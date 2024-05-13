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CoolCation: a legszebb helyek az ausztriai hűsöléshez

Altausseer See
A CoolCation” a frissítő, kellemesen hűvös helyeken töltött nyári szabadságot jelenti. Aki szeretne elmenekülni a hőség elől, Ausztria alpesi vidékein találhat válaszra.

A nyári hőmérséklet emelkedik. Míg egyesek ezt örömmel fogadják, mások hűsítő nyaralási alternatívákat keresnek. És a „hűs” itt szó szerint értendő – frissítő élmények a vízparton, pihenés a hűvös alpesi régiókban, felfrissülés egy gleccserbarlang mélyén, valamint szabadtéri tevékenységek izzadás nélkül.

Egy pillantás is elég hozzá, hogy világos legyen: ha „cool vacation”, vagy röviden „CoolCation” a cél, akkor Ausztria a tökéletes úti cél. Szinte azt hihetnénk, hogy ez az új utazási trend itt született – a kristálytiszta tavak és vízesések, a magas hegyek és alpesi legelők, valamint a hűsítő erdők és rétek országában.

Tippek a CoolCationhöz: kikapcsolódás hűvös fejjel

Felső-Ausztria: felfrissító pillanatok a forró napokra

Hög kalandpark Serfaus-Fiss-Ladisban

Erdei túra a Bregenzi-erdőben

Fürdőzés folyókban: hűsölés Európa legtisztább folyóiban

Hellbrunni vízi játékok

Sóbánya: túra 8 és 12 Celsius-fok között a hegy mélyén

Óriás Jégbarlang: élmények a fagypont alatt

Gragger-szurdok és vízesés: vízi élmények

Természetes jégpalota: stand up paddling a gleccsertavon

A CoolCation előnyei: jó hír a testnek és a léleknek

A kellemesen hűvös hőmérséklet tehermentesíti a keringést, a „zöld” és „kék” természet elősegíti a relaxációt és pozitív hatással van a stressz csökkentésére, valamint a mentális jólétre.

Jó érzés a testnek és a léleknek

A kellemesen hűvös hőmérséklet tehermentesíti a keringést, a „zöld” és „kék” természet elősegíti a relaxációt és pozitív hatással van a stressz csökkentésére, valamint a mentális jólétre.

Tiszta hegyi levegő

A magasabb fekvésű, hűvösebb régiókban többnyire kifejezetten jó a levegő minősége, hiszen ezek a helyek távol esnek a szmogtól és a városi hőségtől.

Szabadtéri kikapcsolódás

A gleccsertavon való stand-up evezés, a folyóban való úszás és az egyéb frissítő kikapcsolódási lehetőségek teszi a CoolCationt különösen változatossá.

Jó alvás

A friss, hűvös hegyi levegő hozzájárul a pihentető alváshoz és a mély relaxációhoz.

Slow Travel

Kevesebb nyüzsgés, több tudatos élmény: a természetközeli élmények arra invitálnak, hogy szánjunk egy kis időt magunkra és elmerüljünk a környezetben.

Természeti élmények vízközelben

Gleccserek, hegyi tavak és vízesések kínálnak egyedülálló élményeket érintetlen természeti környezetben.

Kevesebb rovar

A hűvösebb hőmérséklet gyakran kevesebb szúnyogot és más bosszantó rovart jelent - ez is egy kellemes mellékhatás a szabadban tartózkodók számára.

CoolCation a hegyen

A hegyekben, a gleccsereken és a kilátóteraszokon

Ha nyáron tombol a hőség, Ausztriában hagyományosan a hegyekbe menekülnek az emberek. A hűs szellő és a lélegzetelállító kilátás igazán felfrissíti az embert. Akár gyalog vágtok neki a hegycsúcsra vezető útnak, akár kényelmesen, felvonóval élvezitek a magaslati levegőt – az alpesi magasságokban a nyár könnyed és friss, valamint csodálatosan hűvös.

Frissítő élmények a hegyen

Piz Buin: túra Vorarlberg legmagasabb csúcsára

Großglockner alpesi panorámaút

Wildspitze

Kilátóteraszok: ahol hegyek és tavak a lábunk előtt hevernek

Zell am See-Kaprun: hegyi túra a Schmittenhöhén

CoolCation fürdő- és alpesi tavaknál

Kristálytiszta vizek, erdők és rétek

Amikor a mélykék találkozik a hűs zölddel: Ausztria fürdőtavait kristálytiszta vizük és az őket körülölelő erdők és rétek teszik különlegessé. A frissítő élmény itt úszás, evezés és pihenés formájában vár a vendégekre. Akik inkább a hegyekbe vágynak, azok egy túra során a jéghideg, kristálytiszta alpesi tavakban találhatják meg a hőn áhított felfrissülést. Elég ha csak a lábadat lógatod bele a vízbe…

Ausztria tiszta fürdőtavai és alpesi tavai

Tappenkarsee

Weissensee: a természet csodája

Wörthersee: a délvidék nagyszerűsége

Achensee: felfrissülés a hegyek között

Prebersee: hűsölés egy túra után az alpesi tóban

Formarinsee: varázslatos hegyi tó alpesi környezetben

Attersee: hegy, tó és kultúra

Fuschlsee: merüljetek el a türkizkékben

Langbathseen: felfrissülés természetes strandokon

Gosauseen: hegyi tavak egy természetvédelmi területen

Mondsee és Irrsee: a Salzkammergut kapuja

CoolCation a magaslati fekvésű, hűvös helyeken

Régiók az Alpokban

Ausztriában 1000 és 1600 méter közötti magasságban több vonzó alpesi menedékhely is található. Minden régió egyedi módon kínál felfrissülést, a CoolCation jegyében: árnyas erdők, alpesi tavak és hegyi legelők, valamint gleccserlevegő, hegyi patakok és jégbarlangok gondoskodnak a frissítő élményekről.

