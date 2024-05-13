Priprema kolačića Linzer Augen
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Linzer keksići

  • Klasici
  • Vegetarijanski
  • Slatkiši
  • dessert

Linzer keksići su vjerojatno najpoznatiji i najtradicionalniji božićni kolačić u Austriji.

Priprema

  • Vrijeme pripreme: 40 min.
  • 25 Stück
Korak 1

Hladan maslac izrezati u listiće, pomiješati s brašnom.

Korak 2

Dodati šećer, jaje, vanilin šećer i naribanu limunovu koricu i brzo zamijesiti u glatko tijesto. Ostaviti na hladnome mjestu najmanje pola sata.

Korak 3

Potom tijesto izvaljati na 3 mm debljine, kalupima izrezati oblike iz tijesta. Polovicu oblika izbušiti (specijalnim kalupima ili malim kalupima).

Korak 4

Pločice postaviti na lim za pečenje, peći u ugrijanoj pećnici na 200°C oko 10 minuta da dobiju zlatno žutu boju.

Korak 5

Nakon pečenja donje dijelove premazati marmeladom, na njih staviti gornje dijelove, posipati šećerom u prahu.

Savjet: Kao i svaki mali kolačići od prhkog tijesta i Linzer keksići trebaju odstajati oko 14 dana dok ne postane prhko. Preporučujemo čuvanje u zatvorenim metalnim kutijama.

Sastojci

Sastojci:

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