Umjetnik i ličnost

Rođen je 14. srpnja 1862. u Baumgartenu kod Beča, a slike s početka njegove karijere uključuju elemente historizacije. Od oko 1890. sve više razvija svoj osebujni ekspresionistički stil s tipičnom plošnom ornamentikom.

Godine 1897. napušta Künstlerhaus i sudjeluje u osnivanju Bečke secesije – bilo je to poput objave rata zahtjevima za umjetnost koje je postavila država. Legendaran je i Klimtov ugodan životni stil, koji se između ostalog ogleda u raskošnim večernjim obrocima. Još se i danas govori o njegovim brojnim vezama sa ženama iz visokog društva. U posljednjim godinama života postaje osobito prijemčiv za osjetilnu snagu prirode. Slika napuštene krajolike u kojima vrijeme kao da je stalo. Slike su to zemaljskog raja u vječnom ljetu. Preminuo je 6. veljače 1918. u Beču.

Klimtovim djelima u Austriji možete se diviti u građevinama koje su usto primjeri vrhunskog arhitektonskog umijeća – od modernog muzeja Leopold i Bečke secesije do carskih odaja Gornjeg Belvedera. Poseban je dragulj Klimtova vila u Beču-Hietzing, čiju je vrtnu kuću slikar koristio kao atelje i radionicu u svom posljednjem stvaralačkom razdoblju.