Jeste li znali da…?

Okruglice punjene marelicama zaštitni su znak Wachaua. I dokaz otvorenosti Austrijanki i Austrijanaca prema drugim kulturama. Ova slastica naime spaja voće koje izvorno dolazi iz Kine (marelica) s biljkom iz Polinezije (šećer) i gornjoaustrijski način pripreme (okruglice, odn. knedli).

EU je i ovdje – kako to inače biva – umiješan svojim regulatornim postupcima. No uzgajivači marelica iz Wachaua u ovom slučaju mogu biti vrlo zadovoljni strogim propisima EU-a. Uz kontroliranu oznaku izvornosti Wachauer Marille ZOI dobili su certifikat koji vrijedi diljem Europe, a koji njihove dragocjene plodove svrstava među one najbolje te vrste.