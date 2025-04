A Wörthersee Plus Card ingyenes! A Wörthi-tó, Klagenfurt és a Közép-Karintia régió valamennyi vendége térítésmentesen juthat hozzá a Wörthersee Plus Cardhoz. Ez az egész évben érvényes üdülési kártya számos élményt, kedvezményt és aktív programot kínál, összesen több mint 200 kedvezményt – már a régióban töltött első éjszakától kezdve.



Három vagy több éjszakás tartózkodás esetén a vendégek ajándék fürdőbelépőt is kapnak az akcióban részt vevő strandfürdőkbe.