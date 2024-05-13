Sacher kuglof
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Sacher kuglof klasik je austrijske kuhinje. Uz ovaj se recept on može pripremiti brzo i lako.
Priprema
- Vrijeme pripreme: 55 min.
- 10 Porcije
Kalup za kuglof premazati rastopljenim maslacem i posuti s malo brašna. Pećnicu na vrući zrak zagrijati na oko 170 °C.
Čokoladu razlomiti na komadiće, staviti u zdjelu i polako otopiti na vodenoj kupelji na srednjoj vatri. Dobro pjenasto umutiti maslac sa šećerom u prahu i vanilin-šećerom. Polako umiješati žumanjke jedan po jedan i lagano umiješati otopljenu čokoladu.
Bjelanjke s prstohvatom soli i kristalnim šećerom dobro miksati dok se ne dobije čvrst snijeg. Snijeg dodati u smjesu te dodati i brašno.
Smjesu uliti u kalup i peći oko 50 – 55 minuta. Ostaviti da se kratko ohladi te potom izvaditi iz kalupa. Topao kuglof premazati lagano zagrijanom marmeladom i ostaviti da se ohladi. Potom preliti pripremljenom glazurom.
Za glazuru
Pomiješati šećer i vodu te pustiti da smjesa vrije na jakoj vatri oko 5 minuta. Ohladiti na temperaturu od 40 °C. Tamnu čokoladu (kuverturu) razlomiti na veće komade i polako (!) ju otopiti na vodenoj kupelji. Polako umiješati mlaki tekući šećer u čokoladu i miješati dok ne postane glatko. Potom time preliti kuglof.
Sastojci
Jeste li znali da...?
„Das Sacher“, kako se zove ovaj impresivni hotel, simbol je Beča jednako kao i dvorac Schönbrunn ili katedrala sv. Stjepana. Razlog tome nije nužno samo luksuzni smještaj, nego i poznata Sacher torta od sočnog čokoladnog tijesta. Taj biskvit ujedno je i osnova za ovaj recept za kuglof.