Bundt cake with chocolate glaze on cake rack, beside it bowl with chocolate and pastry brush.
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Sacher kuglof

  • Klasici
  • Slatkiši
  • Vegetarijanski
  • Deserti i slatkiši
Autor_ica recepta: Renate Wagner

Sacher kuglof klasik je austrijske kuhinje. Uz ovaj se recept on može pripremiti brzo i lako.

Priprema

  • Vrijeme pripreme: 55 min.
  • 10 Porcije
Korak 1

Kalup za kuglof premazati rastopljenim maslacem i posuti s malo brašna. Pećnicu na vrući zrak zagrijati na oko 170 °C.

Korak 2

Čokoladu razlomiti na komadiće, staviti u zdjelu i polako otopiti na vodenoj kupelji na srednjoj vatri. Dobro pjenasto umutiti maslac sa šećerom u prahu i vanilin-šećerom. Polako umiješati žumanjke jedan po jedan i lagano umiješati otopljenu čokoladu.

Korak 3

Bjelanjke s prstohvatom soli i kristalnim šećerom dobro miksati dok se ne dobije čvrst snijeg. Snijeg dodati u smjesu te dodati i brašno.

Korak 4

Smjesu uliti u kalup i peći oko 50 – 55 minuta. Ostaviti da se kratko ohladi te potom izvaditi iz kalupa. Topao kuglof premazati lagano zagrijanom marmeladom i ostaviti da se ohladi. Potom preliti pripremljenom glazurom.

Korak 5

Za glazuru

Pomiješati šećer i vodu te pustiti da smjesa vrije na jakoj vatri oko 5 minuta. Ohladiti na temperaturu od 40 °C. Tamnu čokoladu (kuverturu) razlomiti na veće komade i polako (!) ju otopiti na vodenoj kupelji. Polako umiješati mlaki tekući šećer u čokoladu i miješati dok ne postane glatko. Potom time preliti kuglof.

Sastojci

Za masu
Za glazuru

Jeste li znali da...?

„Das Sacher“, kako se zove ovaj impresivni hotel, simbol je Beča jednako kao i dvorac Schönbrunn ili katedrala sv. Stjepana. Razlog tome nije nužno samo luksuzni smještaj, nego i poznata Sacher torta od sočnog čokoladnog tijesta. Taj biskvit ujedno je i osnova za ovaj recept za kuglof.

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