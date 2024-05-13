Bečki odrezak
- Meso
- Klasici
- main-course
Uz ovaj će recept bečki odrezak imati okus kao original iz Beča. Tajna je u maslu. Tako će bečki odrezak biti mekan i hrskav.
Priprema
- Vrijeme pripreme: 45 min.
- 4 Porcije
Odrezak položiti na ravnu površinu, ukloniti opnu i žilice te istanjiti batom za meso. Začiniti solju i paprom s obje strane. Brašno i krušne mrvice staviti u plitke tanjure te jaja razmutiti vilicom u odvojenom tanjuru.
Odrezak s obje strane uvaljati prvo u brašno, a potom u jaja pri čemu je važno paziti da cijeli odrezak bude dobro prekriven brašnom, odn. jajima. Odrezak zatim uvaljati u krušne mrvice i lagano pritisnuti krušne mrvice stražnjom stranom vilice (a taj će način smjesa za pohanje biti lijepo „prozračna“).
U velikoj tavi (ili u 2 tave srednje veličine) rastopiti dovoljno masla da odresci u njemu „plivaju“ (može se koristiti i biljno ulje s 1 - 2 žlice masla ili maslaca).
Odreske staviti u masnoću tek kad bude dobro zagrijana, što se može provjeriti ubacivanjem nekoliko krušnih mrvica ili komadića maslaca: ako se masnoća zapjeni, dovoljno je zagrijana.
Ovisno o debljini i vrsti mesa odreske pržiti 2 (tanji odresci teletine) do 4 minute (deblji odresci svinjetine), dok ne dobiju zlatnožutu boju. Meso okrenuti (ali ga pritom ne ubosti!) i pržiti i na drugoj strani dok ne dobiju lijepu boju.
Hrskave odreske izvaditi i staviti na ubrus koji će upiti višak masnoće. Višak masnoće pažljivo ukloniti ubrusom. Složiti na tanjur i prije posluživanja ukrasiti kriškom limuna.
Kao prilog servirati krumpire s peršinom, rižu, krumpir-salatu ili miješanu salatu.
Sastojci
Originalni bečki odrezak
Tko u Austriji naruči bečki odrezak mora znati da se ne smije baš svaki odrezak samo tako nazivati bečkim odreskom. Ako u jelovniku stoji bečki odrezak, to će biti teleći odrezak pržen u maslu.
Prije pohanja se meso pažljivo istanji batom za meso, zatim se začini, a onda se stavlja u brašno, jaje i krušne mrvice. Kako bi smjesa za pohanje pri prženju dobila lijep valovit oblik, mrvice se ne smiju pritiskati na meso. Na ovaj će način odrezak imati onaj pravi „Wow! Pa ja sam pravi bečki odrezak!“ efekt.
Pozlaćena jela
Predak bečkog odreska jedno je od onih jela koja su izvorno imala reprezentativnu svrhu. Kako bi prikazali svoj raskošan način života, Mlečani su u vrijeme renesanse hranu – posebno slastice – prekrivali zlatnim listićima. Kada je Katolička crkva 1514. godine htjela stati na kraj toj raskalašenosti i zakonski zabranila pozlaćivanje hrane, talijanski kuhari okrenuli su se starijoj, alternativnoj metodi pripreme: zlatnožutom pohanju.
Ovo je mesno jelo navodno došlo u kontakt s Austrijom oko 1857. godine, a za to je zaslužan austrijski feldmaršal Radetzky. Prema legendi mu se jelo „Cotoletta a la milanese“ do te mjere svidjelo da je recept praktički osobno donio u grad na Dunavu. Međutim, prvi poznati spomen bečkog odreska u austrijskoj kuhinji datira iz 1831. godine.