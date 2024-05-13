Izjava o zaštiti podataka
Vaša privatnost nam je od posebne važnosti. Stoga prikupljamo i obrađujemo osobne podatke samo u okviru zakonskih propisa kako bismo osigurali da možete sigurno koristiti naše ponude.
Austrijski promidžbeni ured za turizam veliku važnost pridaje privatnosti svakog klijenta. Stoga se obrada osobnih podataka uvijek odvija u okviru važećih pravnih odredbi o zaštiti podataka, posebno odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (OUZP), austrijskog Zakona o zaštiti podataka (njem. Datenschutzgesetz; DSG) te Zakona o telekomunikacijama (njem. Telekommunikationsgesetz; TKG 2021). Svi zaposlenici Austrijskog promidžbenog ureda za turizam obvezani su na čuvanje tajnosti podataka sukladno čl. 6. Zakona o zaštiti podataka.
Za obradu podataka odgovoran je:
Austrijski promidžbeni ured za turizam (Österreich Werbung)
Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 588 66-0
Fax: +43 1 588 66-40
E-mail: datenschutz@austria.info
Prilikom posjeta našim internetskim stranicama prikupljaju se osobni podaci. Prikupljanje podataka posjetitelja služi konkretno za sljedeće svrhe:
analizu korištenja naše internetske stranice u svrhu istraživanja tržišta
prilagođavanje sadržaja internetske stranice interesima naših posjetitelja
poboljšanje doživljaja korisnika i jednostavnosti korištenja.
ponovni marketing (remarketing) upita korisnika u svrhu promidžbe odmora u Austriji
javljanje potencijalnim kupcima zainteresiranim za našu ponudu u Austriji s ciljanim promidžbenim materijalom
U slučaju da korisnik zatraži prospekte ili informativne materijale, ili u slučaju da se prijavi za newsletter Austrijskog promidžbenog ureda za turizam, spremit će se i svi podaci potrebni za obradu narudžbe.
Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju Vaše privole koju ste dali i koju u bilo kojem trenutku možete opozvati.
Ako zatražite prospekte ili informativne materijale Vaši će podaci biti spremljeni kako bismo mogli uspješno izvršiti narudžbu i slanje. Nakon dostave navedeni podaci bit će izbrisani.
Ako želite nastaviti od nas primati pozivnice i informacije, na raspolaganju Vam je dodatna mogućnost odabira. Ako je odaberete, Vaši podaci ostaju spremljeni kod nas kako bismo Vas i u budućnosti mogli obavještavati o zanimljivim ponudama koje bi Vas mogle zanimati. Naravno, ovaj pristanak možete povući u svakom trenutku.
Ako se prijavite na naš newsletter pohranit ćemo Vašu e-mail adresu kako bismo Vam mogli slati newsletter. Istu ćemo koristiti isključivo u ovu svrhu i nećemo ju prosljeđivati trećim osobama. U bilo kojem trenutku možete se odjaviti s našeg newslettera nakon čega ćemo izbrisati vašu e-mail adresu.
Podaci koje prikupljamo u okviru narudžbi nikada se neće koristiti za izradu pojedinačnih profila korisnika ili za praćenje internetskih navika naših klijenata. Vaše kontaktne podatke upotrebljavat ćemo isključivo za izvršenje Vaše narudžbe
Kako bismo osigurali modernu funkciju chata, koristimo AI concierge tvrtke Goodguys GmbH (Moeringgasse 20/1, ulaz 2, 1150 Beč) (na nekoliko odabranih jezika).
Riječ je o umjetnoj inteligenciji (AI, od engl. Artificial Intelligence) iz Austrije koja pronalazi odgovore na Vaša pitanja iz sadržaja naših internetskih stranica i javno dostupnih sadržaja.
Osobni podaci koji se prikupe tijekom chatova obrađuju se isključivo na poslužiteljima austrijskog obrađivača Goodguys GmbH. Ovi podaci uključuju korisničku IP adresu i ID sesije kako bi se moglo razlikovati povijesti razgovora različitih korisnika. Ovi se podaci brišu na kraju sesije razgovora i više se ne mogu povezati s pojedinačnim korisnicima. Sadržaj upita pohranjuje se anonimno i Austrijski promidžbeni ured za turizam može ga koristiti za provjeru funkcionalnosti i daljnji razvoj funkcija chata.
Kako bi se formulirali odgovori AI conciergea, dijelovi zahtjeva također se prosljeđuju poslužiteljima Googlea i OpenAI-a. Podaci koji se prenose tim pružateljima usluga ne sadrže nikakve parametre koje bi Google ili OpenAI mogli koristiti za identifikaciju pojedinaca. Radi se dakle o anonimnim podacima. Odgovori korisnicima daju se isključivo putem IT sustava tvrtke Goodguys GmbH.
