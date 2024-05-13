Red Railjet train travelling through green summer meadow under blue sky.
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Üdülés autó nélkül
Utazás vonattal és okos közlekedési megoldások a helyszínen

Érkezz meg kényelmesen vonattal, és maradj rugalmas a helyszínen: a jól kiépített közlekedésnek köszönhetően könnyedén elérheted hoteled, tavakat vagy akár a hegyeket.

Felszállni a vonatra, elindulni és egyszerűen hátradőlni – így kezdődik egy igazi, autó nélküli üdülés. Aki vonattal utazik Ausztriába, már útközben átélheti az ország hangulatát: magasbanyúló hegyvonulatok, csillogó tavak és hangulatos falvak kísérik az elsuhanó tájat. A dugó és a stressz helyett így jut idő olvasni, álmodozni és megtervezni az előttünk álló napokat.

Egyre többen választják inkább a vasutat vagy a buszozást, és élvezik a nyugodt, stresszmentes utazást Ausztriába – amely az autózás fenntartható alternatívájaként ráadásul környezetbarát megoldásként is szolgál. Az utazás így kényelmes, energiatakarékos, és egyszerre tesz jót a környezetnek és az embereknek is. A gyors Railjettől a kényelmes Nightjetig modern vonatok kötik össze Európa nagyvárosait Ausztria városaival és alpesi régióival.

Emellett a helyszínre megérkezve percízen megtervezett, mobilis közlekedés vár: tökéletesen összehangolt buszjáratok, e-carsharing lehetőségek, shuttle szolgáltatások, kerékpárbérlés vagy regionális vendégkártyák, melyekkel számos tömegközlekedési útvonal ingyenesen használható. Mindezeknek köszönhetően az utazás valóban zökkenőmentesen kivitelezhető - a Nightjetre való felszállástól kezdve egészen az utolsó kilométerig.

Aki a vasutat választja, nemcsak kevesebb CO₂‑t bocsát ki, hanem tudatosabban is éli meg Ausztriát: lassabban, kényelmesebben, új nézőpontokkal és élményekkel gazdagodva – ezáltal az utazás fenntartható gondolkodással és élvezetes cselekvéssel válik teljessé.

Aktuális útvonal információk
Az ÖBB weboldalán megtalálhatóak a legfrissebb információk építkezésekről, vágányzárakról és esetleges menetrendváltozásokról. Érdemes számolni azzal, hogy ezek időszakos korlátozásokat okozhatnak a vasúti közlekedésben, ezért indulás előtt mindig ellenőrizzétek az aktuális csatlakozásokat.

Információk az Osztrák Szövetségi Vasutakról

ÖBB menetrend

Utazás egyszerűen: legyen szó indulásokról, csatlakozásokról vagy Nightjet‑járatokról, a digitális ÖBB menetrendkeresővel mindig naprakészek maradtok.

ÖBB menetrend

Aktuális útvonal-információk ÖBB

Legyen szó építkezésekről vagy üzemzavarokról, az ÖBB aktuális pályainformációi naprakész tájékoztatást adnak a menetidőkről és a csatlakozásokról.

Útvonal-információk

Kevesebb pénzért több Ausztria

Az ÖBB Sparschiene ajánlataival kényelmesen, környezetbarát módon és kedvező áron járhatjátok be Ausztria városait, hegyeit és tavait – mindezt autó nélkül.

ÖBB Sparschiene

Vonattal egyenesen az élményekbe

Aki környezetbarát módon, vonattal utazik, akár dupla előnyt is élvezhet, hiszen az ÖBB Plus révén kedvezményes szabadidős ajánlatok várják.

ÖBB Plus ajánlatok

Ötféle Vorteilscard, egy cél: utazás okosan

Classic, Youth, Senior, Family vagy Comfort: a Vorteilscardokkal számos előnyt élvezhettek, rugalmasan utazhattok, fenntarthatóan közlekedhettek, és spórolhattok.

ÖBB Vorteilscards

Akadálymentes utazás az ÖBB-vel

Kerekesszékkel, segítő kutyával, kísérővel: az ÖBB akadálymentes utazást biztosít, különféle szolgáltatásokkal támogatva az utasokat az állomásokon és vonatokon egyaránt.

Akadálymentes utazás

Európából Ausztriába nagysebességgel

A Railjet Ausztria legszebb városait köti össze, és közvetlen összeköttetéseket kínál többek között Németországból és Svájcból is.

