CoolCation: a legszebb helyek az ausztriai hűsöléshez
Introduction
A nyári hőmérséklet emelkedik. Míg egyesek ezt örömmel fogadják, mások hűsítő nyaralási alternatívákat keresnek. És a „hűs” itt szó szerint értendő – frissítő élmények a vízparton, pihenés a hűvös alpesi régiókban, felfrissülés egy gleccserbarlang mélyén, valamint szabadtéri tevékenységek izzadás nélkül.
Egy pillantás is elég hozzá, hogy világos legyen: ha „cool vacation”, vagy röviden „CoolCation” a cél, akkor Ausztria a tökéletes úti cél. Szinte azt hihetnénk, hogy ez az új utazási trend itt született – a kristálytiszta tavak és vízesések, a magas hegyek és alpesi legelők, valamint a hűsítő erdők és rétek országában.
Tippek a CoolCationhöz: kikapcsolódás hűvös fejjel
A CoolCation előnyei: jó hír a testnek és a léleknekA kellemesen hűvös hőmérséklet tehermentesíti a keringést, a „zöld” és „kék” természet elősegíti a relaxációt és pozitív hatással van a stressz csökkentésére, valamint a mentális jólétre.
Jó érzés a testnek és a léleknek
A kellemesen hűvös hőmérséklet tehermentesíti a keringést, a „zöld” és „kék” természet elősegíti a relaxációt és pozitív hatással van a stressz csökkentésére, valamint a mentális jólétre.
Tiszta hegyi levegő
A magasabb fekvésű, hűvösebb régiókban többnyire kifejezetten jó a levegő minősége, hiszen ezek a helyek távol esnek a szmogtól és a városi hőségtől.
Szabadtéri kikapcsolódás
A gleccsertavon való stand-up evezés, a folyóban való úszás és az egyéb frissítő kikapcsolódási lehetőségek teszi a CoolCationt különösen változatossá.
Jó alvás
A friss, hűvös hegyi levegő hozzájárul a pihentető alváshoz és a mély relaxációhoz.
Slow Travel
Kevesebb nyüzsgés, több tudatos élmény: a természetközeli élmények arra invitálnak, hogy szánjunk egy kis időt magunkra és elmerüljünk a környezetben.
Természeti élmények vízközelben
Gleccserek, hegyi tavak és vízesések kínálnak egyedülálló élményeket érintetlen természeti környezetben.
Kevesebb rovar
A hűvösebb hőmérséklet gyakran kevesebb szúnyogot és más bosszantó rovart jelent - ez is egy kellemes mellékhatás a szabadban tartózkodók számára.
A hegyekben, a gleccsereken és a kilátóteraszokon
Ha nyáron tombol a hőség, Ausztriában hagyományosan a hegyekbe menekülnek az emberek. A hűs szellő és a lélegzetelállító kilátás igazán felfrissíti az embert. Akár gyalog vágtok neki a hegycsúcsra vezető útnak, akár kényelmesen, felvonóval élvezitek a magaslati levegőt – az alpesi magasságokban a nyár könnyed és friss, valamint csodálatosan hűvös.
Frissítő élmények a hegyen
Kristálytiszta vizek, erdők és rétek
Amikor a mélykék találkozik a hűs zölddel: Ausztria fürdőtavait kristálytiszta vizük és az őket körülölelő erdők és rétek teszik különlegessé. A frissítő élmény itt úszás, evezés és pihenés formájában vár a vendégekre. Akik inkább a hegyekbe vágynak, azok egy túra során a jéghideg, kristálytiszta alpesi tavakban találhatják meg a hőn áhított felfrissülést. Elég ha csak a lábadat lógatod bele a vízbe…
Ausztria tiszta fürdőtavai és alpesi tavai
Régiók az Alpokban
Ausztriában 1000 és 1600 méter közötti magasságban több vonzó alpesi menedékhely is található. Minden régió egyedi módon kínál felfrissülést, a CoolCation jegyében: árnyas erdők, alpesi tavak és hegyi legelők, valamint gleccserlevegő, hegyi patakok és jégbarlangok gondoskodnak a frissítő élményekről.
A legszebb alpesi régiók 1000 méter felett
Szállás magasan a völgy felett
Nyári felfrissülés tavak és hegyek között
Ki a forró városból, irány a hűs természet, feltöltődni, a családdal lenni – mindenki a maga módján. A „Sommerfrische”, vagyis a „nyári felfrissülés” Ausztriában szinte már intézmény: nosztalgikus elegye a tavak, hegyek és természet közötti pihentető kikapcsolódásnak, a könnyedségnek és a hamisítatlan osztrák életérzésnek. Egy csobbanás a vízben, egy piknik a tóparton, egy alpesi túra vagy közös időtöltés a szeretteinkkel – ezek teszik az alpesi környezetben töltött nyári üdülést olyan különlegessé.
A legszebb nyári üdülőhelyek
Cool in the City
Nyáron a városok túlságosan felforrósodnak. Ausztriában azonban számos olyan város található, amelyek fekvésük révén kellemesen friss levegőt kínálnak, vagy innovatív megoldásokkal gondoskodnak a kellemes hőmérsékletről. A vízfelületek frissítő hatást nyújtanak, a parkok és fák kellemes klímát teremtenek, sőt, egyes helyeken még mesterséges hullámokon is lehet szörfözni. A magasabban fekvő pontokon hűs szellők fújnak, míg az átgondolt várostervezés olyan tereket hoz létre, ahol szabadon fellélegezhetünk és jól érezhetjük magunkat. Így a városi nyár nemcsak napfényes, hanem igazán pihentető is lehet.
Városok a CoolCation faktorral
Bregenz
A hegyi felvonóval könnyen megközelíthető Pfänder kellemes hűsölést kínál. Túraútvonalakkal és varázslatos kilátással Bregenzre, valamint a Bodeni-tóra.
Bécs: „a frissesség szigetei” a kulturális metropoliszban
Bécs a világ egyik legzöldebb városa! A terület 50%-a zöldterület, a városban kiterjedt parkok találhatók, az Öreg-Duna pedig népszerű helyi pihenőhely.
Innsbruck: 20 perc alatt az Alpokban
Az innsbrucki Nordkette felvonóval közvetlenül a városközpontból juthatunk fel a 2300 méter magas hegyekbe.
Salzburg: hűsölés a fesztiválvárosban
Élvezzétek a hűs levegőt a város hegyeinek erdeiben, szórakozzatok a szörfhullámon és fedezzétek fel a Mozart-város körüli számos zöld oázist.
CoolCation: pihenés felelősséggel
A CoolCation több mint egy üdülés hűvösebb vidékeken. Ez egy tudatos döntés is lehet a nyári vakáció fenntartható módon történő eltöltésére. A természet áll a középpontban és az olyan szabadtéri kalandok, mint a túrázás, a kerékpározás vagy a kajakozás, kímélik a környezetet. Emellett a kisebb légkondicionálás-igény hozzájárul a CO₂-lábnyom csökkentéséhez.
Információk a fenntartható utazásról:
fenntarthatósági tanúsítvánnyal rendelkező szállások