Međutim, tehničkim sredstvima nije moguće filtrirati sadržaj koji omogućuje identifikaciju na temelju podataka koje unese sam korisnik. Stoga kada koristite chat, pazite da u prozor za chat ne unosite osobne podatke kao što su primjerice Vaše ime, adresa e-pošte, telefonski broj itd.
Dodatne informacije o AI conciergeu i tvrtki Goodguys GmbH možete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka tvrtke Goodguys GmbH.
Putem internetske stranice Change Tourism Austria, Austrijski promidžbeni ured za turizam stručnjacima za turizam na raspolaganje stavlja zajedničku platformu za turizam i inovacije. Cjelovita upotreba usluga omogućena je samo registriranim korisnicima nakon što završe postupak registracije. U ovom je slučaju privola pravna osnova za obradu podataka (članak 6. stavak 1. točka (a) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, dalje u tekstu: OUZOP).
Prilikom korištenja internetske stranice bilježe se IP adrese i povezani tehnički podaci posjetitelja. Ovi se podaci koriste isključivo za istraživanje napada i tehničkih problema te se brišu nakon 4 tjedna.
Ako posjetitelji daju posebnu privolu, također se prikupljaju statistički podaci o njihovom korištenju platforme pomoću usluge Google Analytics te ih se koristi za optimizaciju ponude i slanje relevantnog sadržaja. Ova se privola može opozvati u bilo kojem trenutku ponovnim otvaranjem bannera za kolačiće.
Registrirani korisnici putem e-pošte dobivaju obavijesti o važnim procesima ili događajima. Ove su obavijesti aktivirane kao dio zadanih postavki i mogu se deaktivirati putem korisničkog profila.
Podaci koje korisnici daju o sebi ili svojim interesima prilikom registracije vidljivi su svim ostalim registriranim korisnicima. Prikazom adrese e-pošte za kontakt korisnik može upravljati putem korisničkog profila.
Sudjelovanje u komunikacijskoj platformi, uključujući razdoblje pohrane Vaših vlastitih unosa i doprinosa, općenito je neograničeno. Korisnik može zatražiti deaktivaciju ili brisanje svog korisničkog profila u bilo kojem trenutku slanjem e-pošte na adresu hello@changetourismaustria.com.
U slučaju deaktivacije profila, sadržaj i objave koje je stvorio korisnik ostaju na mreži. U slučaju brisanja, korisnički će profil najprije biti deaktiviran, a nakon 30 dana bit će izbrisan uključujući i sadržaj koji je korisnik kreirao. U tom roku korisnik može opozvati brisanje.
Nemamo pristup osobnim podacima koje operater platforme možebitno prikuplja o Vama putem austrijskih reklamnih kanala društvenih medija. Kako biste ostvarili svoja prava ispitanika, obratite se izravno predmetnoj platformi društvenih medija jer samo njihovi operateri imaju pristup Vašim podacima.
Meta (Facebook i Instagram)
Obrada podataka na našim Facebook i Instagram stranicama temelji se na sporazumu o zajedničkoj obradi osobnih podataka koji je sklopljen s tvrtkom Meta Ireland. Primamo statističke podatke (uvid u stranicu, analitika Insights) koje koristimo za poboljšanje naše ponude. Samo Meta ima pristup pojedinačnim korisničkim podacima i može poduzeti mjere u skladu s OUZOP-om, npr. odgovoriti na zahtjeve za informacijama ili izbrisati prikupljene podatke.
Za više informacija posjetite
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://help.instagram.com/155833707900388
YouTube
Za posjetitelje našeg YouTube kanala također primamo samo statističke podatke, npr. preglede videozapisa, oznake „sviđa mi se“ ili druge interakcije s našim objavama. Ove podatke koristimo isključivo za analizu ponašanja posjetitelja kako bismo poboljšali našu ponudu. Ako imate bilo kakvih nedoumica o zaštiti podataka, obratite se izravno operateru platforme.
Za više informacija posjetite
https://www.youtube.com/intl/ALL_at/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
Austrijski promidžbeni ured za turizam koristi društvenu mrežu Pinterest za objave i pružanje aktualnih informacija o Austriji. Podaci posjetitelja internetske stranice (IP adresa, preglednik i operativni sustav, podaci o korištenju) prenose se na Pinterest te se usto postavljaju i kolačići. Za posjetitelje koji su prijavljeni na Pinterest, ti su podaci povezani s njihovim Pinterest računom. Austrijski promidžbeni ured za turizam prikupljene podatke koristi za marketing i oglašavanje usmjereno na ciljnu skupinu.
Za više informacija o Pinterestu posjetite
Kako bismo spriječili i pratili napade te rješavali tehničke probleme, pohranjujemo IP adrese svih posjetitelja naše internetske stranice. Generirani zapisnici procjenjuju se isključivo u navedene svrhe i pregledavaju se samo ako je potrebno. IP adrese se ne čuvaju trajno, već se brišu nakon najviše 4 tjedna.
