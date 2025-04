Síelés és téli üdülés Ausztriában

Síhütték Ausztriában

Az osztrák síterepeken található hangulatos alpesi hütték nagy teraszaikkal és jellegzetes ételeikkel legendásak. Nincs is annál jobb, mint egy eseménydús, síeléssel töltött nap közben együtt térni be egy rusztikus hangulatú hüttébe: csatoljuk le a síléceket vagy a snowboardot és foglaljunk helyet az étteremben vagy a napozóteraszon lévő faasztaloknál. Minden hegyi hüttének sajátos építészeti stílusa van. A régitől az újig – vagy épp teljesen másképp? A házigazdák gyakran alakítják át rusztikus hüttéiket kortárs stílusúvá. Felújítják, átalakítják, új épületekkel bővítik vagy épp egy üvegkockát hoznak létre a hegyállomáson. A vendégek elégedettségét szem előtt tartva az étel- és italkínálatot is az új dizájnhoz igazítják és modern felszerelésű szobákat kínálnak a szállóvendégeknek.