Korak 2

U međuvremenu u velikoj podusi pomiješati brašno s prstohvatom soli. Dodati smjesu kvasca, maslac i jaja te sve mijesiti nastavkom za tijesto ručnog miksera dok se ne dobije glatko tijesto. Umjesto toga se može i radnu plohu posuti brašnom i tijesto obrađivati ručno. Tijesto zatim staviti u zdjelu posutu s malo brašna, pokriti kuhinjskom krpom i ostaviti da se diže na sobnoj temperaturi 1 sat.