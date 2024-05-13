A CoolCation” a frissítő, kellemesen hűvös helyeken töltött nyári szabadságot jelenti. Aki szeretne elmenekülni a hőség elől, Ausztria alpesi vidékein találhat válaszra.

A nyári hőmérséklet emelkedik. Míg egyesek ezt örömmel fogadják, mások hűsítő nyaralási alternatívákat keresnek. És a „hűs” itt szó szerint értendő – frissítő élmények a vízparton, pihenés a hűvös alpesi régiókban, felfrissülés egy gleccserbarlang mélyén, valamint szabadtéri tevékenységek izzadás nélkül.

Egy pillantás is elég hozzá, hogy világos legyen: ha „cool vacation”, vagy röviden „CoolCation” a cél, akkor Ausztria a tökéletes úti cél. Szinte azt hihetnénk, hogy ez az új utazási trend itt született – a kristálytiszta tavak és vízesések, a magas hegyek és alpesi legelők, valamint a hűsítő erdők és rétek országában.