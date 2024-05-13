Üdülés autó nélkül
Utazás vonattal és okos közlekedési megoldások a helyszínen
Introduction
Felszállni a vonatra, elindulni és egyszerűen hátradőlni – így kezdődik egy igazi, autó nélküli üdülés. Aki vonattal utazik Ausztriába, már útközben átélheti az ország hangulatát: magasbanyúló hegyvonulatok, csillogó tavak és hangulatos falvak kísérik az elsuhanó tájat. A dugó és a stressz helyett így jut idő olvasni, álmodozni és megtervezni az előttünk álló napokat.
Egyre többen választják inkább a vasutat vagy a buszozást, és élvezik a nyugodt, stresszmentes utazást Ausztriába – amely az autózás fenntartható alternatívájaként ráadásul környezetbarát megoldásként is szolgál. Az utazás így kényelmes, energiatakarékos, és egyszerre tesz jót a környezetnek és az embereknek is. A gyors Railjettől a kényelmes Nightjetig modern vonatok kötik össze Európa nagyvárosait Ausztria városaival és alpesi régióival.
Emellett a helyszínre megérkezve percízen megtervezett, mobilis közlekedés vár: tökéletesen összehangolt buszjáratok, e-carsharing lehetőségek, shuttle szolgáltatások, kerékpárbérlés vagy regionális vendégkártyák, melyekkel számos tömegközlekedési útvonal ingyenesen használható. Mindezeknek köszönhetően az utazás valóban zökkenőmentesen kivitelezhető - a Nightjetre való felszállástól kezdve egészen az utolsó kilométerig.
Aki a vasutat választja, nemcsak kevesebb CO₂‑t bocsát ki, hanem tudatosabban is éli meg Ausztriát: lassabban, kényelmesebben, új nézőpontokkal és élményekkel gazdagodva – ezáltal az utazás fenntartható gondolkodással és élvezetes cselekvéssel válik teljessé.
Aktuális útvonal információk
Az ÖBB weboldalán megtalálhatóak a legfrissebb információk építkezésekről, vágányzárakról és esetleges menetrendváltozásokról. Érdemes számolni azzal, hogy ezek időszakos korlátozásokat okozhatnak a vasúti közlekedésben, ezért indulás előtt mindig ellenőrizzétek az aktuális csatlakozásokat.
Információk az Osztrák Szövetségi Vasutakról
ÖBB menetrend
Utazás egyszerűen: legyen szó indulásokról, csatlakozásokról vagy Nightjet‑járatokról, a digitális ÖBB menetrendkeresővel mindig naprakészek maradtok.
Aktuális útvonal-információk ÖBB
Legyen szó építkezésekről vagy üzemzavarokról, az ÖBB aktuális pályainformációi naprakész tájékoztatást adnak a menetidőkről és a csatlakozásokról.
Kevesebb pénzért több Ausztria
Az ÖBB Sparschiene ajánlataival kényelmesen, környezetbarát módon és kedvező áron járhatjátok be Ausztria városait, hegyeit és tavait – mindezt autó nélkül.
Vonattal egyenesen az élményekbe
Aki környezetbarát módon, vonattal utazik, akár dupla előnyt is élvezhet, hiszen az ÖBB Plus révén kedvezményes szabadidős ajánlatok várják.
Ötféle Vorteilscard, egy cél: utazás okosan
Classic, Youth, Senior, Family vagy Comfort: a Vorteilscardokkal számos előnyt élvezhettek, rugalmasan utazhattok, fenntarthatóan közlekedhettek, és spórolhattok.
Akadálymentes utazás az ÖBB-vel
Kerekesszékkel, segítő kutyával, kísérővel: az ÖBB akadálymentes utazást biztosít, különféle szolgáltatásokkal támogatva az utasokat az állomásokon és vonatokon egyaránt.
Európából Ausztriába nagysebességgel
A Railjet Ausztria legszebb városait köti össze, és közvetlen összeköttetéseket kínál többek között Németországból és Svájcból is.
Utazás stílusosan: ÖBB First és Business Class
Az ÖBB First és Business Class fedélzetén már a vonaton elkezdődik a pihenés: több hely, nagyobb nyugalom és kiemelt szolgáltatások, hogy az utazás kényelemmé váljon.
Az új generációs ÖBB Nightjet
A Nightjet A-tól (mint Amsterdam) Z-ig (mint Zürich) kapcsolja össze Európát: 12 országot köt össze egyetlen éjszaka alatt Ausztriával.
Utazás saját fülkében
Aki értékeli a magánszférát és a csendet, privát fülkét foglal. Itt zavartalanul utazhattok ülő-, fekvő- vagy hálókocsiban, az ÖBB Nightjet vagy EuroNight járatain.
Vonattal Ausztriában keletről nyugatra
A Westbahn vonal
A Westbahn összeköti Ausztria városait és alpesi úti céljait: Bécstől Salzburgon át Bregenzig, megállókkal Innsbruckban és Jenbachban – és már Bécstől Villachig is.
Postbus
Aki vonatútját busszal szeretné folytatni Ausztriában, a jól kiépített ÖBB-Postbus hálózatnak köszönhetően Ausztria-szerte megtalálhatja a megfelelő csatlakozást.
Fenntartható utazás a nyári üdülőrégiókon átA regionális buszjáratoktól a carsharingen át egészen a mobilitási bónuszt kínáló vendégkártyákig: Ausztria üdülőrégióiban fenntartható módon közlekedhettek. Mindezt autó nélkül és mégis rengeteg lehetőséggel.
Vasúti összeköttetés Ausztria téli üdülőrégióihozLegyen szó síelésről, téli túrázásról vagy hegyi wellnessezésről: Ausztria számos téli desztinációját stresszmentesen elérhetitek vonattal – gyakran közvetlenül, máskor csak egy átszállással –, mindezt dugók nélkül az évszak ritmusához igazodva.
Nagyon egyszerű (kiváló csatlakozás)
Gasteinertal: IC/EC‑állomások Dorfgasteinben, Bad Hofgasteinben és Bad Gasteinben; kényelmesen megközelíthető.
Zell am See: vasútállomás EC‑csatlakozással Salzburgból, Innsbruckból és Münchenből; buszok mindegyik völgybe.
Schladming-Dachstein: állomás közvetlenül a településen; gyors összeköttetések Salzburgból és Bécsből.
Kitzbühel: közvetlen IC/EC‑csatlakozás, valamint ICE‑járatok Németországból és Svájcból.
Stubaital: Innsbruckból közvetlenül a Stubaitalbahn visz tovább; a villamos egészen a völgyig közlekedik.
Zillertal: vasútállomás Jenbachban, onnan Zillertalbahn és sűrű buszhálózat.
Egyszerű (jól megközelíthető, átszállással)
Ötztal: IC/EC‑járatok az Ötztal Bahnhofig, onnan busszal a völgybe egészen Gurglig.
Wilder Kaiser: Vonattal Wörglig vagy Kufsteinig, majd rendszeres buszjáratokkal tovább a régió településeire.
Arlberg: St. Anton és Langen am Arlberg állomások nemzetközi Railjet‑kapcsolatokkal érhetők el.
Montafon: Vonattal Bludenzig, onnan a Montafonerbahnnal Schrunsig, a völgyben pedig buszjáratok működnek.