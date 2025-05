Üdülés több generáció számára

Ausztriában a természet adja meg az alapot a védett tájakkal, tiszta fürdőtavakkal és érintetetlen természeti területekkel. A biogazdálkodás úttörőjeként Ausztria a biogazdálkodással megművelt területek európai rangsorát is vezeti, ami jelentős mértékben hozzájárul a biológiai sokféleség fenntartásához is.



Az emberek tudatában vannak az őket körülvevő ökológiai kincsek jelentőségének és ennek megfelelően nagy az elkötelezettségük is: az erdőket és a hegyi legelőket gondosan ápolják, a vizeket tisztán tartják, a természeti területeket pedig védik. Ezeknek az élőhelyeknek a megőrzése az emberek, állatok és növények számára is egyaránt fontos a jövőre nézve. Milyen csodálatos, hogy Ausztria könnyedén képes áthidalni a személyes jólét és a felelősségvállalás közötti szakadékot.