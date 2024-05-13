Uskrsni vijenci
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Sa samo nekoliko sastojaka i par vještih poteza rukom možete napraviti vlastiti uskrsni vijenac.
Priprema
- Vrijeme pripreme: 45 min.
- 6 komad
Med i kvasac pomiješati s mlijekom dok se kvasac potpuno ne rastopi. Pustiti da odstoji dok se ne formiraju mali mjehurići.
U međuvremenu u velikoj podusi pomiješati brašno s prstohvatom soli. Dodati smjesu kvasca, maslac i jaja te sve mijesiti nastavkom za tijesto ručnog miksera dok se ne dobije glatko tijesto. Umjesto toga se može i radnu plohu posuti brašnom i tijesto obrađivati ručno. Tijesto zatim staviti u zdjelu posutu s malo brašna, pokriti kuhinjskom krpom i ostaviti da se diže na sobnoj temperaturi 1 sat.
Nakon što se tijesto odmorilo, pećnicu zagrijati na 180 °C.
Radnu plohu posuti brašnom. Tijesto podijeliti na šest dijelova. Od komada tijesta formirati valjke duge oko 25 cm. Zatim ih oštrim nožem prerezati dva puta po dužini. Od ta tri komada tijesta napraviti pletenicu. Spojiti krajeve tako da se dobije vijenac.
Prije pečenja, vijenac premazati mlijekom.
U prethodno zagrijanoj pećnici peći 25 – 30 minuta, dok tijesto ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju.
Nakon pečenja ostaviti da se ohladi. Prije posluživanja, staviti uskrsno jaje u sredinu i poslužiti s maslacem i pekmezom.