Érkezz meg kényelmesen vonattal, és maradj rugalmas a helyszínen: a jól kiépített közlekedésnek köszönhetően könnyedén elérheted hoteled, tavakat vagy akár a hegyeket.

Felszállni a vonatra, elindulni és egyszerűen hátradőlni – így kezdődik egy igazi, autó nélküli üdülés. Aki vonattal utazik Ausztriába, már útközben átélheti az ország hangulatát: magasbanyúló hegyvonulatok, csillogó tavak és hangulatos falvak kísérik az elsuhanó tájat. A dugó és a stressz helyett így jut idő olvasni, álmodozni és megtervezni az előttünk álló napokat.

Egyre többen választják inkább a vasutat vagy a buszozást, és élvezik a nyugodt, stresszmentes utazást Ausztriába – amely az autózás fenntartható alternatívájaként ráadásul környezetbarát megoldásként is szolgál. Az utazás így kényelmes, energiatakarékos, és egyszerre tesz jót a környezetnek és az embereknek is. A gyors Railjettől a kényelmes Nightjetig modern vonatok kötik össze Európa nagyvárosait Ausztria városaival és alpesi régióival.

Emellett a helyszínre megérkezve percízen megtervezett, mobilis közlekedés vár: tökéletesen összehangolt buszjáratok, e-carsharing lehetőségek, shuttle szolgáltatások, kerékpárbérlés vagy regionális vendégkártyák, melyekkel számos tömegközlekedési útvonal ingyenesen használható. Mindezeknek köszönhetően az utazás valóban zökkenőmentesen kivitelezhető - a Nightjetre való felszállástól kezdve egészen az utolsó kilométerig.

Aki a vasutat választja, nemcsak kevesebb CO₂‑t bocsát ki, hanem tudatosabban is éli meg Ausztriát: lassabban, kényelmesebben, új nézőpontokkal és élményekkel gazdagodva – ezáltal az utazás fenntartható gondolkodással és élvezetes cselekvéssel válik teljessé.