A legszebb alpesi régiók 1000 méter felett

Raurisertal: források völgye természetes Kneipp-medencékkel.

Ramsau am Dachstein: Dachstein-gleccser jégbarlangokkal

Turracher Höhe: alpesi legelők, fenyőerdők és hegyi tavak

Galtür: magashegyi fekvés gleccserlevegővel

Lungau: erdők, több mint 60 hegyi tó és alpesi legelők

Seefeld: vízi kalandok a fennsíkon

Tannheimer Tal: alpesi völgy, ami nyáron is kellemesen hűvös

Serfaus-Fiss-Ladis: pihenés a Wolfsee-nél 1400 méteren

Szállás magasan a völgy felett

Nyaralás egy alpesi kunyhóban

Alpesi nyaralás tiszta hegyi levegőn, a csillagokkal teli égbolt alatt. Akár rusztikus, akár fényűző - az alpesi kunyhó ideális nyári menedékhely.

Alpesi kunyhók keresése
CoolCation olyan életérzéssel, mint egykoron

Nyári felfrissülés tavak és hegyek között

Ki a forró városból, irány a hűs természet, feltöltődni, a családdal lenni – mindenki a maga módján. A „Sommerfrische”, vagyis a „nyári felfrissülés” Ausztriában szinte már intézmény: nosztalgikus elegye a tavak, hegyek és természet közötti pihentető kikapcsolódásnak, a könnyedségnek és a hamisítatlan osztrák életérzésnek. Egy csobbanás a vízben, egy piknik a tóparton, egy alpesi túra vagy közös időtöltés a szeretteinkkel – ezek teszik az alpesi környezetben töltött nyári üdülést olyan különlegessé.

A legszebb nyári üdülőhelyek

Salzkammergut: a nyári üdülés bölcsője 8 régióban

Ausseerland: zöldellő hegyvidéki tájak, hűs tavak

Kamptal: nosztalgia a fürdőházban

Wolfgangsee:

CoolCation Ausztria városaiban

Cool in the City

Nyáron a városok túlságosan felforrósodnak. Ausztriában azonban számos olyan város található, amelyek fekvésük révén kellemesen friss levegőt kínálnak, vagy innovatív megoldásokkal gondoskodnak a kellemes hőmérsékletről. A vízfelületek frissítő hatást nyújtanak, a parkok és fák kellemes klímát teremtenek, sőt, egyes helyeken még mesterséges hullámokon is lehet szörfözni. A magasabban fekvő pontokon hűs szellők fújnak, míg az átgondolt várostervezés olyan tereket hoz létre, ahol szabadon fellélegezhetünk és jól érezhetjük magunkat. Így a városi nyár nemcsak napfényes, hanem igazán pihentető is lehet.

Városok a CoolCation faktorral

Bregenz

A hegyi felvonóval könnyen megközelíthető Pfänder kellemes hűsölést kínál. Túraútvonalakkal és varázslatos kilátással Bregenzre, valamint a Bodeni-tóra.

CoolCation Bregenzben

Bécs: „a frissesség szigetei” a kulturális metropoliszban

Bécs a világ egyik legzöldebb városa! A terület 50%-a zöldterület, a városban kiterjedt parkok találhatók, az Öreg-Duna pedig népszerű helyi pihenőhely.

CoolCation Bécsben

Innsbruck: 20 perc alatt az Alpokban

Az innsbrucki Nordkette felvonóval közvetlenül a városközpontból juthatunk fel a 2300 méter magas hegyekbe.

CoolCation Innsbruckban

Salzburg: hűsölés a fesztiválvárosban

Élvezzétek a hűs levegőt a város hegyeinek erdeiben, szórakozzatok a szörfhullámon és fedezzétek fel a Mozart-város körüli számos zöld oázist.

CoolCation Salzburg városában

Klagenfurt: felfrissülés a Wörthersee-ben

A Wörthersee partján található strandfürdők számtalan szabadidős lehetőséget biztosítanak a felfrissülésre.

CoolCation Klagenfurtban
Klímavédelmi információk

CoolCation: pihenés felelősséggel

A CoolCation több mint egy üdülés hűvösebb vidékeken. Ez egy tudatos döntés is lehet a nyári vakáció fenntartható módon történő eltöltésére. A természet áll a középpontban és az olyan szabadtéri kalandok, mint a túrázás, a kerékpározás vagy a kajakozás, kímélik a környezetet. Emellett a kisebb légkondicionálás-igény hozzájárul a CO₂-lábnyom csökkentéséhez.

Információk a fenntartható utazásról:

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