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Carica Elizabeta
Tragovima carice Sisi

Od svih Habsburgovaca, nitko nije stekao slavu kao carica Elizabeta Austrijska: čak i više od 125 godina nakon njezine smrti fascinacija životom carice Sisi i dalje živi.

Tragovima carice: omiljena mjesta carice Sisi

U Austriji Sisi na brojnim mjestima živi i dan-danas. Primjerice u očuvanim odajama brojnih dvoraca i vila. Dok je bila carica, Elizabeta je izbjegavala javnost i radije je putovala nego sudjelovala u javnim ceremonijama.

Stoga nikoga nisu čudila Elizabetina redovna putovanja iz bečkog Hofburga u dvorac Schönbrunn, ili iz Hofburga u Innsbrucku u dvorac Leopoldskron u Salzburgu, ili iz dvorca Laxenburg u carsku vilu u Bad Ischlu – ili kad bi se na nekom od tih mjesta samo zaustavila na proputovanju u daleke zemlje.

Sisi na tim mjestima nije pronalazila samo djelić slobode za kojom je toliko žudjela, već i uspomene na prošla vremena: prvi susret s budućim suprugom Franjom Josipom I. u Bad Ischlu, raskošnu zaručničku proslavu u dvorcu Leopoldskron, koju je kralj Ludvig II. organizirao njoj i Franji Josipu I. u čast, medeni mjesec i rođenje dvaju kćeri u Laxenburgu, ili svoje utočište, vilu Hermes, koju joj je suprug dao izgraditi kako bi je dulje zadržao u Beču.

Svi koji su u potrazi za tragovima „Sisi“, pronaći će ono što traže u dvorcu Fuschl u SalzburgerLandu, koji je bio idealna lokacija za snimanje romantične ljubavne priče o carskom paru, zahvaljujući kojoj su Romy Schneider i Karlheinz Böhm postali filmske superzvijezde.

Carica Elizabeta
rođenje:München, 24. prosinca 1837. kao Elizabeta Amalija Eugenija od Wittelsbacha
smrt:10. rujna 1898. u Ženevi
zaruke:18. kolovoza 1853. u Bad Ischlu
vjenčanje:24. travnja 1854. u Beču

Putovanje Austrijom iz doba carice

Tragovima carice Sisi

Dvorac Leopoldskron

1853. obitelj se ovdje okupila kako bi proslavila zaruke carice Sisi s Franjom Josipom I. Ništa službeno, tek jedan svečani trenutak u krugu bliskih ljudi.

Dvorac Leopoldskron

Odmor carice Elizabete

Na Kahlenbergu carica je uživala u miru i tišini te pogledu na Beč. Danas je to mjesto lako dostupno preko ceste Höhenstraße.

Odmor carice Elizabete

Hofburg Innsbruck

Stil carice Sisi može se doživjeti u njezinu izvorno sačuvanom apartmanu. Ona sama rijetko je bila ovdje, no sobe i dalje svjedoče o njezinu profinjenom ukusu.

Hofburg Innsbruck

Augustinska crkva

Carica Elizabeta i Franjo Josip I. ovdje su izrekli sudbonosno „da“. Danas ovdje u urnama počivaju 54 srca – mjesto koje povezuje Habsburgovce u životu, ljubavi i smrti.

Augustinska crkva

Dvorac Laxenburg

Mjesto za medeni mjesec, lov i lijepi perivoji: barokna elegancija, Plavi dvor i engleski pejzažni park odražavaju habsburgovske senzibilitete.

Dvorac Laxenburg

Hermesvilla

Dar Franje Josipa I. carici koja je voljela putovati. Ovo je mjesto trebalo vezati Elizabetu za Beč, ali ipak je ovdje rijetko boravila.

Hermesvilla

Dvorac Fuschl

Tamo gdje je Romy Schneider nekoć utjelovila Sisi na malom ekranu, sada možete prenoćiti. To nije rezidencija carice, ali je mjesto nezaboravnih filmskih iskustava.

Dvorac Fuschl
Trenutak koji je sve promijenio

Kako su se upoznali Sisi i Franjo Josip

Vojvotkinja Ludovika Bavarska željela je Njegovo Veličanstvo upoznati sa svojom 17-godišnjom kćeri Helene. Franjo Josip ju je pozdravio, ali mu je pogled već za vrijeme razgovora s njom odlutao na mladu djevojku koja je stajala pored nje, 15-godišnju Elizabetu, koja je majci i sestri došla samo praviti društvo na putovanju. Međutim, car se već na prvi pogled zaljubio u nju.

