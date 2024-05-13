Originalni bečki odrezak

Tko u Austriji naruči bečki odrezak mora znati da se ne smije baš svaki odrezak samo tako nazivati bečkim odreskom. Ako u jelovniku stoji bečki odrezak, to će biti teleći odrezak pržen u maslu.

Prije pohanja se meso pažljivo istanji batom za meso, zatim se začini, a onda se stavlja u brašno, jaje i krušne mrvice. Kako bi smjesa za pohanje pri prženju dobila lijep valovit oblik, mrvice se ne smiju pritiskati na meso. Na ovaj će način odrezak imati onaj pravi „Wow! Pa ja sam pravi bečki odrezak!“ efekt.