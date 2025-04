Kaunertal-gleccser Tirolban

A Kaunertal-gleccser 32,5 kilométernyi sípályával rendelkezik minden nehézségi szinten, és a Kaunertal-gleccserúton keresztül érhető el. A síterep akár 3100 méteres alpesi magasságba is vezet. A síelők és az edzőcsapatok mellett a freeriderek is megtalálják a leghűvösebb gleccserkörülményeket: A snowparkban található az Alpok leghosszabb félmérföldes jib-vonala.

A Kaunertali-gleccser másik különlegessége az akadálymentesség, amiért a Kaunertal már számos díjat és elismerést kapott. Télen például a kerekesszékesek is élvezhetik a gleccser lejtőit, például speciális monosível. Ehhez különféle tanfolyamokat is kínálnak. Természetesen a felvonókhoz, az éttermekhez, a mosdókhoz és a kilátóhoz való hozzáférés is akadálymentes.