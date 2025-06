Otthon, a szeretett földön

Úgy tűnik, a császár elsősorban a környezet miatt szerette Bad Ischlt. Talán éppen ezért hagyta el a várost gyakran már a kora reggeli órákban – a hegyekben érezte magát igazán otthon, élvezte azokat a ritka pillanatokat, amikor végre senki sem akart tőle semmit. Azt, hogy a császári villa falain ma is több mint ezer agancs lóg, kevésbé a vadászat szenvedélye, sokkal inkább a szabadság élménye magyarázza, amit számára minden egyes vadászat jelentett.

A Bad Ischl-i császári villa olyan épület, amely más országokban gond nélkül palotának is beillene. Berendezése mégis meglepően otthonos – az embernek az az érzése, mintha a lakók csak egy rövid kirándulásra indultak volna kora reggel, és bármelyik pillanatban visszatérhetnének. Az íróasztal a dolgozószobában is úgy hat, mintha még előző este is dolgozott volna rajta valaki. Itt írta a császár egykor a „Népeimhez!” című kiáltványt, mellyel hadat üzent Szerbiának – és ezzel elindította azt az eseménysorozatot, amely végül európai szintű katasztrófához vezetett.