Korak 2

U loncu za juhu zagrijte rastopljeni maslac ili ulje i na njemu kratko prodinstajte luk i slaninu. Dodajte paprike i feferon, na to protisnite češnjak i sve zajedno kuhajte na laganoj vatri cca 15 do 20 minuta, više puta promiješajte i svaki put zalijte s 1 do 2 žlice ribljeg temeljca ili juhe od povrća.