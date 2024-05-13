Korak 5

Za pripremu glazure potrebno je čokoladu izlomiti na komadiće. Na jakoj vatri nekoliko minuta kuhati vodu sa šećerom. Maknuti s vatre, uliti u zdjelu i ostaviti da se hladi dok ne bude mlako (prevruća glazura neće imati lijep sjaj, a prehladna glazura bit će pregusta). Dodati čokoladu i rastopiti ju u otopini vode i šećera. Glazuru brzo, odn. jednim potezom, preliti preko torte i odmah rasporediti i izravnati paletom ili širokim nožem. Tortu ostaviti na sobnoj temperaturi da se glazura stvrdne.