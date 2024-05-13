Kuhano vino za hladno doba godine
- Piće
Kuhano vino omiljeno je zimsko piće u Austriji. Miris crnog vina s klinčićem i cimetom uvod je u hladno doba godine i pruža ugodnu toplinu na brojnim božićnim sajmovima.
Priprema
- Vrijeme pripreme: 30 min.
- 8 Porcije
Korak 1
Crno vino zagrijati s vodom i šećerom.
Korak 2
Dodati klinčiće, cimetne štapiće i naranče.
Korak 3
Kuhati na laganoj vatri 15-20 minuta. Pažnja: kuhano vino ne bi trebalo zavriti. Kušati i po potrebi dodatno zasladiti.
Korak 4
Izvaditi klinčiće i cimetne štapiće i vruće vino uliti u šalice.
Kuhano vino može se dodatno ukrasiti pločicama naranče, najbolje prija vruće poslužen.
Živjeli.
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