Kao obrađivače postavljamo samo američke tvrtke koje su se pridružile okviru za zaštitu podataka između EU-a i SAD-a. U skladu s odlukom Europske komisije o primjerenosti, ove tvrtke nude odgovarajuću razinu zaštite za obradu osobnih podataka.
Dodatne informacije, uključujući pravila o privatnosti i odobrena tijela za rješavanje pritužbi za te tvrtke, možete pronaći na popisu certificiranih tvrtki koji izdaje Ministarstvo trgovine SAD-a.
Pojedinosti o prikupljanju i obradi podataka koje provodi Google možete pronaći u Googleovim pravilima o privatnosti na poveznici https://policies.google.com/privacy?tid=312557673. Dodatne informacije o, među ostalim, Vašem Google računu i zaštiti podataka povezanoj s Googleovim proizvodima možete pronaći na poveznici https://policies.google.com/?tid=312557673. Na poveznici http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html nalazi se opcija putem koje ćete onemogućiti prikaz prilagođenog oglašavanja koje postavlja Google.
Google Analytics
Austrijski promidžbeni ured za turizam koristi Google Analytics za web analitiku, npr. u obliku anonimiziranih procjena i grafika o prikazima stranica i posjetima te za ponovni marketing (remarketing), izvješća o pojavljivanjima na Google prikazivačkoj mreži, integraciju proizvoda DoubleClick Campaign Manager i Google Analytics izvješća o izvedbi po demografskim karakteristikama i interesima. Korištenjem ove usluge analize, na Vaše se računalo pohranjuju kolačići. Generirane informacije, uključujući IP adrese posjetitelja, prenose se na poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju. Možete se usprotiviti tome da Google prikuplja Vaše podatke, među ostalim, korištenjem Googleovih dodataka za preglednik.
Google Ads i Google Floodlights
Google Ads i Google Floodlights Googleove su online usluge oglašavanja i analize koje Austrijski promidžbeni ured za turizam koristi za praćenje konverzija. Dobivene informacije temelje se na Vašem korištenju naše internetske stranice i koriste se za ciljano oglašavanje usmjereno našim posjetiteljima na internetskim stranicama naših partnera za oglašavanje. Prikaz ovih reklamnih materijala temelji se na kolačićima koji su pohranjeni na Vašem uređaju i odvija se samo uz Vaš pristanak.
Google reCAPTCHA
Upotrebom usluge Google reCAPTCHA provjerava se obavljaju li prijenos podataka na našu internetsku stranicu ljudi ili automatizirani programi. Google reCAPTCHA analizira ponašanje posjetitelja internetske stranice kako bi mogao prepoznati ovu razliku. Prikupljeni podaci kao što su IP adresa, informacije o pregledniku, operativni sustav te podaci o lokaciji i korištenju prosljeđuju se Googleu i tamo se procjenjuju. IP adresa općenito se ne povezuje s drugim podacima iz drugih Googleovih usluga osim ako niste prijavljeni na svoj Google račun dok koristite reCAPTCHA.
Austrijski promidžbeni ured za turizam koristi alat Facebook Pixel i Conversions API tvrtke Facebook, Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, SAD („Facebook“). To nam omogućuje praćenje radnji posjetitelja nakon što su preusmjereni na našu internetsku stranicu klikom na Facebook oglas. To nam omogućuje bilježenje učinkovitosti Facebook oglasa u statističke svrhe i istraživanje tržišta. Mi nemamo uvid u osobne podatke pojedinačnih korisnika. Međutim, Facebook pohranjuje i obrađuje prikupljene podatke.
Facebook može povezati podatke s podacima Vašeg Facebook računa i koristi podatke za svoje vlastite promidžbene svrhe prema Smjernicama o podacima tvrtke Meta. Facebook Conversion Tracking također omogućava tvrtki Facebook i njenim partnerima da Vam prikazuje oglase u sklopu i izvan Facebook računa. U ovu se svrhu na Vaše računalo pohranjuje kolačić. Samo korisnici stariji od 13 godina smiju dati svoj pristanak. Ako ste mlađi od 13 godina, obratite se svojim pravnim skrbnicima.
Na našim stranicama su osim toga ugrađeni Facebook Remaketing-tagovi, koji uspostavljaju vezu između Vašeg preglednika i Facebooka. To omogućuje Facebooku da tako Vaš posjet našoj stranici pridruži Vašem korisničkom računu. Podatke dobivene na ovaj način možemo koristiti za prikaz Facebook oglasa. Naglašavamo da mi kao pružatelj stranica nemamo saznanja o sadržaju podataka koji se prenose kao ni o njihovom korištenju od strane Facebooka. Dodatne informacije o ovome možete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka tvrtke Meta.
