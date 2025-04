Síelés és wellness: a sípályáról a termálfürdőbe

Felüdülés a testnek és a léleknek Bad Gastein sziklafürdő, Salzburg tartomány

A Bad Gastein Sziklafürdő értékes termálvize 3000 éve zubog a Hohe Tauern mély kőzetrétegeiben - és most a felszínre tör. A kellemesen meleg víz csodásan ellazítja a téli sportok szerelmeseinek fáradt izmait. Nincs is jobb ennél a gasteini síközpontban töltött sportos téli nap után. A lenyűgöző hegyvidéki tájba ágyazott Bad Gastein termálfürdője fedett és szabadtéri medencékkel egyaránt rendelkezik, amelyek mindegyike nyugtató hatású termálvízzel csábítja az ideérkezőket. A tágas szaunavilág kellemes izzadásra és pihenésre invitál. A családok számára külön gyermekrészlegek is rendelkezésre állnak, így itt a gyerekek is jól járnak.