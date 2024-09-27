Az Österreich Werbung Általános Szerződési Feltételei

A-1030 Wien, Vordere Zollamtsstraße 13

(Állapot: 2021.02.01.)

1. Hatály

Az Österreich Werbung, továbbiakban Megbízott (AN), megbízásokat kizárólag az alábbi feltételekkel vállal. A szerződéses partnerek ill. Megbízó (AG) kifejezetten elismerik, hogy jelen feltételeket jogilag kötelező jelleggel tudomásul vették, továbbá, hogy a feltételek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Megbízó (AG) utalása saját „Általános Üzleti Feltételeire” nem jelenti azok hatályát, ha abban a felek külön írásban nem állapodnak meg. Jelen feltételek változása vagy kiegészítése kizárólag felek egyetértése esetén írásban lehetséges, a változatlan feltételek azonban továbbra is a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Ezek az Általános Szerződési Feltételek a Megbízó (AG) minden jelenlegi és jövőbeli megrendelésére kötelező érvényűek a mindenkor hatályos változatban, még akkor is, ha nem történik rájuk kifejezett utalás.

Jelen feltételek egy részének semmissé vagy érvénytelenné válása nem érinti a többi rész érvényességét és érvényét. A semmissé vagy érvénytelenné vált rendelkezéseket a szerződés gazdasági céljához legközelebb álló hatékony szabályozásokkal kell helyettesíteni.



2. Megbízás adása

Megbízott (AN) részére adott szerződéses ajánlat Megbízott számára csak akkor válik kötelező jellegűvé, ha Megbízott (AN) illetékes szerve az ajánlatot írásban elfogadta. A megbízás módosítása a megbízás elfogadása után csak akkor érvényes, ha Megbízott (AN) azt írásban visszaigazolta. A Megbízott (AN) által a szerződéses ajánlat kézhezvétele előtt készített költségbecslések nem kötelező érvényűek.

Megbízott (AN) szabad belátása szerint jogosult a megbízásokat visszautasítani. A megbízás visszautasításának oka lehet pl.: (i) a megbízás ellentétes Megbízott (AN) alapszabályzataiban meghatározott gazdasági és erkölcsi, morális érdekeivel, (ii) tisztességtelen és törvénybe ütköző megbízások, (iii) olyan vállalkozások megbízásai, melyek Megbízottal (AN-nel) szemben fennálló nyitott követeléseket nem egyenlítették ki maradéktalanul, ill. melyek fizetőképességére és fizetési készségére vonatkozóan egyéb objektív okokból kételyek merülnek fel, vagy melyek megsértik az együttműködés és támogatás átláthatóságáról szóló médiatörvény (MedKF-TG) rendelkezéseit és Megbízó (AG) Megbízott (AN) felszólítása ellenére sem hajt végre módosítást.



3. Fizetési feltételek és elszámolás

Megbízott (AN) által megadott árak EUR-ban, áfa nélkül értendők. Megosztható szolgáltatások esetén a Megbízott (AN) jogosult részszámlák kiállítására.



A Megbízott (AN) által kiállított számlákat Megbízó (AG) köteles a számla dátumától számított 30 napon belül engedmény nélkül kiegyenlíteni olyan módon, hogy legkésőbb ezen a napon a számlák összege Megbízott (AN) rendelkezésre álljon.



Fizetési késedelem esetén Megbízott (AN) jogosult Megbízótól (AG-tól) az EURIBOR mellett a tartozás összegének 9,2%-val egyenlő késedelmi kamatot követelni, kivéve, ha Megbízó (AG) bizonyítja, hogy nem felelős a késedelemért; ebben az esetben a késedelmi kamat mértéke 4%. Megbízó (AG) késedelme esetén Megbízott (AN) minden esetben és a vétkességtől függetlenül jogosult felszámítani a ténylegesen keletkezett, szükséges és jogos, az ügyvédi díjszabásról szóló törvény érvényes változatában meghatározott mértékű felszólítási és inkasszóköltségeket. Amennyiben Megbízott (AN) a felszólítási eljárást maga hajtja végre, Megbízott (AN) jogosult minden egyes végrehajtott felszólítás után 10,90 EUR összeget, valamint naptári negyedévenként 3,70 EUR, de legalább 40,- EUR általánydíjat felszámolni a tartozási viszony nyilvántartásának vezetéséért. Megbízó (AG) fenntartja az ettől eltérő esetleges késedelmi kárra vonatkozó érvényesítési jogot.

