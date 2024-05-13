Sacher torta
- Klasici
- Slatkiši
- Vegetarijanski
- dessert
Uz ovaj će recept Sacher torta imati odličan okus, baš kao original iz Beča. Tajna: glazuru preko torte preliti jednim brzim pokretom.
Priprema
- Vrijeme pripreme: 60 min.
- 12 komad
Čokoladu polako rastopiti (najbolje na pari).
U međuvremenu mikserom pjenasto umutiti maslac sa šećerom u prahu i vanilin-šećerom. Dodati jedan po jedan žumanjak. Pećnicu zagrijati na 180 °C. Kalup za tortu namazati maslacem i posuti brašnom. Bjelanjke istući s prstohvatom soli, dodati šećer i nastaviti miješati mikserom dok se ne dobije čvrst snijeg. Otopljenu čokoladu umiješati u smjesu od žumanjaka te toj smjesi naizmjenično dodavati snijeg od bjelanjaka i brašno. Smjesu uliti u kalup i peći oko 1 sat.
Tortu izvaditi iz pećnice i ostaviti da se ohladi. (Kako bi površina torte bila glatka, tortu odmah nakon pečenja okrenuti na radnu površinu i nakon otprilike 25 minuta ponovno ju okrenuti na drugu stranu.)
Ako je džem od marelica previše čvrst, kratko ga zagrijati i miješati dok ne postane gladak te ga začiniti s malo ruma. Tortu rasjeći vodoravno na dvije kore. Donju koru torte namazati džemom, na nju staviti drugu polovicu i odozgo i okolo premazati džemom od marelica.
Za pripremu glazure potrebno je čokoladu izlomiti na komadiće. Na jakoj vatri nekoliko minuta kuhati vodu sa šećerom. Maknuti s vatre, uliti u zdjelu i ostaviti da se hladi dok ne bude mlako (prevruća glazura neće imati lijep sjaj, a prehladna glazura bit će pregusta). Dodati čokoladu i rastopiti ju u otopini vode i šećera. Glazuru brzo, odn. jednim potezom, preliti preko torte i odmah rasporediti i izravnati paletom ili širokim nožem. Tortu ostaviti na sobnoj temperaturi da se glazura stvrdne.
Savjet: Sacher tortu po mogućnosti ne držati u hladnjaku jer bi se mogla „oznojiti“.
Sastojci
Jeste li znali da...?
Čokoladnu tortu nisu izumili Bečani. To što je Sacher torta slavnija od drugih čokoladnih torti može se zahvaliti Eduardu Sacheru. Kuhar iz kuće Metternich bio je genij za odnose s javnošću i uspio je jednostavnu čokoladnu tortu uvrstiti u kanon poznatih austrijskih jela.