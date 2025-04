Sura Kees



Egy régi hagyomány majdnem kihalt volna, ha 30 évvel ezelőtt nem élesztik újra. Már a kelták is ismerték a savanyított sajtot, röviden: Sura Keest. Azonban a sajt sokáig nem volt népszerű, mivel nem volt elég jó a „lobbija”. Egykor a szegények sajtjaként emlegették és a könnyű sajt helyét a zsírosabb alvasztott sajt vette át. Az alvasztószer, az úgynevezett labot, a tejhez adják, hogy az megalvadjon. Így alakul ki a sajttúró, amelyet további érlelés céljából formákba préselnek, így megkeményedik. A savanyított sajtot azonban alvasztószer nélkül készítik.



A régió csúcsszakácsai nagyra értékelik ezt a kézműves terméket és szívesen építik be ételeikbe. Így lesz a friss, enyhe Sura Kees-ből quinoa és cukkini társaságában egy könnyű nyári étel. Ugyanakkor a szalonnával való kombináció is nagyon népszerű, bár ez már kevésbé könnyű.