Megbízott (AN) által harmadik fél részére teljesítendő előlegfizetés esetén Megbízó (AG) a számlabizonylatok bemutatása után köteles megfelelő mértékű előlegfizetéseket teljesíteni. Csak az előleg beérkezése után köteles Megbízott (AN) harmadik fél részére az előlegfizetést teljesíteni.



4. Megbízó (AG) közreműködése

Megbízó (AG) támogatja Megbízottat (AN-t) a megbízás teljesítésében, különös tekintettel a kötelező jellegű határidők és határnapok betartására vonatkozóan. Amennyiben a megbízás teljesítéséhez szükséges, Megbízó (AG) lehetőségeihez mérten közreműködik a teljesítésben, továbbá a szükséges információkat és adatokat Megbízott (AN) rendelkezésére bocsátja. Megbízó (AG) kapcsolattartó személyt jelöl ki Megbízotthoz (AN-hez), aki felel a Megbízó (AG) és a Megbízott (AN) közötti kapcsolattartásért. Megbízott (AN) jogos kérésére új kapcsolattartó személyt kell kijelölni.



5.Szerződéstől való elállás – Sztornózási díjak

Ha a szerződéstől való elállást a megbízás teljesítésének megkezdése előtti 60 napon belül kezdeményezik, a sztornózási díj a megállapodás szerinti díjazás 25%-a, ha a megbízás teljesítésének megkezdése előtti 30 napon belül kezdeményezik, a megállapodás szerinti díjazás 50%-a. Későbbi időpontban történő sztornózás esetén a díjazás teljes összege esedékes.



6. Határidők

6.1 Vis maior

Vis maiornak minősül, ha a Megbízót (AG-t) vagy a Megbízottat (AN-t) szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében olyan esemény akadályozza, amely kívül esik a hatáskörükön és amelyet nem lehetett előre látni, vagy – amennyiben előre látható volt – bekövetkezése elkerülhetetlen volt.

Vis maior esetnek számítanak, amennyiben a fenti követelményeknek megfelelnek, különösen az alábbi esetek:

i. fertőző betegségek járványszerű kitörése, háború, lázadás, szabotázs vagy terrorizmus;

ii. természeti katasztrófák, mint például villámcsapás, tűz, robbanás, árvíz és földrengés;

iii. a fenti i. és ii. alpontokhoz kapcsolódó belföldi és/vagy külföldi kormányzati rendelkezések;

A vis maior esemény időtartamára és mértékéig a Felek mentesülnek a szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítése alól. Amennyiben a kölcsönös szolgáltatásokat egy határidőüzlet keretén belül kell nyújtani, vis maior esetén mindkét szerződő fél véglegesen mentesül a kölcsönös kötelezettségek alól. Mindkét szerződő fél maga viseli a nála felmerült költségeket. A Megbízottnak (AN-nek) a szóban forgó megrendeléssel kapcsolatban az esemény bekövetkezését megelőzően harmadik féllel szemben felmerült költségei a Megbízót (AG-t) terhelik.

A vis maiorral érintett szerződő fél a vis maior esemény bekövetkezéséről haladéktalanul és bizonyíthatóan köteles tájékoztatni a másik szerződő felet. Ennek során amennyire lehetséges közölni kell az esemény várható időtartamát és annak mértékét, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítése milyen mértékben sérül. A vis maior esemény által érintett szerződő fél minden ésszerű erőfeszítést köteles megtenni a szerződés mielőbbi újbóli teljesítése érdekében, kivéve, ha a szerződés tárgya határidőüzlet.

Abban az esetben, ha a szerződéses kötelezettségek teljesítése vis maior miatt több mint 6 hétig szünetel, mindkét szerződő fél jogosult elállni a szerződéstől. Ha a Megbízó (AG) eláll a szerződéstől, köteles megtéríteni a Megbízottnak (AN-nek) a szerződéstől való elállásig felmerült költségeit.

A szerződ felek számára egyértelmű, hogy vis maior esetén a szerződés felmondása vagy a szolgáltatás teljesítésének késedelme miatt egyik szerződő fél sem érvényesíthet kártérítési igényt.

A fenti rendelkezések vonatkoznak az egyéb olyan rendkívüli eseményekre is, amelyekre a Megbízottnak (AN-nek) nincs közvetlen befolyása. Ezek közé tartoznak például az üzemzavarok, sztrájkok, forgalmi zavarok stb. E körülmények minden esetben magukban foglalják a Megbízó (AN) alvállalkozóinak és más harmadik feleknek a körében bekövetkező ilyen eseményeket is, amelyekkel a Megbízó (AN) üzleti kapcsolatban áll.