Ausztria és Európa összeköttetésben

Utazás stílusosan: ÖBB First és Business Class

Az ÖBB First és Business Class fedélzetén már a vonaton elkezdődik a pihenés: több hely, nagyobb nyugalom és kiemelt szolgáltatások, hogy az utazás kényelemmé váljon.

ÖBB Komfortklassen

Az új generációs ÖBB Nightjet

A Nightjet A-tól (mint Amsterdam) Z-ig (mint Zürich) kapcsolja össze Európát: 12 országot köt össze egyetlen éjszaka alatt Ausztriával.

ÖBB Nightjet

Utazás saját fülkében

Aki értékeli a magánszférát és a csendet, privát fülkét foglal. Itt zavartalanul utazhattok ülő-, fekvő- vagy hálókocsiban, az ÖBB Nightjet vagy EuroNight járatain.

Privátfülke foglalása

Utazás könnyű csomaggal

Utazás könnyű csomaggal – semmi sem egyszerűbb! Az ÖBB csomagszállítási szolgáltatásával a bőröndök, táskák vagy akár sífelszerelés is közvetlenül a célállomásra érkezik.

ÖBB csomagszállítás

Vonattal Ausztriában keletről nyugatra

A Westbahn vonal

A Westbahn összeköti Ausztria városait és alpesi úti céljait: Bécstől Salzburgon át Bregenzig, megállókkal Innsbruckban és Jenbachban – és már Bécstől Villachig is.

Westbahn

Postbus

Aki vonatútját busszal szeretné folytatni Ausztriában, a jól kiépített ÖBB-Postbus hálózatnak köszönhetően Ausztria-szerte megtalálhatja a megfelelő csatlakozást.

Postbus

FlixBus

A Flixbus jó módja annak, hogy egész Európában utazhassunk. Ez az utazási mód mindenekelőtt olcsó, kényelmes és környezetbarát.

FlixBus

Fenntartható utazás a nyári üdülőrégiókon át

A regionális buszjáratoktól a carsharingen át egészen a mobilitási bónuszt kínáló vendégkártyákig: Ausztria üdülőrégióiban fenntartható módon közlekedhettek. Mindezt autó nélkül és mégis rengeteg lehetőséggel.

Vendégkártyával mobilisan a Kleinwalsertalon keresztül

Akadálymentesen és autó nélkül a Wilder Kaiser régióban

Beszállás, felfedezés és spórolás a Piltztal régióban

Megérkezni, átszállni, fellélegezni a Pyhrn–Priel régióban

A Weissensee körül: autó nélkül a tóhoz és a hegycsúcsra

Környezettudatos utazás a Kitzbühel-Alpokban

Mostviertel: vonattal, kerékpárral és Mariazellerbahnnal

Werfenweng: E-LOIS, W3-Shuttle és társaik

Klímabarát közlekedés a Katschberg Lieser–Maltatal régióban

Rugalmas közlekedés a Hohe Tauernben: shuttle és eLINER

A Fertő-tó körül busszal, vonattal és BAST-tal

Rugalmas közlekedés a Salzkammergut Shuttle‑Service-vel

Villamos, busz, Schlossbergbahn és Flux Grazban

Vasúti összeköttetés Ausztria téli üdülőrégióihoz

Legyen szó síelésről, téli túrázásról vagy hegyi wellnessezésről: Ausztria számos téli desztinációját stresszmentesen elérhetitek vonattal – gyakran közvetlenül, máskor csak egy átszállással –, mindezt dugók nélkül az évszak ritmusához igazodva.

Nagyon egyszerű (kiváló csatlakozás)

  • Gasteinertal: IC/EC‑állomások Dorfgasteinben, Bad Hofgasteinben és Bad Gasteinben; kényelmesen megközelíthető.

  • Zell am See: vasútállomás EC‑csatlakozással Salzburgból, Innsbruckból és Münchenből; buszok mindegyik völgybe.

  • Schladming-Dachstein: állomás közvetlenül a településen; gyors összeköttetések Salzburgból és Bécsből.

  • Kitzbühel: közvetlen IC/EC‑csatlakozás, valamint ICE‑járatok Németországból és Svájcból.

  • Stubaital: Innsbruckból közvetlenül a Stubaitalbahn visz tovább; a villamos egészen a völgyig közlekedik.

  • Zillertal: vasútállomás Jenbachban, onnan Zillertalbahn és sűrű buszhálózat.

