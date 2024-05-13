Krafne (pokladnice)
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Punjene marmeladom od marelica i posute šećerom u prahu – krafne pokladnice klasik su Austrijske kuhinje u kojem rado uživamo u vrijeme poklada.
Priprema
- Vrijeme pripreme: 60 min.
- 16 komada
Za predtijesto
Pomiješati kvasac, mlijeko i 100 g brašna dok se ne dobije meko tijesto. Od tijesta formirati kuglu i umotati ju u prozirnu foliju. Ostaviti tijesto da odmara 1 – 2 sata na sobnoj temperaturi.
U zdjeli pomiješati 3 žumanjka, cijelo jaje, šećer, rum, mahunu vanilije i koricu limuna. Tu smjesu i ostatak brašna dodati u predtijesto. Izmiješati miješalicom za tijesto. Polako dodavati maslac i sol. Nastaviti mijesiti dok tijesto ne bude fino glatko.
Tijesto podijeliti u porcije od po 50 g, formirati kuglice te ih poslagati na pobrašnjenu podlogu. Pokriti krpom koja je posuta brašnom te ostaviti da se dižu oko 1 do 2 sata. Veličina kuglica trebala bi se udvostručiti.
Zagrijati ulje u dubokoj tavi i krafne peći po tri minute na svakoj strani dok ne dobiju zlatnožutu boju. Ostaviti da se ohlade na rešetki te ih napuniti marmeladom od marelice i posuti šećerom u prahu.
Sastojci
Glasine o podrijetlu krafni
Jedni kažu njihov naziv potječe od staronjemačke riječi „krafo“ (palačinka), neki kažu da potječe od prezimena austrijske slastičarke Cäcilie Krapf koja je ove slatke kuglice osmislila za Bečki kongres 1815. godine. Recept je bio tako omiljen da se te godine u glavnom gradu Austrije pojelo više od deset milijuna krafni.
Jedan desert, brojni nazivi
Apetit za ovu slasticu u Austriji otvara riječ „Krapfen“, a u Berlinu se isti učinak postiže riječju „Pfannkuchen“. U dolini Rajne zove ih se „Kreppel“, a u ostatku njemačke naziva ih se „Berliner“. Previše naziva za jedno jelo? Zapamtite: ako želite kušati tipični austrijski desert za fašnik, morate naručiti „Krapfen“. Još nešto: u ovoj se slastici ne uživa samo na fašnik, nego cijele godine.
Zašto samo za vrijeme poklada ili fašnika?
Iz perspektive kulture, „Krapfen“ su slastica spremljena od dizanog tijesta i pržena u ulju. Po austrijskom receptu, u masti. I upravo su mast i jaja bili namirnice koje se nakon fašnika, dakle u korizmi, nisu konzumirale. Stoga se od ovih sastojaka pred Čistu srijedu, koja označava službeni početak posta, na radost svih gurmana, priprema ova ukusna slastica.