A Karwendel hegyi felvonó Pertisauban

Az Achensee délnyugati partján fekvő Pertisau három alpesi völgy kapuja. Itt található a Karwendel hegyi felvonó völgyállomása is. Szálljon be, csukja be az ajtókat és csodálja meg a környéket. Aki helyet foglal a felvonó kabinjaiban, azt olyan lenyűgöző panoráma fogadja, ami mindenkiből ámulatot és elismerést vált ki.

A kabinos felvonó kényelmesen és csendben szállítja fel az utasokat 1500 méteres magasságba. Az út során a házak és az emberek egyre kisebbek lesznek és lassan az egész, nyolc kilométer hosszú Achensee feltárul a szemünk előtt. A hegycsúcsok, zord sziklafalak és szelíd alpesi rétek közé ágyazott, azúrkék vizű tó látványa lenyűgöző.