6.2 A teljesítési határidő egyéb okokból történő elmulasztása

Ha Megbízott (AN) a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem tudja betartani, Megbízó (AG) min. 2 hét méltányos póthatáridőt tűz ki Megbízott (AN) részére, fenti késedelem miatt Megbízó (AG) részére semmiféle igény nem keletkezik, kivéve, ha fenti késedelem Megbízott (AN) súlyos vétkességére vagy szándékosságára vezethető vissza. Fenti határidő Megbízott (AN) részére ajánlott levélben megküldött, nevezett előfeltételnek (póthatáridő megadása) megfelelő figyelmeztető levél beérkezésével kezdődik.

7. Megbízás továbbadásaz

Megbízott (AN) jogosult a teljes megbízást vagy annak egy részét harmadik fél részére továbbadni Megbízó (AG) jogos érdekeinek megsértése nélkül. A megbízás adása előtt Megbízó (AG) köteles Megbízottat (AN-t) tájékoztatni a fenti érdekekről. A megbízás lényeges részeinek továbbadása esetén Megbízott (AN) köteles Megbízót (AG-t) a továbbadási szándékról tájékoztatni. Ebben az értelemben a megbízás lényeges részei azok a részek, melyek értéke meghaladja a teljes megbízás értékének felét, és a tájékoztatási kötelezettséggel járó szerződés teljes értéke legalább 10 000 EUR. Fenti tájékoztatási kötelezettség fennáll a megbízás minden olyan részére is, melyet Megbízott (AN) részéről már a megbízás adásakor kifejezetten lényegesnek minősítettek.



8. Szerződés hibás teljesítése

Megbízott (AN) szavatolja a szerződés megfelelő teljesítését. A szavatossági határidő a megbízás teljesítése utáni 6 hónap. Összevont megbízások esetén a megbízás részeire vonatkozó szavatossági határidő a mindenkori részteljesítés befejezése után kezdődik.

A megbízás nem megfelelő teljesítése esetén (a teljesítés elmaradása, hibás teljesítés) Megbízott (AN) választása szerint jogosult saját maga vagy más vállalkozó igénybevételével megszüntetni a hibát, vagy méltányos árcsökkentést felajánlani vagy a hibát cserével megszüntetni. Megbízó (AG) köteles a szerződés teljesítése során keletkezett hibákat haladéktalanul, de legkésőbb a megbízás teljesítése utáni két héten belül írásban jelezni Megbízott (AN) felé és az egyes konkrét hibákat részletesen megindokolni. Az ABGB (Osztrák Polgári Törvénykönyv) 924. § 2. mondat nem alkalmazandó.



9. Kártérítés és termékfelelősség

A munka azon alapjaira vonatkozóan, melyeket Megbízott (AN) részére Megbízó (AG) rendelkezésre bocsátott, Megbízó (AG) garantálja, hogy harmadik fél jogai azok felhasználásával nem ellentétesek és Megbízó (AG) harmadik fél igényeivel kapcsolatos felelősségére vonatkozóan Megbízottat (AN-t) maradéktalanul kártalanítja.



Továbbá, Megbízott (AN) nem vállal felelősséget a reklámintézkedések megbízhatóságáért, ha azok tartalmát Megbízó (AG) hozta létre vagy egyéb módon készítették. Megbízó (AG) inkább saját felelősségére ellenőrzi vagy ellenőrizteti a vonatkozó jogi előfeltételeket. Ha Megbízó (AG) által létrehozott vagy egyéb módon készített jogellenes reklámintézkedés Megbízottal (AN-nel) szemben keletkezett igényekhez vezet, Megbízó (AG) vállalja, hogy Megbízottal (AN-t) maradéktalanul kártalanítja.



Amennyiben Megbízott (AN) a törvényi rendelkezések megszegését tapasztalja, bármikor jogosult a megbízás módosítását és kiegészítését követelni. Amennyiben Megbízó (AG) megtagadja a törvényi rendelkezéseknek megfelelő szükséges módosítások végrehajtását, Megbízó (AG) viseli a teljesítés elmaradásával kapcsolatos kockázatot. Megbízót (AG-t) sem szavatosság, sem kártérítés nem illeti meg, de a megállapodás szerinti díjazást köteles megfizetni.



Kártérítés esetén Megbízott (AN) felelőssége kizárt az elmaradt haszonért, a következménykárokért, harmadik fél igényeiért és kismértékű gondatlanságért, amennyiben a jogszabályok azt lehetővé teszik. A felelősség a Megbízó (AG) kárról és károkozóról való tudomásszerzésétől számított 6 hónapon belül elévül. Ha a Megbízott (AN) a megrendelést harmadik személyek közreműködésével teljesíti és ezzel összefüggésben kártérítési igény merülne fel ezekkel a harmadik személyekkel szemben, a Megbízott (AN) jogosult ezeket az igényeket a Megbízónak (AG-nek) engedményezni. Ebben az esetben a Megbízó (AG) elsősorban ezekhez a harmadik felekhez fogja tartani magát.



