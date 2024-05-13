Glasine o podrijetlu krafni

Jedni kažu njihov naziv potječe od staronjemačke riječi „krafo“ (palačinka), neki kažu da potječe od prezimena austrijske slastičarke Cäcilie Krapf koja je ove slatke kuglice osmislila za Bečki kongres 1815. godine. Recept je bio tako omiljen da se te godine u glavnom gradu Austrije pojelo više od deset milijuna krafni.

Jedan desert, brojni nazivi

Apetit za ovu slasticu u Austriji otvara riječ „Krapfen“, a u Berlinu se isti učinak postiže riječju „Pfannkuchen“. U dolini Rajne zove ih se „Kreppel“, a u ostatku njemačke naziva ih se „Berliner“. Previše naziva za jedno jelo? Zapamtite: ako želite kušati tipični austrijski desert za fašnik, morate naručiti „Krapfen“. Još nešto: u ovoj se slastici ne uživa samo na fašnik, nego cijele godine.

Zašto samo za vrijeme poklada ili fašnika?

Iz perspektive kulture, „Krapfen“ su slastica spremljena od dizanog tijesta i pržena u ulju. Po austrijskom receptu, u masti. I upravo su mast i jaja bili namirnice koje se nakon fašnika, dakle u korizmi, nisu konzumirale. Stoga se od ovih sastojaka pred Čistu srijedu, koja označava službeni početak posta, na radost svih gurmana, priprema ova ukusna slastica.