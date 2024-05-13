Izjava o zaštiti podataka

4. Pohrana podataka o adresi za narudžbe, pretplate i newsletter

Ako zatražite prospekte ili informativne materijale Vaši će podaci biti spremljeni kako bismo mogli uspješno izvršiti narudžbu i slanje. Nakon dostave navedeni podaci bit će izbrisani.

Ako želite nastaviti od nas primati pozivnice i informacije, na raspolaganju Vam je dodatna mogućnost odabira. Ako je odaberete, Vaši podaci ostaju spremljeni kod nas kako bismo Vas i u budućnosti mogli obavještavati o zanimljivim ponudama koje bi Vas mogle zanimati. Naravno, ovaj pristanak možete povući u svakom trenutku.

Ako se prijavite na naš newsletter pohranit ćemo Vašu e-mail adresu kako bismo Vam mogli slati newsletter. Istu ćemo koristiti isključivo u ovu svrhu i nećemo ju prosljeđivati trećim osobama. U bilo kojem trenutku možete se odjaviti s našeg newslettera nakon čega ćemo izbrisati vašu e-mail adresu.

Podaci koje prikupljamo u okviru narudžbi nikada se neće koristiti za izradu pojedinačnih profila korisnika ili za praćenje internetskih navika naših klijenata. Vaše kontaktne podatke upotrebljavat ćemo isključivo za izvršenje Vaše narudžbe