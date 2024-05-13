File od pastrve sa šumskim gljivama
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File od pastrve sa šumskim gljivama

  • Riba
  • main-course
Autor_ica recepta: Renate Wagner

Tajna ovog recepta su šumske gljive i svježi začini. Ovaj gurmanski recept je jednostavan i brz.

Priprema

  • Vrijeme pripreme: 60 min.
  • 4 Porcije
Korak 1

Oprati, prosušiti riblji filet i začiniti solju i paprom. Poškropiti limunovim sokom i odložiti na stranu.

Korak 2

Za maslac sa začinima prvo nasjeckati začine pa izmiješati s maslacem. Posoliti, popapriti i začiniti paštetom od srdele te poškropiti sokom od limuna. Ohladiti.

Korak 3

Zagrijati pećnicu na maksimalnoj temperaturi.

Korak 4

Očistiti gljive i narezati na sitno. Mladi luk usitniti i pirjati na vrućem maslacu ili ulju. Dodati gljive, papar i na srednjoj temperaturi lagano dalje pirjati.

Korak 5

U međuvremenu zagrijati malo ulja i maslaca u drugoj tavi. Riblje filete s jedne strane pobrašniti (filet s kožom na toj strani pobrašniti) i istu stranu kratko popržiti na naglo. Okrenuti i također popržiti (kako filet ne bi bio presuh).

Korak 6

Hrskavu, pobrašnjenu stranu fileta okrenuti gore i odložiti u premazani lim te premazati začinjenim maslacem. Na jakoj temperaturi zapeći dok se maslac ne zapjeni.

Korak 7

Izdinstane gljive posoliti i po želji posuti peršinom. Servirati na toplim tanjurima. Zapečene filete od pastrve staviti na tanjure i preliti gljivama.

Tipp: Uz to se preporučuje servirati mladi luk, domaću tjesteninu s jajima ili salatu.

Sastojci

Za maslac za začinima:
Za dekoraciju:

Znate li, da..?

Jezerska pastrva „prepliva" državne granice i osjeća se ugodno u dubinama jezera bogatim kisikom: u sjevernoj Rusiji, Skandinaviji, baltičkim zemljama i Islandu. Naravno, i u austrijskim jezerima. Jezerska pastrva pravi je svjetski putnik. U domaćem jezeru Weißensee ili Millstätter See nekoć je bila najbrojnija riba. Austrijska je kuhinja obožava.

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