In den Alpen, auf Almen, an Seen, entlang der Donau, in Wäldern und in den Weinbergen sind Menschen mit einer Mission am Werk: wertvolle Produkte zu veredeln.

Ein Land voller Originale Österreich ist ein Land voller kulinarischer Originale: Von Gerichten wie dem Wiener Schnitzel und dem Marillenknödel über gefeierte Spitzenköch:innen wie Heinz Reitbauer und Eveline Wild. Von regionalen Produkten wie Pannonischen Safran und Wasabi bis hin zu unserer Tischkultur aus Gmunden und Wien und unseren einzigartigen Schauplätzen wie dem Wirtshaus oder dem Heurigen, dem Fine Dining im Hangar oder Restaurants, die direkt am See liegen. Österreichs Genusserlebnisse haben 1.000 Facetten, aber nur eine Hauptzutat – unsere atemberaubende Natur. Von den schneebedeckten Alpen bis zu den sanften Weinbergen – die österreichische Landschaft spiegelt sich in all unseren Produkten und Gerichten wider. Entdeckt, wie diese einzigartige Verbindung von Geschmack und Natur auf dem Teller schmeckt und erlebt die Originale Österreichs, die weit über bekannten Klassiker hinausgehen.