Egyszerű (jól megközelíthető, átszállással)

  • Ötztal: IC/EC‑járatok az Ötztal Bahnhofig, onnan busszal a völgybe egészen Gurglig.

  • Wilder Kaiser: Vonattal Wörglig vagy Kufsteinig, majd rendszeres buszjáratokkal tovább a régió településeire.

  • Arlberg: St. Anton és Langen am Arlberg állomások nemzetközi Railjet‑kapcsolatokkal érhetők el.

  • Montafon: Vonattal Bludenzig, onnan a Montafonerbahnnal Schrunsig, a völgyben pedig buszjáratok működnek.

FAQs

Ausztriába számos közvetlen vasúti összeköttetés vezet – kényelmesen, környezetbarát módon és sokszor gyorsabban, mint gondolnánk.

Münchenből, Berlinből, Zürichből vagy Milánóból közvetlen járatok indulnak Bécsbe, Innsbruckba vagy Salzburgba. Emellett sok más európai városból is naponta közlekednek átszállás nélküli vonatok.

Különösen kényelmes utazást kínál továbbá az ÖBB Nightjet hálózata, amelynek köszönhetően egy éjszaka alatt közvetlenül tizenkét európai városból érkezhettek meg Ausztria üdülőrégióiba és nagyvárosaiba reggelre, - és mindezt már kipihenten!

Sok osztrák régióban nagyon egyszerű a továbbutazás a vasútállomásról. Számos település kínál shuttle‑szolgáltatásokat, síbuszokat vagy regionális buszjáratokat, amelyek közvetlenül a hotelekhez, apartmanokhoz vagy a hegyi felvonókhoz visznek.

Egy vendégkártyával gyakran még ingyenesen is közlekedhettek, hiszen sok kártya magában foglalja a helyi tömegközlekedési eszközök használatát. Így kényelmesen, stresszmentesen és környezetbarát módon indulhat a pihenés, teljesen egészében saját autó nélkül.

Tipp: egyes szálláshelyek akár közvetlenül a vasútállomásról is elvisznek– egyszerűen csak kérdezzetek rá!

Sok város nagyon kényelmesen megközelíthető akár Németországból, Svájcból vagy Olaszországból is.

Münchenből körülbelül 4 óra alatt lehet Bécsbe érkezni, Zürichből nagyjából 3,5 óra alatt Innsbruckba, Berlinből pedig körülbelül 7 óra alatt Salzburgba.

Továbbá a közvetlen járatok és a Nightjet‑útvonalak különösen kényelmessé teszik az utazást.

Az alábbi régiók tartoznak a fejlett mobilitási programmal rendelkező fenntartható üdülőrégiók közé:

Burgenland

Karintia

Alsó-Ausztria

Felső-Ausztria

Salzburg tartomány

Stájerország

Tirol

Vorarlberg

A jól kiépített regionális vonathálózat, a transzferszolgáltatások, a túrabuszok és a kerékpárkölcsönzés révén a vendégek az üdülőhelyen is mobilisak maradhatnak Számos vendégkártya biztosít ingyenes utazást a regionális buszokon.

Igen, mindkettőre van lehetőség.

A kerékpár szállításhoz külön foglalás szükséges, amelyet a jegy megvásárlásakor online vagy az ÖBB‑alkalmazásban tudtok lefoglalni. Emellett a kutyák külön jeggyel, míg a kisállatok pedig szállítóboxban akár ingyen is utazhatnak.

Sok károsanyag-kibocsátást, stresszt és pénzt spórolhatunk meg, ha az ÖBB-vel utazunk az üdülőhelyre és vissza. Például a vorteilscarddal, amellyel akár 50%-os kedvezményt is kaphatunk bármelyik szabványos ÖBB-jegyre. A vorteilscard a következő verziókban kapható:

  • ÖBB Vorteilscard 66/Classic – mindenki számára

  • ÖBB Vorteilscard Youth – 26 év alattiak számára

  • ÖBB Vorteilscard Family – gyermekekkel történő utazásokhoz

  • ÖBB Vorteilscard Senior:in – 65 év felettieknek

Hosszabb utazást tervezel? Csak egy alvás a célállomásig – ez a mottója az ÖBB Nightjetnek. Aki időben foglal, akár Sparschiene jegyet is kaphat.

Vonattal Ausztriába A kényelmes megérkezést követően a helyszínen okos mobilitási megoldások vezetnek a hotelba, vagy a kirándulóhelyekre. Tehermentesítés a környezet és az emberek számára egyaránt!

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