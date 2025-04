A Mondsee, a Schafberg és a Drachenwand az Ausztriára oly jellemző alpesi idill tökéletes megtestesítői

A MondSeeLand - a mozgástól a pihenésig

A Mondsee a felső-ausztriai Salzkammergutban, az Attersee-től délnyugatra található. A tó déli partján húzódik a Salzburg tartomány és Felső-Ausztria közötti határ, a MondSeeLand régió magában foglalja Mondsee-t és annak kistestvérét, az Irrsee-t is. A két tó nem is lehetne ennél különbözőbb. A nagyvilági hangulatú Mondsee vonzza a sport és a kultúra szerelmeseit, emellett kedvelt találkozóhely, ha a kulináris élvezetekről van szó. Az úgynevezett "Markt Mondsee" évente több mint 600 rendezvénynek ad otthont. Többek között hagyományos fesztiválok, kerékpárversenyek és élőzene gazdagítja a város életét. A Mondsee-nél mindenek előtt a sporttevékenységek állnak a középpontban: az Alpenseebad Mondsee például olyan látványosságokat kínál, mint a vízi vidámpark és a vízisíközpont. Lehetőség van szörfözésre, vitorlázásra és SUP-ozásra, a víztől kicsit távolabb pedig kirándulni, mászni és kerékpározni is kiválóan lehet.

Az Irrsee, amelyet Zeller See-nek is hívnak, a Mondsee-től északra fekszik és a Salzkammergut régió legmelegebb tava. Az érintetlen öblök a lápokkal, a nádassal és a nedves rétekkel természetvédelmi oltalom alatt állnak. A tó védjegyei a kiváló vízminőség és a kellemesen meleg nyári vízhőmérséklet. A nyugalomra és pihenésre vágyó vendégek igazán jól érezhetik magukat ebben a természeti idillben – akárcsak számos növény- és állatfaj, mint például a fecsketárnics, a kék pásztor szitakötő vagy a ritka énekesmadár, a rozsdás csuk.