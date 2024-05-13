Carica Elizabeta
Tragovima carice Sisi
Introduction
Tragovima carice: omiljena mjesta carice Sisi
U Austriji Sisi na brojnim mjestima živi i dan-danas. Primjerice u očuvanim odajama brojnih dvoraca i vila. Dok je bila carica, Elizabeta je izbjegavala javnost i radije je putovala nego sudjelovala u javnim ceremonijama.
Stoga nikoga nisu čudila Elizabetina redovna putovanja iz bečkog Hofburga u dvorac Schönbrunn, ili iz Hofburga u Innsbrucku u dvorac Leopoldskron u Salzburgu, ili iz dvorca Laxenburg u carsku vilu u Bad Ischlu – ili kad bi se na nekom od tih mjesta samo zaustavila na proputovanju u daleke zemlje.
Sisi na tim mjestima nije pronalazila samo djelić slobode za kojom je toliko žudjela, već i uspomene na prošla vremena: prvi susret s budućim suprugom Franjom Josipom I. u Bad Ischlu, raskošnu zaručničku proslavu u dvorcu Leopoldskron, koju je kralj Ludvig II. organizirao njoj i Franji Josipu I. u čast, medeni mjesec i rođenje dvaju kćeri u Laxenburgu, ili svoje utočište, vilu Hermes, koju joj je suprug dao izgraditi kako bi je dulje zadržao u Beču.
Svi koji su u potrazi za tragovima „Sisi“, pronaći će ono što traže u dvorcu Fuschl u SalzburgerLandu, koji je bio idealna lokacija za snimanje romantične ljubavne priče o carskom paru, zahvaljujući kojoj su Romy Schneider i Karlheinz Böhm postali filmske superzvijezde.
Putovanje Austrijom iz doba carice
Tragovima carice Sisi
Dvorac Leopoldskron
1853. obitelj se ovdje okupila kako bi proslavila zaruke carice Sisi s Franjom Josipom I. Ništa službeno, tek jedan svečani trenutak u krugu bliskih ljudi.
Odmor carice Elizabete
Na Kahlenbergu carica je uživala u miru i tišini te pogledu na Beč. Danas je to mjesto lako dostupno preko ceste Höhenstraße.
Hofburg Innsbruck
Stil carice Sisi može se doživjeti u njezinu izvorno sačuvanom apartmanu. Ona sama rijetko je bila ovdje, no sobe i dalje svjedoče o njezinu profinjenom ukusu.
Augustinska crkva
Carica Elizabeta i Franjo Josip I. ovdje su izrekli sudbonosno „da“. Danas ovdje u urnama počivaju 54 srca – mjesto koje povezuje Habsburgovce u životu, ljubavi i smrti.
Dvorac Laxenburg
Mjesto za medeni mjesec, lov i lijepi perivoji: barokna elegancija, Plavi dvor i engleski pejzažni park odražavaju habsburgovske senzibilitete.
Hermesvilla
Dar Franje Josipa I. carici koja je voljela putovati. Ovo je mjesto trebalo vezati Elizabetu za Beč, ali ipak je ovdje rijetko boravila.
Dvorac Fuschl
Tamo gdje je Romy Schneider nekoć utjelovila Sisi na malom ekranu, sada možete prenoćiti. To nije rezidencija carice, ali je mjesto nezaboravnih filmskih iskustava.
Kako su se upoznali Sisi i Franjo Josip
Vojvotkinja Ludovika Bavarska željela je Njegovo Veličanstvo upoznati sa svojom 17-godišnjom kćeri Helene. Franjo Josip ju je pozdravio, ali mu je pogled već za vrijeme razgovora s njom odlutao na mladu djevojku koja je stajala pored nje, 15-godišnju Elizabetu, koja je majci i sestri došla samo praviti društvo na putovanju. Međutim, car se već na prvi pogled zaljubio u nju.
Dva dana nakon prvog susreta, Franjo Josip je zatražio Elizabetinu ruku. Njihovo vjenčanje održano je osam mjeseci poslije u Beču. Ako ima istine u tome da se život može promijeniti u trenu, da prosjaci mogu postati kraljevi, da nepoznati mogu postati heroji ili da djevojčica iz bavarskog Possenhofena može postati carica, onda je sudbonosno upoznavanje u Bad Ischlu dokaz tomu.
Sisine sudbonosne godine na bečkom dvoru
Mlada je carica već od prvoga dana osjećala golem pritisak uštogljenih rituala bečkoga dvora. Medeni mjesec u dvorcu Laxenburgu pretvorio se u katastrofu. Car je cijele dane provodio za radnim stolom u Hofburgu, dok mu je žena bila silno nesretna.
