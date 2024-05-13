Painting of Ludwig van Beethoven in a golden frame on a marble wall, with a nameplate below.
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Ludwig van Beethoven
Život između bunta, tišine i genijalnosti

Beethoven je za svoj novi dom odabrao Beč i većinu vremena proveo je u ovom gradu umjetnosti i kulture. Duh ovog genija i danas se može osjetiti na brojnim mjestima.

Za Ludwiga van Beethovena, rođenog u Bonnu 1770. godine, smatralo se da je zaokružio bečku klasiku i istovremeno otvorio vrata romantizma. Kao mladić preselio se u Beč 1792. godine, gdje je živio do svoje smrti 1827. godine. Njegova glazba prolazi kroz dramatična previranja tog vremena: Francusku revoluciju, razdoblje Napoleona, Restauraciju. Beethovenovih devet simfonija, osobito Peta s upečatljivim uvodnim motivom i Deveta sa Schillerovom „Odom radosti“, sada su dio svjetske kulturne baštine.

Njegov život obilježile su kontradikcije – bio je genij, tvrdoglav, često usamljen. Sluh mu je oslabio zarana, a skladanjem se borio protiv te tišine. Beethoven je svojom glazbom želio „služiti čovječanstvu koje pati“ te je tako stvorio opus koji i danas ima moć duboko ganuti slušateljstvo.

Neki od stanova u kojima je umjetnik proveo dio svog života sada su otvoreni za posjetiteljice i posjetitelje te pružaju uvid u život i djelo ovog velikog umjetnika. No brojna druga mjesta – uglavnom u Beču i drugim dijelovima Bečke šume, u Badenu i Kremsu – također odaju počast Ludwigu van Beethovenu, svjetski poznatom skladatelju, geniju po rođenju i Bečaninu po vlastitom izboru.

Ludwig van Beethoven
Rođen:17. prosinca 1770. u Bonnu u Njemačkoj
Preminuo:26. ožujka 1827. u Beču
Zanimanje:Skladatelj, pijanist
Epohe:Klasicizam, preteča romantizma
Slavna djela:Simfonija br. 9 (Oda radosti), Simfonija br. 5 (Sudbinska simfonija), Fidelio, Missa solemnis

Tragovi i duh Ludwiga van Beethovena

Beethovenov Beč i njegovi stanovi

Kuća Pasqualati

Ludwig van Beethoven svoje je nadahnuće i dom pronašao u Beču. Dva njegova smještaja mogu se i danas posjetiti, a u njima se nalaze blaga iz njegova života.

Jedno od takvih mjesta je kuća Pasqualati u središtu grada Beča, na uglu ulica Mölkerbastei i Schreyvogelgasse. Beethoven je ovdje živio gotovo osam godina. Johann Baptist Freiherr von Pasqualat bio je veliki Beethovenov mecena, a ta je kuća po njemu dobila ime. Ovdje je pronašao nadahnuće za svoju jedinu operu, Fidelio, i zapisao vrlo osjećajnu melodiju skladbe Za Elizu.

Beethovenov nekadašnji stan je, kao dio Bečkog muzeja, otvoren za posjetiteljice i posjetitelje. U pet različitih soba možete saznati više o umjetniku i dobiti uvid u njegova djela.

Beethovenov Beč i njegovi stanovi

Heiligenstadt – gdje se glazbenik osjećao posebno dobro

Druga lokacija Bečkog muzeja nalazi se na adresi Probusgasse 6: Beethovenov muzej. U Beethovenovo vrijeme, područje u 19. bečkom okrugu još je uvijek bilo predgrađe Beča, dok je danas sastavni dio bečkog urbanog područja. Ovdje se nalazio sanatorij u kojem se Beethoven nadao izliječiti ili barem ublažiti svoju progresivnu gluhoću.

U sobama preuređenim u Beethovenov muzej, možete zaviriti u njegov život u šest poglavlja na više od 250 kvadratnih metara: dolazak, oporavak, skladanje, zarađivanje, izvođenje i nasljeđivanje. Svako poglavlje upoznaje vas s jednim aspektom umjetnika i dijelom njegovog tadašnjeg doma. Godine 1802. Beethoven je ovdje napisao svoj „Testament iz Heiligenstadta“, gonjen strahom od gluhoće. Međutim, nikada nije poslao ove „posljednje“ napisane retke svojoj braći. Ovdje je također završio svoju 3. simfoniju, Eroicu. Kasnije je na ovom mjestu radio na svom najvećem djelu, 9. simfoniji.

