Alsó-Ausztria gasztronómiája annyira változatos, mint maga a régió: a Duna, az erdők és a szőlőültetvények közt sárgabarack, bor és mák is megterem.

A Dunán felfelé hajózva vagy a Duna mellett kerékpározva a wachaui tájat elérve tátva marad a szánk: fehér homokos strandok, gyümölcsligetek, szőlőültetvények, várakkal és apátságokkal körbevett idilli helyek és erdők, ameddig a szem ellát. Wachau vidékén nagyra értékelik a sárgabarack ízét, a gyümölcsöt manufaktúrákban, éttermekben és fogadókban dolgozzák fel. A Waldviertel régióban mindenhol gyógynövények, fűszerek és olajok illata terjeng, vörös mákmezők ragyognak az erdő sötét zöldje és a halastavak között. Már a Weinviertel és a Mostviertel régió elnevezéseiben is megvannak az általuk képviselt termékek. A must azonban körtéből készül és a gazdák különösen büszkék a húsos somra, amit kedvesen csak „Dirndln gyümölcsnek” neveznek. Ennek a termékeny tájnak a közepén könnyű élvezni az életet. Csak kapcsolódj ki, térj be a vendégszerető fogadókba vagy borásztatokba és élvezd a pincesoroknál megrendezett fesztiválok vidám hangulatát.

Alsó-Ausztria tartomány hat régióra oszlik, amelyek mindegyikének megvannak a saját jellegzetességei: a Waldviertel, a Weinviertel, az alsó-ausztriai Duna Wachauval, a Mostviertel, a Bécsi erdől és a Bécsi Alpok.