10. Tulajdon és használati jogok

Megbízó (AG) a rendelkezésre bocsátott dokumentumokra, anyagokra, elképzelésekre és egyéb teljesítésekre vonatkozóan csak a szerződésben rögzített célhoz szükséges és szerződésben közösen meghatározott mértékű nem kizárólagos használati jogot kapja meg. Megbízó (AG) nem jogosult fenti dokumentumokat, anyagokat és elképzeléseket harmadik félnek továbbadni, ezen rendelkezés megszegése esetén Megbízó (AG) köteles a vétkesség mértékétől függetlenül a megbízás nettó értékének (áfa nélkül) 50%-nak megfelelő kötbért megfizetni, Megbízott (AN) ettől eltérő igényeit ez nem érinti. A nyújtott szolgáltatások módosításához Megbízott (AN) és adott esetben szerző hozzájárulása szükséges.



11. Találmányok

A találmányokhoz fűződő jogok és a megbízás teljesítésében létrehozott műalkotásokhoz és találmányokhoz fűződő egyéb iparjogvédelmi jogok Megbízottat (AN-t) illetik meg.



12. Jelölés

Megbízott (AN) jogosult minden általa nyújtott szolgáltatásnál utalni arra, hogy ő a szolgáltatás szerzője, Megbízó (AG) részére ezzel kapcsolatosan semmilyen igény nem keletkezik.



13. Titoktartás

Szerződő felek a másik szerződő féltől kapott, a vállalat jellegére, méretére és gyakorlati tevékenységére vonatkozó üzleti és vállalati titkokat, az információkat, a véletlenül tudomásukra jutott információkat is beleértve, a szerződés érvényessége alatt és annak lejárta után sem használhatják fel saját céljaikra és nem bocsáthatják azokat harmadik fél rendelkezésére.



14. Jogvédelmi jogok

A megállapodás szerinti díjazással az iparjogvédelmi jogok (formatervezési mintákra, védjegyekre, használati mintákra vonatkozó, szabadalmi jogok, félvezető termékekre vonatkozó, szerzői jogok) megszerzése megváltásra kerülnek, ha a jogok megszerzése Megbízó (AG) részére a szerződés szerinti felhasználáshoz szükséges. A munka azon alapjaira vonatkozóan, melyeket Megbízott (AN) részére Megbízó (AG) rendelkezésre bocsátott, Megbízó (AG) garantálja, hogy harmadik fél jogai azok felhasználásával nem ellentétesek és harmadik fél igényeivel kapcsolatos felelősségére vonatkozóan Megbízottat (AN-t) maradéktalanul kártalanítja.



Megbízott (AN) Megbízó (AG) által megbízás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátott dokumentumokra, anyagokra, elképzelésekre és egyéb teljesítésekre vonatkozóan csak a szerződésben rögzített célhoz szükséges és szerződésben közösen meghatározott mértékű, nem kizárólagos használati jogot kapja meg. Megbízott (AN) a jogot nem adhatja tovább harmadik fél részére. A jog továbbadása azonban a megbízás továbbadásának mértékében a 7-es pont szerint megengedett.



15. Engedményezés

Megbízó (AG) szerződésből származó, Megbízottal (AN-nel) szemben fennálló követeléseinek engedményezése csak Megbízott (AN) kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.



16. Beszámítás

Megbízott (AN) igényeivel szembeni beszámítás vagy visszatartási jog érvényesítése Megbízott (AN) által csak akkor megengedett, ha Megbízó (AG) követelései vagy joga nem vitatott vagy jogerős bírósági határozatban megállították annak jogosságát.



17. Szerződés teljesítésének helye és illetékes bíróság

Felek megállapodnak abban, hogy a fizetés és a szerződés teljesítésének helye Wien, amennyiben a megbízás adáskor nem ettől eltérően állapodtak meg.

Jelen szerződéssel kapcsolatos vitás kérdések esetére szerződő felek kikötik az ügyben illetékes Wien Innere Stadt kerületi bíróság kizárólagos illetékességét.



18. Alkalmazandó jog

A szerződés és a szerződés érvényes létrejötte utáni esetleges jogviták tekintetében kizárólag az osztrák jog a mérvadó a nemzetközi kollíziós magánjog és az ENSZ vételi jog kizárásával.