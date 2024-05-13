Od svih Habsburgovaca, nitko nije stekao slavu kao carica Elizabeta Austrijska: čak i više od 125 godina nakon njezine smrti fascinacija životom carice Sisi i dalje živi.

Tragovima carice: omiljena mjesta carice Sisi

U Austriji Sisi na brojnim mjestima živi i dan-danas. Primjerice u očuvanim odajama brojnih dvoraca i vila. Dok je bila carica, Elizabeta je izbjegavala javnost i radije je putovala nego sudjelovala u javnim ceremonijama.

Stoga nikoga nisu čudila Elizabetina redovna putovanja iz bečkog Hofburga u dvorac Schönbrunn, ili iz Hofburga u Innsbrucku u dvorac Leopoldskron u Salzburgu, ili iz dvorca Laxenburg u carsku vilu u Bad Ischlu – ili kad bi se na nekom od tih mjesta samo zaustavila na proputovanju u daleke zemlje.

Sisi na tim mjestima nije pronalazila samo djelić slobode za kojom je toliko žudjela, već i uspomene na prošla vremena: prvi susret s budućim suprugom Franjom Josipom I. u Bad Ischlu, raskošnu zaručničku proslavu u dvorcu Leopoldskron, koju je kralj Ludvig II. organizirao njoj i Franji Josipu I. u čast, medeni mjesec i rođenje dvaju kćeri u Laxenburgu, ili svoje utočište, vilu Hermes, koju joj je suprug dao izgraditi kako bi je dulje zadržao u Beču.

Svi koji su u potrazi za tragovima „Sisi“, pronaći će ono što traže u dvorcu Fuschl u SalzburgerLandu, koji je bio idealna lokacija za snimanje romantične ljubavne priče o carskom paru, zahvaljujući kojoj su Romy Schneider i Karlheinz Böhm postali filmske superzvijezde.