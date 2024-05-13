Jeste li znali da...?

„Das Sacher“, kako se zove ovaj impresivni hotel, simbol je Beča jednako kao i dvorac Schönbrunn ili katedrala sv. Stjepana. Razlog tome nije nužno samo luksuzni smještaj, nego i poznata Sacher torta od sočnog čokoladnog tijesta. Taj biskvit ujedno je i osnova za ovaj recept za kuglof.