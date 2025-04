Vrijeme koje bi trebalo predvidjeti za posjet dvorcu Schönbrunn ovisi o odabranoj turi. Za Imperial Tour ili Turu Marije Terezije potrebno je otprilike 1 do 2 sata.



Ako želiš istražiti i dvorske vrtove, Glorijetu ili zoološki vrt, za to moraš predvidjeti više vremena. Za sveobuhvatan posjet uz razgledavanje dvorca, šetnju parkom i posjet atrakcijama, kao što su Kuća palmi ili labirinti, trebat će ti dodatna 3 do 4 sata.