Beethoven je za svoj novi dom odabrao Beč i većinu vremena proveo je u ovom gradu umjetnosti i kulture. Duh ovog genija i danas se može osjetiti na brojnim mjestima.

Za Ludwiga van Beethovena, rođenog u Bonnu 1770. godine, smatralo se da je zaokružio bečku klasiku i istovremeno otvorio vrata romantizma. Kao mladić preselio se u Beč 1792. godine, gdje je živio do svoje smrti 1827. godine. Njegova glazba prolazi kroz dramatična previranja tog vremena: Francusku revoluciju, razdoblje Napoleona, Restauraciju. Beethovenovih devet simfonija, osobito Peta s upečatljivim uvodnim motivom i Deveta sa Schillerovom „Odom radosti“, sada su dio svjetske kulturne baštine.

Njegov život obilježile su kontradikcije – bio je genij, tvrdoglav, često usamljen. Sluh mu je oslabio zarana, a skladanjem se borio protiv te tišine. Beethoven je svojom glazbom želio „služiti čovječanstvu koje pati“ te je tako stvorio opus koji i danas ima moć duboko ganuti slušateljstvo.

Neki od stanova u kojima je umjetnik proveo dio svog života sada su otvoreni za posjetiteljice i posjetitelje te pružaju uvid u život i djelo ovog velikog umjetnika. No brojna druga mjesta – uglavnom u Beču i drugim dijelovima Bečke šume, u Badenu i Kremsu – također odaju počast Ludwigu van Beethovenu, svjetski poznatom skladatelju, geniju po rođenju i Bečaninu po vlastitom izboru.