Kliknite ovdje kako biste opozvali svoj pristanak: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
Austrijski promidžbeni ured za turizam koristi usluge tvrtke Adyoulike za prikazivanje oglasa usmjerenih na ciljnu skupinu na svojim internetskim stranicama na francuskom jeziku. Pritom se mogu koristiti kolačići i Adyoulike piksel.
Pravila o privatnosti vezana uz Adyoulike možete pronaći na
https://www.adyoulike.com/pages/privacy_en.php
Na ovoj stranici također ćete pronaći opciju ulaganja prigovora na obradu Vaših podataka koju provodi Adyoulike.
U Ujedinjenom Kraljevstvu (UK) usluga TVSquared koristi se na internetskim stranicama Austrijskog promidžbenog ureda za turizam za prikupljanje statističkih podataka i ciljano prikazivanje reklamnog materijala putem usluga TV streaminga. Dodatne informacije i savjete možete pronaći na
Austrijski promidžbeni ured za turizam koristi usluge američkog pružatelja marketinških usluga Sojern za oglašavanje austrijskih hotela u zemljama engleskog govornog područja i za promicanje izravnih rezervacija putem ciljanog online marketinga. Postavljaju se različiti kolačići i prikupljaju podaci zainteresiranih strana kako bi se prikazalo ciljano oglašavanje.
Za više informacija posjetite
Koristimo usluge hostinga podcasta Podigee pružatelja Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlin, Njemačka. Podcaste učitava Podigee ili ih se prenosi putem usluge Podigee.
Usluge tvrtke Podigee koristi se na temelju sklopljenog ugovora o izvršenju narudžbe sukladno članku 28. OUZOP-a. Obrada podataka koji proizlaze iz korištenja usluga temelji se na našim legitimnim interesima, tj. interesu za sigurno i učinkovito pružanje, analizu i optimizaciju naše ponude podcasta u skladu s člankom 6. stavkom 1. slovom (f) OUZOP-a. Podigee obrađuje IP adrese i podatke o uređaju kako bi omogućio preuzimanje/reprodukciju podcasta i odredio statističke podatke kao što je primjerice broj pregleda. Ovi se podaci anonimiziraju prije pohranjivanja u bazu podataka Podigee.
Dodatne informacije i mogućnosti ulaganja prigovora možete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka tvrtke Podigee.
U načelu, Vaše osobne podatke nećemo obrađivati bez Vaše privole. Prosljeđivanje trećim stranama dogodit će se samo u okviru Vaše privole, ako je to potrebno za ispunjenje Vaših želja i zahtjeva. Iznimka je prosljeđivanje koje je, u danom slučaju, potrebno za sigurnost naše stranice, npr. za obranu od hakerskih napada.
Podaci se izvršitelju obrade (pružatelju usluga) načelno prosljeđuju samo onda kada se radi o poduzećima koja raspolažu mogućnošću pravilne i sigurne obrade tih podataka. Sa svim izvršiteljima obrade sklopljeni su ugovori u skladu s čl. 28. OUZP kojima se osigurava da su ispunjeni svi zahtjevi o zaštiti i sigurnosti podataka.
Podaci koje obrađujemo na temelju Vaše privole pohranjuju se sve dok ne opozovete svoju privolu. Kolačići se pohranjuju do isteka pojedinog životnog vijeka, ako ih Vi prije toga ne izbrišete. U suprotnom se Vaši osobni podaci spremaju onoliko dugo koliko je pripisano zakonom. Ako pohranjujemo podatke koji su nam potrebni za možebitnu obranu pravnih zahtjeva, podaci se čuvaju do roka zastare (u pravilu su to tri godine).
Privolu koju ste dali u svakom trenu možete opozvati. U tu svrhu molimo koristite za to predviđene tehničke mogućnosti. Također se možete obratiti i na kontakt adrese navedene pod točkom 2.
Na gore navedenim adresama u svako vrijeme možete:
zatražiti informacije o Vašim pohranjenim podacima,
zatražiti ispravljanje, brisanje ili ograničenje obrade pohranjenih podataka,
ostvariti svoje pravo na prijenos podataka u skladu sa zakonima o zaštiti podataka.
U svakom trenutku imate pravo odbiti zahtjev za obradu Vaših podataka, ako se oni koriste u svrhu izravne promidžbe. Ako Vaše podatke obrađujemo na temelju naših bitnih legitimnih interesa, obradu možete odbiti na temelju razloga koji proizlaze iz posebnih okolnosti.
Također imate mogućnost podnošenja pritužbe tijelu za zaštitu podataka. U Austriji je za to nadležno Austrijsko tijelo za zaštitu podataka, Barichgasse 40-42, 1030 Beč.
Verzija: siječanj 2024.