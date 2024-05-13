Štajerska pohana piletina
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Kušajte ovaj klasik štajerske kuhinje: Pohana piletina po receptu Johanna Lafera.
Priprema
- Vrijeme pripreme: 30 min.
- 2 Porcije
Pile oprati, osušiti i izrezati na komade: prsa odvojiti i presjeći na pola, odvojiti batake i nadbatke.
Po želji skinuti kožu. Pećnicu ugrijati na 220 °C.
Izmiješati jaja. Komade piletine dobro začiniti solju i kajenskim paprom, uvaljati u brašno, umočiti u razmućena jaja, a potom uvaljati u krušne mrvice.
Tako pripremljene komade piletine položiti na pleh za pečenje, nakapati uljem i peći u zagrijanoj pećnici oko 30 minuta. Tijekom pečenja jednom okrenuti.
Savjet: Ova se pohana piletina peče u pećnici, ne prži se u ulju, što ju čini posebno sočnom i hrskavom.
Pohanu piletinu staviti na kuhinjski papir da se okapa te poslužiti ukrašenu kriškama limuna.
Savjet: Kao odličan prilog predlažemo salatu od krumpira ili zelenu salatu sa štajerskim bučinim uljem.