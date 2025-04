Kedvelt hely a pihenésre és mint a név is utal rá, az éghez közel (am Himmel). Egy életfa kör jelképezi az év körforgását, ahol minden születési dátumhoz egy-egy fa tartozik. A közelben egy játszótér is található, illetve a laza hangulatú Oktagon kávézó-étterembe is érdemes betérni.