Dva dana nakon prvog susreta, Franjo Josip je zatražio Elizabetinu ruku. Njihovo vjenčanje održano je osam mjeseci poslije u Beču. Ako ima istine u tome da se život može promijeniti u trenu, da prosjaci mogu postati kraljevi, da nepoznati mogu postati heroji ili da djevojčica iz bavarskog Possenhofena može postati carica, onda je sudbonosno upoznavanje u Bad Ischlu dokaz tomu.

Između dužnosti i slobode

Sisine sudbonosne godine na bečkom dvoru

Mlada je carica već od prvoga dana osjećala golem pritisak uštogljenih rituala bečkoga dvora. Medeni mjesec u dvorcu Laxenburgu pretvorio se u katastrofu. Car je cijele dane provodio za radnim stolom u Hofburgu, dok mu je žena bila silno nesretna.

S vremenom je Elizabeta počela prkositi sveprisutnim očekivanjima i boriti se za emancipaciju. Nije željela biti odana supruga ni brižna majka, a pogotovo ne obična lutka za pokazivanje. Franjo Josip podržavao je svoju buntovnu i slobodoljubivu suprugu koliko god mu je to njegov položaj dopuštao. Međutim, Sisi se osjećala zarobljenom u zlatnom kavezu te je postupno oboljela. U nekom se trenu jednostavno slomila te počela odlaziti na dugačka putovanja.

U vječnome bijegu

Putešestvije carice Elizabete

Njezin prenagljen odlazak iz Beča na otok Krf bio je tek početak cjeloživotne odiseje. Elizabeta će sve do kraja svojeg života biti u bijegu. Nespokojno se selila od lječilišta do lječilišta i posvuda se zadržavala tek nekoliko tjedana. Obožavala je more, jedrila i po najvećim olujama te si je na ramenu dala istetovirati sidro.

Dane je provodila uz rigoroznu tjelovježbu (po njezine su služavke redovno morale dolaziti kočije jer nisu mogle pratiti caričin ritam), a navodno je bila i najbolja jahačica na svijetu.

Nije željela da je se slika: posljednja njezina fotografija prikazuje je u dobi od 30 godina, a posljednja slika u dobi od 40 godina. U zreloj dobi više nikomu osim služavkama nije pokazivala svoje lice, koje je uvijek skrivala iza vela, lepeza ili kišobrana.

Posljednja šetnja

Elizabetina tragična smrt

Caričina smrt 10. rujna 1898. jednako je neobična kao i njezin život. Tijekom šetnje obalom Ženevskoga jezera prišao joj je atentator te ju oštrom turpijom ubo u srce. Sisi isprva uopće nije primijetila trag uboda, te je mislila kako ju je muškarac samo srušio. Ustala je, ispričala se prolaznicima zbog svoje nezgode te u pratnji služavke odjurila na brod kojim je planirala preploviti jezero.

Tek se na njemu carica iznenada srušila. „Što se to zapravo dogodilo?“ bile su njezine posljednje riječi. Nekoliko minuta poslije žena koja će postati jednom od najpoznatijih Habsburgovki već je bila mrtva. Haljinu joj je umrljala samo jedna jedina kap krvi.

5 tajni carice Elizabete

Je li Sisi bila pušačica?

Nije poznato je li Sisi pušila ili nije. Navodno je imala kvarne zube te je potrošila čitavo bogatstvo na zubara.

Sisi je imala tetovažu

Sidro na ramenu dala si je istetovirati u Grčkoj u dobi od 51 godine. Bilo je to iznenađenje za cara.

Carica Elizabeta kao književnica

Sisi je voljela književnost i poeziju te je i sama uživala pišući pjesme.

Veličina je bitna

Sisi je bila viša od cara Franje Josipa I. nadvisujući visinom od 172 cm svojeg 168 cm niskog supruga.

Doza čini otrov

Carica si je povremeno ubrizgavala kokain, koji se svojedobno koristio kao lijek. Međutim, nije bila ovisnica.

