Kuhano vino
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Kuhano vino za hladno doba godine

  • Piće

Kuhano vino omiljeno je zimsko piće u Austriji. Miris crnog vina s klinčićem i cimetom uvod je u hladno doba godine i pruža ugodnu toplinu na brojnim božićnim sajmovima.

Priprema

  • Vrijeme pripreme: 30 min.
  • 8 Porcije
Korak 1

Crno vino zagrijati s vodom i šećerom.

Korak 2

Dodati klinčiće, cimetne štapiće i naranče.

Korak 3

Kuhati na laganoj vatri 15-20 minuta. Pažnja: kuhano vino ne bi trebalo zavriti. Kušati i po potrebi dodatno zasladiti.

Korak 4

Izvaditi klinčiće i cimetne štapiće i vruće vino uliti u šalice.

Kuhano vino može se dodatno ukrasiti pločicama naranče, najbolje prija vruće poslužen.
Živjeli.

Sastojci

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