Otkrijte mjesta na kojima je Beethoven stanovao

Beethovenova kuća Pasqualati

Kuća na adresi Mölkerbastei 8 bila je mjesto u Beču na kojem je Beethoven stanovao najduže. U izvornim sobama pogledajte eksponate koji prikazuju njegov umjetnički život.

Beethovenova kuća Pasqualati

Beethovenova kuća na Pfarrplatzu

Sobe u kojima je stanovao i stvarao te izložbeni eksponati čine Beethovenov duh opipljivim u njegovom domu u Heiligenstadtu, u blizini vinske konobe Mayer na Pfarrplatzu.

Beethovenova kuća na Pfarrplatzu

Beethovenov muzej u Heiligenstadtu

Beethovenov život izbliza vidjet ćete u izvornim sobama njegova doma u Heiligenstadtu.

Beethovenov muzej

Beethovenova kuća u Kremsu

Godine 1820. Beethovenov je brat stekao imanje na kojem je Beethoven živio 1826. godine. Privatni muzej prikazuje sačuvane „memorijalne sobe“.

Beethovenova kuća u Kremsu

Beethovenova kuća Mödling

Beethovenov spomenik u Hafnerhausu odaje počast skladatelju koji je ovdje proveo dva ljeta. Razgledajte njegove životne i radne prostore, uz originalne eksponate.

Beethovenova kuća Mödling

Beethovenov grob na bečkom Centralnom groblju

Beethoven je pokopan 1827. na mjesnom groblju u Währingu, no njegovi su posmrtni ostaci kasnije preneseni u počasnu grobnicu na bečkom Centralnom groblju.

Beethovenov grob

4 nevjerojatne glazbene činjenice o Ludwigu van Beethovenu

Majstor improvizacije

Beethoven je bio izvanredan improvizator. Njegovi su suvremenici govorili da je njegova slobodna igra rušila sva ograničenja i zadivljivala publiku.

Revolucionarne simfonije

Svaka je od njegovih devet simfonija jedinstvena. Posebno se Treća, Eroica i Peta s poznatim motivom ba-ba-ba-baaa smatraju prekretnicama u povijesti glazbe.

Proširenje orkestra

Beethoven je proširio klasični orkestar uvođenjem novih instrumenata i korištenjem postojećih na inovativne načine kako bi postigao snažniji zvuk.

Gluhoća kao očajnička pokretačka snaga

Unatoč progresivnoj gluhoći, Beethoven je nastavio skladati majstorska djela. Njegove kasne skladbe svjedoče o dubokoj emocionalnoj glazbenoj složenosti.

Beethovenov Beč

Klimtov hommage Beethovenu u Secesiji

Zlatna kupola secesije vidljiva je izdaleka: kako se približavate zgradi, sve će vas više očaravati ova arhitektonska ikona secesije. „Svakom vremenu njegova umjetnost. Svakoj umjetnosti njezina sloboda“ zapisano je na pročelju. Otkako su ju osnovali umjetnici bečke moderne poput Gustava Klimta, Josefa Hoffmanna i mnogih drugih, Secesija je bila izvrsno mjesto za umjetničke izložbe.

Beethovenov friz nalazi se u ovoj jedinstvenoj zgradi. Ovaj friz, dimenzija 34 x 2 metra, djelo je Gustava Klimta, a nastalo je 1902. godine kako bi odalo počast Beethovenu povodom 75. obljetnice njegove smrti. Živopisno prikazuje Richarda Wagnera i njegovu interpretaciju Beethovenove 9. simfonije: potragu čovječanstva za srećom. Trodijelni friz izvorno je bio zamišljen samo kao dekorativna slika za Jubilarnu izložbu. Nakon brojnih peripetija i nekoliko desetljeća, on dospijeva u posjed Austrije, a od 1986. djelo je kao trajna posudba od Belvederea ponovno izloženo u zgradi Secesije.

Doživite Beethovena u muzeju

Beethovenov friz i Bečka secesija: hommage Gustava Klimta

Klimtov monumentalni friz – vizualna oda Beethovenovoj 9. simfoniji. Umjetnost, glazba i mit stapaju se u cjelovito umjetničko djelo.

Beethovenov friz u Secesiji

Kuća glazbe u Beču: Beethovenov svijet zvuka

Doživite Beethovenov svijet interaktivno uz zvučne eksperimente, instalacije za osobe s oštećenjima sluha i bečke klasičare na četiri kata.

