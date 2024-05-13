Linzer keksići
- Klasici
- Vegetarijanski
- Slatkiši
- dessert
Linzer keksići su vjerojatno najpoznatiji i najtradicionalniji božićni kolačić u Austriji.
Priprema
- Vrijeme pripreme: 40 min.
- 25 Stück
Hladan maslac izrezati u listiće, pomiješati s brašnom.
Dodati šećer, jaje, vanilin šećer i naribanu limunovu koricu i brzo zamijesiti u glatko tijesto. Ostaviti na hladnome mjestu najmanje pola sata.
Potom tijesto izvaljati na 3 mm debljine, kalupima izrezati oblike iz tijesta. Polovicu oblika izbušiti (specijalnim kalupima ili malim kalupima).
Pločice postaviti na lim za pečenje, peći u ugrijanoj pećnici na 200°C oko 10 minuta da dobiju zlatno žutu boju.
Nakon pečenja donje dijelove premazati marmeladom, na njih staviti gornje dijelove, posipati šećerom u prahu.
Savjet: Kao i svaki mali kolačići od prhkog tijesta i Linzer keksići trebaju odstajati oko 14 dana dok ne postane prhko. Preporučujemo čuvanje u zatvorenim metalnim kutijama.