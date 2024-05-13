Panonska riblja juha
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Panonska riblja juha

  • Riba
  • soup
Autor_ica recepta: Renate Wagner

Zahvaljujući ovom receptu će Vaša panonska riblja juha imati isti okus kao original s Nežiderskog jezera u Gradišću.

Priprema

  • Vrijeme pripreme: 30 min.
  • 6 Porcije
Korak 1

Najprije pomoću kuhinjske pincete pažljivo uklonite kosti iz ribljih fileta te ih narežite na veličinu zalogaja. Uklonite sjemenke iz paprika i feferona (ako želite pikantniju riblju juhu). luk narežite nasitno, a slaninu na kockice.

Korak 2

U loncu za juhu zagrijte rastopljeni maslac ili ulje i na njemu kratko prodinstajte luk i slaninu. Dodajte paprike i feferon, na to protisnite češnjak i sve zajedno kuhajte na laganoj vatri cca 15 do 20 minuta, više puta promiješajte i svaki put zalijte s 1 do 2 žlice ribljeg temeljca ili juhe od povrća.

Savjet: Panonska riblja juha će biti sasvim drugačijeg okusa ako umjesto paprike dodate sitno nasjeckano korjenasto povrće. Posebnu aromu jelu će dati namočeni gradišćanski šafran.

Korak 3

Sada dodajte papriku u prahu, umiješajte pastu od rajčica i oprezno ubacite komade ribe te sve skupa lagano promiješajte. Zalijte preostalim ribljim temeljcem te, nakon što uzavrije, smanjite plamen i ostavite na laganoj vatri još par minuta.

Korak 4

Izvadite komade ribe i poslužite ih u zagrijanim tanjurima ili prikladnim posudama. Začinite riblju juhu solju i paprom. Umiješajte (ako imate) šaranovu mliječ i pustite nakratko da se prožmu okusi. Još jednom kušajte. Gotovu juhu prelijte preko serviranih komada ribe. Ukrasite s malo kiselog ili tučenog vrhnja i poslužite što prije.

Sastojci

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