osjetila. Svaki rooftop bar priča vlastitu priču.  

Tko god ih posjeti, taj trenutak nosi u sebi – kao dio svog Lebensgefühla. Doživljaj je to koji ne izlazi iz glave!

Kad se šarm starog grada i gradska panorama spoje u jedno

Rooftop barovi u Beču

Nad krovovima Beča, nebo kao da se malo približava zemlji. Između povijesnih kupola, modernih staklenih fasada i dalekih brežuljaka Bečke šume, otkriva se panorama koja razigrano spaja prošlost i sadašnjost.

Dok sunce polako zalazi iza planina, krovne terase pretvaraju se u male pozornice ljetnog života – čaše zveckaju, glazba lebdi toplim zrakom, a zlatni sjaj večernjeg sunca spušta se na krovove starog grada.

Ovdje Beč otkriva svoju laganu, živahnu stranu – urbanu, šarmantnu, prepunu bezvremenske ljepote. 

Svi rooftop barovi u Beču na jedan pogled

Između barokne kulise i zlatne večernje atmosfere

Rooftop barovi u Salzburgu

U Salzburgu se barokna elegancija susreće s laganim, alpskim Lebensgefühlom. Nazdravite i podignite čašu visoko, uz pogled na tvrđavu Hohensalzburg, šarmantne ulice starog grada i okolne zelene brežuljke.

Igra večernjeg svjetla i zvuk zvona ispunjavaju zrak dok grad sjaji u zlatnoj svjetlosti zalaska sunca.

Krovovi Salzburga su poput malih oaza iznad grada glazbe – mjesto je to za uživanje, promatranje i duboko disanje. 

Kad alpski štih susretne dobru gradsku vibru

Rooftop barovi u Innsbrucku

Malo je gradova u kojim su nebo i planine tako blizu jedno drugom kao u Innsbrucku. Nad krovovima grada, svjetlucavi se planinski vrhovi doimaju tako blizu, a ispod njih pulsira život grada.

Ovdje je večer na krovu kao godišnji odmor usred svakodnevice: svjež planinski zrak, miris ljeta, hladno piće u ruci i more svjetla koje svjetluca između planina Nordkette i Patscherkofel.

Panorama je to od koje srce kuca jače i koja čini da uživate u svakom trenutku. 

Još više pića, ljetne atmosfere i pogleda na Alpe u Innsbrucku

Mali gradovi, veliki pogledi

Sky barovi: Graz, Linz, Klagenfurt, St. Pölten, Željezno

S juga prema Gradišću: čak i daleko od najvećih atrakcija nad krovovima, pronaći ćete mjesta koja vas približavaju nebu. U Grazu se mediteranski štih starog grada susreće s kreativnim krovnim terasama – savršenim za ugodne večeri s pogledom na Schlossberg. Linz je urban i moderan, Klagenfurt blista čarobnom atmosferom Vrbskog jezera, a St. Pölten i Željezno iznenađuju šarmantnim vidikovcima. Na svim ćete ovim mjestima osjetiti opuštenu atmosferu među koktelima, igrom svjetala i ljetne radosti. 

Često postavljana pitanja

  • Najbolje vrijeme: Zalazak sunca – zlatno svjetlo i savršena atmosfera 

  • Rezervacije: Posebno vikendom dobro je unaprijed rezervirati svoje mjesto 

  • Dress code: Elegantno ležerno – sa stilom, ali opušteno 

  • Pića: Obavezno isprobajte koktele po kojim su barovi koje posjetite poznati – oni su često spremljeni sa sastojcima koji imaju regionalni štih 

  • Sezona: Glavna sezona traje od travnja do listopada, a neki su rooftop barovi otvoreni i zimi 

  • Dodatni savjet: Dođite rano kako biste zauzeli najbolja mjesta i imali najljepše poglede 

Od Beča do Innsbrucka – rooftop barovi posvuda mame posjetiteljice i posjetitelje pogledom i atmosferom. Među najpopularnijima su:

Da, rezervacije se posebno preporučuju vikendom ili u vrijeme zalaska sunca. Mnogi rooftop barovi nude ograničen broj mjesta za sjedenje s najboljim pogledom – oni koji unaprijed osiguraju stol mogu uživati u opuštenoj večeri.

Ne, većina rooftop barova otvorena je samo od travnja/svibnja do rujna/listopada. Samo nekoliko lokacija s natkrivenim prostorima ili grijačima za terase otvoreno je zimi. Preporučuje se provjeriti radno vrijeme prije posjeta tijekom zimskih mjeseci.

Da! Elegantne krovne terase otkrit ćete i u manjim gradovima. U Linzu će vas oduševiti Rooftop7 Bar i Skygarden, u Željeznom pak THE TOP Bar u hotelu Galántha. Čak u St. Pöltenu vas očekuje iznenađenje: Sundeck u hotelu Alfred, lijepa lokacija nad krovovima grada.

Ovo bi vas također moglo zanimati

Otkrij najbolje od Austrije!

Pretplati se na naš newsletter i primaj informacije o našim novostima iz prve ruke!

  • Insajderski savjeti za odmor

  • Aktualne ponude za odmor

  • Gastronomski specijaliteti i recepti

  • Kulturna i sportska događanja