Kuća glazbe

Beethovenova kuća, muzej u Badenu: kreativni svijet genija

Sobe iz epohe Biedermeier prikazuju Beethovenov život u Badenu – djela koja je ovdje skladao, poput 9. simfonije, na dojmljiv su način oživljena i čujna.

Beethovenova kuća, muzej u Badenu

Muzej povijesti umjetnosti: zbirka starih glazbala

Beethovenov svijet zvuka ovdje je zaista živ, uz povijesne instrumente s tipkama, notne zapise i originalne portrete koji su dio jedinstvene bečke glazbene zbirke.

Muzej povijesti umjetnosti u Beču
Beethovenova ljubav prema prirodi

Šetnje kao izvor nadahnuća

Beethoven je bio strastveni ljubitelj prirode. Ideje za glazbu koju je stvarao nastajale su tijekom dugih šetnji šumama oko Beča. Njegova 6. simfonija, „Pastoralna“, odražava tu ljubav prema prirodi. U pet stavaka opisuje prizore poput buđenja vedrih osjećaja na selu, žuborenja potoka, oluje i radosti koja nastupi kad ona prođe. Beethoven ovu simfoniju nije smatrao pukom imitacijom prirode, već izrazom osjećaja koje ona budi.

Njegova duboka povezanost s prirodom bila je neiscrpan izvor glazbene inspiracije. Čak i danas brojne planinarske i pješačke staze odaju počast ovom umjetniku.

Beethovenovim tragovima kroz prirodu i grad

Beethovenova staza u dolini Helenental u Bečkoj šumi

Staza za šetnju Beethovengang u Bečkoj šumi

Beethovenov hram u lječilišnom parku Baden

Beethovenov trg sa spomenikom Beethovenu

Često postavljana pitanja

Ludwig van Beethoven kršten je u Bonnu 17. prosinca 1770. godine. Njegov točan datum rođenja nije dokumentiran, ali se općenito vjeruje da je rođen 16. prosinca 1770. U to je vrijeme naime bio običaj zakazati krštenje neposredno nakon rođenja. Beethoven je umro 26. ožujka 1827. u Beču u dobi od 56 godina.

Ludwig van Beethoven pokopan je 1827. na mjesnom groblju u Währingu u Beču, no njegovi su posmrtni ostaci kasnije preneseni u počasnu grobnicu na bečkom Centralnom groblju.

Jedina opera Ludwiga van Beethovena zove se Fidelio. Izvorno je bila poznata pod nazivom Leonore, nekoliko je puta revidirana i premijerno je izvedena u svojoj konačnoj verziji 1814. godine. Djelo govori o Leonore, koja se prerušava u muškarca po imenu Fidelio kako bi spasila svog nepravedno zatočenog supruga Florestana. Fidelio tematizira slobodu, pravdu i bračnu vjernost te se smatra glazbenim pozivom na ljudskost i hrabrost.

Ludwig van Beethoven ostavio je za sobom impresivno glazbeno nasljeđe. Neka od njegovih najpoznatijih djela su:

  • Simfonija br. 9 u d-molu, op. 125: Poznat po zborskom finalu Schillerove „Ode radosti“, koja se danas smatra himnom Europske unije.

  • Simfonija br. 5 u c-molu, op. 67: „Sudbinska simfonija“ s upečatljivim uvodnim motivom.

  • Simfonija br. 3 u Es-duru, op. 55 „Eroica“: Izvorno posvećena Napoleonu, a zatim reinterpretirana kao izraz herojskih ideala.

  • Sonata za klavir br. 14 u cis-molu, op. 27 br. 2 „Mjesečeva sonata“: Djelo izvanredne emocionalne dubine.

  • Klavirska sonata br. 8 u c-molu, op. 13 „Patetična“: Još jedno remek-djelo klavirske literature.

  • Koncert za klavir br. 5 u Es-duru, op. 73 „Car“: Vrhunac njegova stvaralaštva za klavir i orkestar.

  • Koncert za violinu u D-duru, op. 61: Središnje djelo repertoara za violinu.

  • Opera „Fidelio“ op. 72: Beethovenova jedina opera koja se bavi temama poput slobode i pravde.

  • Gudački kvarteti op. 131 i op. 130: Kasna djela cijenjena zbog svoje složenosti i dubine.

  • „Za Elizu“ WoO 59: Popularna skladba za klavir poznata diljem svijeta.

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