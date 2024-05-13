Okruglice punjene marelicama iz Wachaua
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Tajna okruglica s marelicama iz Wachaua je punjenje: „prava“ marelica. Uz ovaj će recept okruglice punjene marelicama imati odličan okus, baš kao original iz Wachaua.
Priprema
- Vrijeme pripreme: 60 min.
- 10 okruglica
Omekšali maslac pjenasto umutiti s vanilin šećerom i prstohvatom soli. Dodati jaje, skutu i brašno te izraditi glatko tijesto. Od tijesta oblikovati kuglu, umotati ju u foliju i pustiti da odstoji na hladnom mjestu oko 30 minuta.
Iz marelica izvaditi koštice (istisnuti ih drškom žlice ili zarezati). U svaku marelicu staviti kocku šećera.
Na pobrašnjenoj površini od tijesta oblikovati valjak debljine oko 5 cm. Nožem izrezati kriške tijesta i blago ih spljoštiti na dlanu. Na to staviti marelicu i tijesto preklopiti te dobro zatvoriti. Pobrašnjenim rukama oblikovati okruglice te ih složiti na pobrašnjenu dasku.
U velikom loncu zakuhati veću količinu blago zasoljene vode. Okruglice staviti u vodu i kuhati na laganoj vatri 10 do 13 minuta. Okruglice povremeno lagano promiješati kako se ne bi zalijepile.
Savjet: Kako biste bili sigurni da se tijesto pri kuhanju neće raspadati, savjetujemo da skuhate jednu okruglicu bez punjenja. Već po potrebi, u tijesto se može dodati nešto brašna ako je premekano, a pretvrdo se tijesto može popraviti dodavanjem maslaca.
Za pripremu posipa u tavi rastopiti maslac. Dodati krušne mrvice, začiniti ih cimetom i tostirati ih dok ne dobiju finu zlatnožutu boju. Pri kraju postupka smjesu dobro zašećeriti. Kuhane okruglice pažljivo izvaditi i uvaljati u pripremljene krušne mrvice. Servirati i posuti šećerom u prahu.
Sastojci
Jeste li znali da…?
Okruglice punjene marelicama zaštitni su znak Wachaua. I dokaz otvorenosti Austrijanki i Austrijanaca prema drugim kulturama. Ova slastica naime spaja voće koje izvorno dolazi iz Kine (marelica) s biljkom iz Polinezije (šećer) i gornjoaustrijski način pripreme (okruglice, odn. knedli).
EU je i ovdje – kako to inače biva – umiješan svojim regulatornim postupcima. No uzgajivači marelica iz Wachaua u ovom slučaju mogu biti vrlo zadovoljni strogim propisima EU-a. Uz kontroliranu oznaku izvornosti Wachauer Marille ZOI dobili su certifikat koji vrijedi diljem Europe, a koji njihove dragocjene plodove svrstava među one najbolje te vrste.