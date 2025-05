Pihenés és ellazulás a termálfürdőkben, kilátással az Alpokra: a wellness Ausztriában és a legszebb alpesi wellnesshotelekben.

Wellness és wellnesshotelek Ausztriában

Látogass el egy termálfürdőbe, élvezd a csendet vagy töltődj fel az energiapontokon: Ausztria számos wellness- és spa-ajánlattal vár. Ausztria wellnessoázisában nagy hangsúlyt fektetnek a legmagasabb minőségre és odafigyelnek a részletekre. Lebegj a kellemesen meleg termálvízben, pihenj egy vízágyon és gyönyörködj a panorámaablakon keresztül az alpesi tájban – a termálfürdőkben minden érzékeddel megtapasztalhatod a víz gyógyító erejét.

Ausztria vendéglátói privát wellnessoázisok egész sorát kínálják, ahol a test és a lélek új energiával töltődhet fel. Vagy mit szólnál egy kis alpesi wellnesshez? Ausztria hegyeit és tavait akár egy meleg vízzel teli medencéből is csodálhatod. Az osztrák wellnesskultúra a legkülönfélébb kezeléseket kínálja, ezek közé tartozik például a Kneipp-féle taposómedence is, amelyet Sebastian Kneipp már több mint 200 éve ismert és alkalmazott. A gyógynövénykutató és vízguru felismerései beépültek a modern hidroterápiába, hiszen a vizet már az ókorban is terápiás célokra használták.