S vremenom je Elizabeta počela prkositi sveprisutnim očekivanjima i boriti se za emancipaciju. Nije željela biti odana supruga ni brižna majka, a pogotovo ne obična lutka za pokazivanje. Franjo Josip podržavao je svoju buntovnu i slobodoljubivu suprugu koliko god mu je to njegov položaj dopuštao. Međutim, Sisi se osjećala zarobljenom u zlatnom kavezu te je postupno oboljela. U nekom se trenu jednostavno slomila te počela odlaziti na dugačka putovanja.
Putešestvije carice Elizabete
Njezin prenagljen odlazak iz Beča na otok Krf bio je tek početak cjeloživotne odiseje. Elizabeta će sve do kraja svojeg života biti u bijegu. Nespokojno se selila od lječilišta do lječilišta i posvuda se zadržavala tek nekoliko tjedana. Obožavala je more, jedrila i po najvećim olujama te si je na ramenu dala istetovirati sidro.
Dane je provodila uz rigoroznu tjelovježbu (po njezine su služavke redovno morale dolaziti kočije jer nisu mogle pratiti caričin ritam), a navodno je bila i najbolja jahačica na svijetu.
Nije željela da je se slika: posljednja njezina fotografija prikazuje je u dobi od 30 godina, a posljednja slika u dobi od 40 godina. U zreloj dobi više nikomu osim služavkama nije pokazivala svoje lice, koje je uvijek skrivala iza vela, lepeza ili kišobrana.
Elizabetina tragična smrt
Caričina smrt 10. rujna 1898. jednako je neobična kao i njezin život. Tijekom šetnje obalom Ženevskoga jezera prišao joj je atentator te ju oštrom turpijom ubo u srce. Sisi isprva uopće nije primijetila trag uboda, te je mislila kako ju je muškarac samo srušio. Ustala je, ispričala se prolaznicima zbog svoje nezgode te u pratnji služavke odjurila na brod kojim je planirala preploviti jezero.
Tek se na njemu carica iznenada srušila. „Što se to zapravo dogodilo?“ bile su njezine posljednje riječi. Nekoliko minuta poslije žena koja će postati jednom od najpoznatijih Habsburgovki već je bila mrtva. Haljinu joj je umrljala samo jedna jedina kap krvi.
5 tajni carice Elizabete
Je li Sisi bila pušačica?
Nije poznato je li Sisi pušila ili nije. Navodno je imala kvarne zube te je potrošila čitavo bogatstvo na zubara.
Sisi je imala tetovažu
Sidro na ramenu dala si je istetovirati u Grčkoj u dobi od 51 godine. Bilo je to iznenađenje za cara.
Carica Elizabeta kao književnica
Sisi je voljela književnost i poeziju te je i sama uživala pišući pjesme.
Veličina je bitna
Sisi je bila viša od cara Franje Josipa I. nadvisujući visinom od 172 cm svojeg 168 cm niskog supruga.
Filmovi o životu Sisi
Zahvaljujući početnoj romansi, želji za samoodređenjem i neovisnošću, ekscentričnosti i tragičnoj ljubavi prema Franji Josipu, Elizabeta Austrijska postala je ikonom čija je životna priča ovjekovječena u brojnim filmovima i mjuziklima.
Pedesetih godina prošlog stoljeća Romy Schneider proslavila se ulogom mlade carice u filmskoj trilogiji „Sissi“. Ti se filmovi nisu toliko ozbiljno držali povijesnih činjenica te su caricu prikazivali kao naivnu, buntovnu djevojčicu koja je idolizirala svojeg „Franzla“. Uloga „Sissi“ smatrala se životnom ulogom Romy Schneider, koju je, unatoč silnim naporima da se odvoji od nje, publika poistovjećivala s ulogom carice sve do njezine smrti u 43. godini života.
Od 2022. na Netflixu se prikazuje serija o slavnoj austrijskoj carici: „Carica“.
Dvorske slastičarnice i omiljena jela carice SisiSisi je uz pomoć sporta i strogih dijeta bila odana svojem idealu ljepote i nikad nije težila više od 47 kg. Povremeno bi se počastila sladoledom od ljubičica, komadićem Sacher torte ili pastilama od ljubičica s čokoladnim preljevom.
Najpoznatiji nakit carice Sisi
Draguljar Köchert od dijamanata i bisera izradio je Sisi 27 ukosnica u obliku zvijezda. Nekoliko njih carica je poklonila dvorskim damama, dok su se preostale nasljeđivale unutar obitelji.
Taj je ukras za kosu ovjekovječen na čuvenom portretu carice, koji je naslikao Franz Xaver Winterhalter. Njezina je unuka, nadvojvotkinja Elizabeta Marija, nosila te zvjezdice na svom vjenčanju 1902.