Romy Schneider u ulozi „Sisi“

Filmovi o životu Sisi

Zahvaljujući početnoj romansi, želji za samoodređenjem i neovisnošću, ekscentričnosti i tragičnoj ljubavi prema Franji Josipu, Elizabeta Austrijska postala je ikonom čija je životna priča ovjekovječena u brojnim filmovima i mjuziklima.

Pedesetih godina prošlog stoljeća Romy Schneider proslavila se ulogom mlade carice u filmskoj trilogiji „Sissi“. Ti se filmovi nisu toliko ozbiljno držali povijesnih činjenica te su caricu prikazivali kao naivnu, buntovnu djevojčicu koja je idolizirala svojeg „Franzla“. Uloga „Sissi“ smatrala se životnom ulogom Romy Schneider, koju je, unatoč silnim naporima da se odvoji od nje, publika poistovjećivala s ulogom carice sve do njezine smrti u 43. godini života.

Od 2022. na Netflixu se prikazuje serija o slavnoj austrijskoj carici: „Carica“.

Dvorske slastičarnice i omiljena jela carice Sisi

Sisi je uz pomoć sporta i strogih dijeta bila odana svojem idealu ljepote i nikad nije težila više od 47 kg. Povremeno bi se počastila sladoledom od ljubičica, komadićem Sacher torte ili pastilama od ljubičica s čokoladnim preljevom.

Pastile od ljubičica s čokoladnim preljevom

Sacher torta

Kandirane ljubičice

Najpoznatiji nakit carice Sisi

Draguljar Köchert od dijamanata i bisera izradio je Sisi 27 ukosnica u obliku zvijezda. Nekoliko njih carica je poklonila dvorskim damama, dok su se preostale nasljeđivale unutar obitelji.

Taj je ukras za kosu ovjekovječen na čuvenom portretu carice, koji je naslikao Franz Xaver Winterhalter. Njezina je unuka, nadvojvotkinja Elizabeta Marija, nosila te zvjezdice na svom vjenčanju 1902.

A.E. Köchert

FAQ

Elizabeta od Austrije i Ugarske rođena je 24. prosinca 1837. u Münchenu kao bavarska vojvotkinja Elizabeta Amalija Eugenija od Wittelsbacha. Ubio ju je anarhist Luigi Lucheni tijekom jednoga posjeta Ženevi 10. rujna 1898. u 60. godini života.

Car Franjo Josip zatražio je ruku tada 15-godišnje Elizabete na svoj je 23. rođendan, 18. kolovoza 1853. u Bad Ischlu.

Sisi se udala za cara Franju Josipa u bečkoj Augustinskoj crkvi u dobi od 16 godina, 24. travnja 1854.

Carski par imao je četvero djece: tri kćeri i jednog sina.

Sisi je između ostaloga živjela u carskim odajama bečkoga Hofburga, kao i u dvorcu Schönbrunn. Medeni mjesec provela je u Laxenburgu u Donjoj Austriji, gdje je rodila i dvoje djece. Tople ljetne mjesece Elizabeta je rado provodila u carskoj vili u Bad Ischlu, tradicionalnoj obiteljskoj ljetnoj rezidenciji daleko od glavnog grada Beča. U palači Hofburg u Innsbrucku Sisi je bila samo gošća na proputovanju za Merano.

Baveći se sportom i strogim dijetama, Sisi je bila odana svojem osobnom idealu ljepote. Nikad nije težila više od 46, 47 kilograma. Priča se da određenih dana ne bi pojela više od dvije naranče i porciju sladoleda od ljubičica s čokoladnim preljevom: tu je slasticu od sorbeta carica naručivala iz bečke dvorske slastičarnice Demel, u kojoj se i dan-danas može kušati njezin sladoled od ljubičica.

Sisi je jednom prigodom sama posjetila kavanu Sacher, u kojoj je izazvala pravu pomutnju, a tom je prigodom pojela i komadić čuvene Sacher torte. Originalni račun sve do danas svjedoči o uvaženom posjetu.

Svatko tko posjeti Bad Ischl trebao bi svratiti u kavanu Zauner i naručiti kandirane pastile od ljubičica s čokoladnim preljevom. Nekadašnja K&K dvorska slastičarnica i danas proizvodi omiljenu slasticu Sisi na potpuno isti način kao i u vrijeme carstva.

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